歐霸｜曼聯挫波杜基林特　阿莫林主場響勝鼓　安東尼踢翼衛續試陣

曼聯在周四（28日）晚的歐霸主場以3：2擊敗挪超的波杜基林特，新帥阿莫林（Ruben Amorim）取得加盟後首場勝仗。曼聯今場頗有試陣的感覺，久休復出的杜維爾馬拉西亞與美臣蒙特擔正，隊長般奴費南迪斯踢防中，安東尼轉踢任翼衛，下半場更試用了卡斯米路踢中堅。阿莫林賽後讚賞球隊踢得比上場對葉士域治好，更好地控制節奏及高位壓逼，但他認為球隊可以更早地鎖定勝局。



相信考慮到對手實力不強，阿莫林今場輪換，安排了幾位今季甚少上陣的球員擔正，試陣味濃。養傷超過一年的杜維爾馬拉西亞擔任左翼衛，失寵已久的右翼安東尼嘗試出任右翼衛，傷患頻頻的美臣蒙特踢進攻中場。上場踢正選中鋒的拉舒福特退居後備，今場改用凱倫攻堅。利辛度馬天尼斯復出任左中堅，順利成章取代老將莊尼伊雲斯。此外，隊長般奴費南迪斯移後，拍住烏加迪踢防中。

曼聯開波1分鐘便靠前場逼搶由阿歷真度加拿祖開紀錄，雖然之後連失兩球落後，但凱倫接應馬沙拉奧的傳中射入，半場追平2：2。換邊後，文路爾烏加迪在50分鐘助凱倫，後者梅開二度，助曼聯領先3：2。曼聯之後無法擴大紀錄，令比賽一直保持懸念，最後守住3：2優勢完場，阿莫林取得執教曼聯後的首場勝仗。目前曼聯在歐霸5戰2勝3和，以9分排12位。

曼聯正選陣容（3-4-3）

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、馬菲斯迪歷特、利辛度馬天尼斯

中場：安東尼、文路爾烏加迪、般奴費南迪斯、杜維爾馬拉西亞

前鋒：美臣蒙特、凱倫、阿歷真度加拿祖



曼聯換人後陣容（3-4-3）

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、卡斯米路、勞基梳爾

中場：阿密特迪亞路、文路爾烏加迪、般奴費南迪斯、達洛治

前鋒：拉舒福特、凱倫、阿歷真度加拿祖



阿莫林說：「我真的很緊張，因為我不知道效果是怎樣。現階段，我們未能掌握一切。我還不太了解球員，我們還未有很多機會可以一起工作。我們帶着興奮去面對比賽，但同時你會緊張，因為你不知道球賽會怎樣發展。」

曼聯今場佔超過7成控球，射門20次其中6次中目標，至於對手則是7射4中。「比起上場比賽（聯賽1：1賽和葉士域治），我們在不同方面都有改善。我們更好的控制節奏，球隊在更加高位去逼搶，製造到更多機會。」但阿莫林認為球隊可以在下半場入到第4、5球，更早地鎖定勝局，例如加拿祖及拉舒福特都浪費過機會，美臣蒙特亦有球中楣。

阿莫林說：「我喜歡球員嘗試去踢出我們的風格。有時我們得到控球權後會有一個問題，就是太容易又將控球權交給對手，所以要有一個保持控球的想法。他們真的去努力嘗試，我們配得上今場勝利。」

凱倫梅開二度。（路透社）

丹麥前鋒凱倫今場表現理想，先靠勤力造就了加拿祖開紀錄的入球，之後他個人再入兩球。對於凱倫的表現，阿莫林說：「他仍有地方要改善，有時他控球時觸球太多。不過，他對我們十分重要，尤其是當我們處於低位防守時，他能夠連繫得到轉守為攻。至於入球就顯示出他在禁區內的侵略性，他是一位有質素的球員，入到高難度的入球，今場踢得好好。」