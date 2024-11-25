曼聯新帥阿莫林第一戰激進改革　新陣式挑戰球員足球智慧｜01球評

曼聯新帥阿莫林（Ruben Amorim）首戰，作客以1：1賽和葉士域治。阿莫林的改革很激進，沒有沿用暫代主帥雲尼斯達萊穩住成績的踢法，第一場就打算在曼聯刻上自己的烙印。改變是明顯的，但效果卻非立竿見影。

阿莫林改變了曼聯什麼？最大分別是，曼聯起用3中堅，踢了以往不常見的3-4-2-1陣式。曼聯這場做到了一些阿莫林的戰術特點，見到他的想法很細緻，例如後場3-2企位、翼衛壓前、前場3人組保持緊湊。不過，大部分曼聯球員仍未適應，左路更遭到葉士域治針對，左中堅莊尼伊雲斯多次被拉出來，左翼衛達洛治被逼到誤傳頻頻。



阿莫林領軍首戰，曼聯賽和葉士域治。（Getty Images）

曼聯正選排陣（3-4-2-1）：

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、馬菲斯迪歷特、莊尼伊雲斯

中場：阿密特迪亞路、基斯甸艾歷臣、卡斯米路、達洛治

前鋒：般奴費南迪斯、拉舒福特、阿歷真度加拿祖



從蘇斯克查到蘭歷克，再到坦赫格，曼聯一直慣用4後衛，對這班曼聯球員而言，3中堅是很陌生的踢法。經過國際賽期的短短訓練，阿莫林決定激進一點，一開始就豎起大改革的旗幟，在球員慣用的戰術與他個人的招牌陣式之間，他選擇了後者，第一場就確立3-4-2-1陣式。

拉舒福特與阿密特迪亞路慶祝入球。（Getty Images）

變陣3-4-2-1 初段部署見阿莫林心思

曼聯初段踢得較好，打了葉士域治一個措手不及，右路簡單突破，阿密特迪亞路傳中，拉舒福特射成1：0。曼聯這一段的速率很高，傳球利落，陣容亦很緊湊，在失去控球後時全員參與防守，前線3人亦有紀律地形成第一道防線，積極前場逼搶，而且卡斯米路、艾歷臣都會跟進上前逼，不會出現中場真空的情況。

後場組織時，3中堅與奧拿拿大膽用波，多次見到皮球在門前左傳右傳，希望透過不斷轉移去尋找兩翼的空間，卡斯米路及艾歷臣亦常常現身，與3中堅形成3-2的企位，協助後防破解葉士域治的前場逼搶。前場進攻時，般奴費南迪斯、拉舒福特、加拿祖的距離很接近，集中在中路，3人可以有更多的互相支援，而且當兩邊翼衛傳中時，中路亦有多個接應點。這套想法在初段見到效用。

不過，葉士域治主帥麥堅拿曾任曼聯一隊教練，相信比阿莫林更熟悉部分曼聯球員。葉士域治之後加強身體對抗，限制曼聯由守轉攻的速度，令局勢變成五五波，甚至踢得比曼聯更有威脅。今場最後踢成1：1，葉士域治的預期入球達1.99球，比曼聯的1.27高。葉士域治的中目標埋門有6次，比曼聯4次多。葉士域治其實是更接近贏波的一方。

英超｜阿莫林領軍曼聯首戰和葉士域治 「要不是奧拿拿可能落敗」

達洛治今場誤傳頗多。（Getty Images）

卡斯米路、達洛治誤傳頻頻

曼聯今場其中一個問題是中場，傳球成功率最低的不是前鋒，而是幾位中場樞紐。達洛治本身是右腳球員，今場擔任左翼衛，踢得並不舒服，葉士域治多次以3對2的人數優勢包圍他跟伊雲斯，逼到達洛治要麼強行突破，要麼放長傳上前場或者入中路，結果他時時斷纜。達洛治50次傳球，成功率只有72%，在正選中排尾二。包尾的是卡斯米路，傳球成功率只得70.8%，另外艾歷臣的傳球成功率亦僅到80%。卡斯米路、艾歷臣的兩老組合成為今場的弱點，防守力度不夠，傳球亦受限。

曼聯球員今場傳球數據，卡斯米路及達洛治的傳球成功率低。（whoscored.com截圖）

阿莫林下半場初段果斷換人

在後防傷兵滿營下，36歲的伊雲斯擔任左中堅，亦非常吃力，他多次被對方鋒將拉了出來，之後要連忙轉頭跑去回防，而達洛治上前時，他亦要趕到邊路補位。阿莫林的換人都幾果斷，也發現到需要調整的問題，在55分鐘將伊雲斯及卡斯米路換走，由勞基梳爾及烏加迪入替。這兩個位對位的換人效果不錯，穩固了中後場防守，加強控制力，填補了兩位老將的漏洞。

梳爾傷癒復出，後備登場頂替伊雲斯踢左中堅。（Getty Images）

阿莫林要思考拉舒福特與凱倫之不同作用

在67分鐘，阿莫林再作兩個變動，將艾歷臣及拉舒福特換走，由約舒亞舒克斯、凱倫入替，加強進攻。般奴費南迪斯墮後，與烏加迪踢防中，舒克斯在右路，凱倫則為中鋒。般奴墮後這一招也是坦赫格以前常用的變招，志在增加前場人手，但效果向來一般。凱倫入替後，則踢出與拉舒福特截然不同的功效，他能夠在前場護到波、分到波，更適合陣地戰。拉舒福特較適合打反擊，入楔空位，其實他今場除了一開波的入球，之後表現都幾平淡。

般奴開波時踢攻中，下半場中段變成踢防中。（Getty Images）

加拿祖今場有一些帶波快放的機會，但大部分都被他自己糟蹋了，感覺他不是太適應那麼近中路的位置。他在曼聯出道以來，幾乎都是踢翼鋒，貼在邊路突破，尤其喜歡在左路推大位起腳，但在阿莫林這套戰術中，根本沒有翼鋒的角色。在下半場初段，加拿祖一度與般奴調位，效用不明顯，後來回到左路，他愈踢愈邊，回到自己熟悉的區域。85分鐘，加拿祖被換走，由美臣蒙特入替。多次換人後，曼聯仍保持3-4-2-1的框架不變，最後與葉士域治踢成1：1。阿莫林首戰未能旗開得勝。

加拿祖要適應更靠近中路的位置。（Getty Images）

曼聯下半場換人後最終排陣（3-4-2-1）：

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、馬菲斯迪歷特、勞基梳爾

中場：阿密特迪亞路、般奴費南迪斯、文路爾烏加迪、達洛治

前鋒：約舒亞舒克斯、凱倫、美臣蒙特



雲尼斯達萊暫掌帥印期間，以坦赫格的陣式為基礎，立足雙防中，踢法更簡單直接，球員踢得舒服一點，取得不錯的成績。如果阿莫林想穩穩陣陣，可以先跟隨雲佬的那一套，再慢慢加入新轉變，但他決定一下子大改革，將陣式及踢法全面換了。

阿莫林的英超初體驗，不知他感覺如何？（Getty Images）

阿莫林的戰術其實對曼聯球員很大挑戰，需要多一點時間去瞭解。曼聯今場有點踢季前賽的感覺，球員正在適應新的排陣，而領隊也不斷換人，看看不同球員在不同位置的效果，頗在試陣的味道。

不過，現在是季中，給阿莫林試陣試人的空間不多了，踢完下兩場的歐霸對波杜基林特及英超對愛華頓，曼聯就要作客阿仙奴，到12月中更要連鬥曼城及熱刺。

以曼聯球員的習慣及足球智慧，何時才適應到阿莫林的3-4-2-1陣式？抑或阿莫林會向現實低頭，改踢他執教生涯幾乎沒有用過的4後衛陣式？相信這些問題會是未來幾場曼聯比賽的焦點。