英超｜阿莫林領軍曼聯首戰和葉士域治　「要不是奧拿拿可能落敗」

雖然開波僅81秒便憑拉舒福特（Marcus Rashford）打開紀錄，但曼聯未能因此在樸文路球場帶走三分，且場面上更未能勝過葉士域治。曼聯新帥阿莫林（Ruben Amorim）上任第一戰，「紅魔鬼」作客葉士域治以1：1打成平手。

這名新任教頭賽後承認球隊表現不佳，更指要不是門將奧拿拿（Andre Onana），相信今場會吞下敗仗。



本月11日上任後，阿莫林至剛過去的周日（24日）深夜，才迎來執教後首場比賽。開賽初段，擔任右翼衛的迪亞路查奧爾（Amad Diallo）在右路突破殺出重圍，並傳中予拉舒福特撞射破網，此時比賽剛過去81秒。

迪亞路查奧爾（右）與拉舒福特（左）聯手，比賽僅81秒便攻破葉士域治大門。（路透社）

新帥治下的曼聯似乎搖身一變？可紅魔球迷的狂歡未有維持太久，主場作戰的葉士域治站穩陣腳後多次發動進攻，第39分鐘更在禁區內有一次精彩組織，但門將奧拿拿發揮神勇，將對方在小禁區前的單刀機會化解。

至43分鐘，奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）從右路推入大位射入遠柱死角，為葉士域治扳平至1：1。上半場曼聯控球率稍處下風得49%，0.35的xG（預期入球）也遜色於升班馬葉士域治（0.74）。

奧拿拿上半場在小禁區救出對方幾乎必入一球。（微博影片）

下半場雙方互有攻守但再無入球，奧拿拿在初段再有一次關鍵撲救，最終兩隊以1：1握手言和。BBC指曼聯今場xG僅0.9，錄全季第三低；葉士域治則有1.75，為今季最高紀錄。此外，曼聯全隊跑動距離錄102公里，是他們今季在英超倒數第二少。

阿莫林賽後承認球隊表現不佳，但認為球員在僅有兩次全隊訓練下，仍勇於嘗試新體系而感到鼓舞：「我們仍有很多地方需要進步，他們努力嘗試，這是首要且最重要一點。他們比賽時想得太多，想去複製訓練時我們說的每一樣事物，但我們只作了兩次訓練。」

阿莫林賽後承認球隊表現不佳。（Getty Images）

他大讚奧拿拿今場表現，該名門將今場作出5次撲救：「奧拿拿有多次出色撲救，要不是奧拿拿，今場我們或會落敗，他至少救了我們2次。」曼聯賽後公布隊內投票結果，奧拿拿以60%票數當選今場最佳球員。

「門將對一支球隊來說十分重要，當我們需要他時，奧拿拿便會挺身而出。他用波表現也很出色，沒有不斷長傳，而是試圖（用短傳）連結球隊，他今場表現很好。」阿莫林續稱讚道。

阿莫林賽後大讚奧拿拿，指要不是這名門將發揮出色，球隊或兵敗樸文路球場。（Getty Images）

賽後曼聯以16分排在聯賽第12位，阿莫林本周仍有兩次在主場說服球迷機會。他們將在周四（28日）的歐霸賽事迎戰挪超的波杜基林特，並在周日晚的英超面對愛華頓。