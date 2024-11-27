曼聯聘阿莫林延續蘭歷克坦赫格路線　深化改革與下有對策｜01球評

曼聯換帥，聘請阿莫林（Ruben Amorim）為新領隊，表面上是南轅北轍的陣式大變，但內裏上是深化改革，延續蘭歷克及坦赫格未完成的逼搶路線，可見曼聯高層對逼搶的堅持。周日對葉士域治的執教曼聯首戰，阿莫林在場邊敦促卡斯米路向前逼，賽後更點名莊尼伊雲斯應多上前場緊貼對方攻中。

過去4年，曼聯在逼搶方面「上有政策、下有對策」，先有蘭歷克的理念僅落實到45分鐘，再有坦赫格力除跑動不足的C朗拿度，但及後逼搶淪為四不像，變成「前有前逼、後有後退、中場真空」而下台。前兩任的未竟之功，落在39歲的阿莫林肩上，究竟他能否完善曼聯的逼搶體系？



阿莫林首戰領軍，曼聯作客與葉士域治踢成1：1。（Getty Images）

球評人加歷查在《天空體育》分析曼聯對葉士域治的比賽，從其中一幕點出阿莫林對曼聯的逼搶要求。當葉士域治在後場控球時，曼聯展開前場壓逼，葉士域治的防中森摩斯（Sam Morsy）回去己方禁區頂，協助控球突圍。這時候，卡斯米路有點遲疑，未有馬上緊貼對方防中。阿莫林在場邊相當肉緊，叫卡斯米路上前，最後卡斯米路與基斯甸艾歷臣一同上前逼，兩位中堅馬沙拉奧及伊雲斯也壓到上前場，形成一次緊密的逼搶。

加歷查指，阿莫林希望卡斯米路敢於往前逼森摩斯。（網上片段截圖）

加歷查指，卡斯米路有回望場邊方向，阿莫林則叫他往前逼。（網上片段截圖）

另一幕同樣是葉士域治的後場組織，進攻中場奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）回撤到後場接應，但曼聯左中堅伊雲斯未有跟進，令奧馬利赫捷臣可以從容接應轉身再分邊。阿莫林賽後說：「對方的5號球員（森摩斯）常常無人看管，我們要去針對他。對方20號球員（奧馬利赫捷臣）經常在那個位置，伊雲斯應該要上前壓逼他，但我們未有足夠的訓練，很難向所有球員講明方向。我們只一起訓練了兩日，所以球員有點困惑，傾向站着。如果你站着，就不會跑。」

加歷查指出，奧馬利赫捷臣墮後一點，有很多空位。（網上片段截圖）

加歷查認為，阿莫林是希望伊雲斯可以在這種情況下壓前逼搶奧馬利赫捷臣。（網上片段截圖）

阿莫林：先理解球賽 後訓練跑動體能

阿莫林看到了曼聯逼搶的問題癥結，也是前兩任領隊解決不到的困難。卡斯米路及伊雲斯等不習慣高位逼搶，最大原因不是體能，而是腦袋。要伊雲斯逼上前場，要卡斯米路及艾歷臣逼到入對方禁區，球員會覺奇怪、擔憂及害怕。他們習慣穩健，若果激進地上前撲，身後的空間豈不是很容易被打穿！然而，若不是整體去壓逼，壓逼便不成壓逼，淪為坦赫格時代的「前有前逼、後有後退、中場真空」。

高位逼搶這回事，要麼不做，要麼就全隊一起做。不過，坦赫格後期已經放任這種情況發生，沒有跡象去改善全隊不同步逼搶的問題，這個也可能是曼聯解僱他的原因。從阿莫林比賽期間的指揮，到賽後訪問內容，明顯見到他意識到這個問題，並且馬上去提點及改善。他說：「首先球員要理解球賽，之後我們需要有更好的體能去配合高位逼搶、高速跑動。我們需要時間在這方面努力。」

阿莫林領軍首戰，曼聯賽和葉士域治。（Getty Images）

阿莫林：長痛不如短痛

「對於部分球員，這真的幾難理解的，但他們都很努力嘗試，很希望做得到。」阿莫林續說：「我們有兩種方法，一種是先不冒險地去贏波，在這一時刻不作改變，但我可以肯定，明年今日都會出現相同的問題。故此，我們在一開始就點出問題，球員可能會困惑，但我們都要由這一刻提出新的概念，希望明年今日可以做得更好。」

阿莫林表明問題不在於陣式，而是對逼搶的理解及執行，他說：「大家都說3-4-3，但這個不是問題。陣式還陣式，最重要的是理解球賽。」雖然阿莫林的陣式與蘭歷克及坦赫格不同，但同樣主張跑動、逼搶，核心思想是相似的。

阿莫林的英超初體驗。（Getty Images）

阿莫林：曼聯高位逼搶時代第三任主帥

曼聯要踢高位逼搶並非今日的事。早於活華特（Ed Woodward）掌權、梅圖（John Murtough）擔任足球總監的2021年，他們聘請蘭歷克為暫代主帥，開啟了高位逼搶的新方向，希望告別低位防守與反擊。然而，蘭歷克的高位逼搶僅於首戰對水晶宮的上半場踢到出來，到下半場已經打回原形，及後全隊擺爛。在2022年，曼聯聘請坦赫格為主帥，亦講求逼搶，但受制於C朗的不合作。儘管C朗與球隊決裂，同年底離隊，但中後場球員未能適應下，坦赫格在第二及第三季也踢不出理想的前場逼搶。

這4年，曼聯在逼搶的路上不斷打轉，來來回回都踢不出來。總有球員不喜歡這種踢法，有人是阻力，有人是吃力，有人是有心無力。領隊及高層本應操生殺大權，可以將不及格的人清走，簽入適合戰術的球員。然而，或者是識人不明，花上數億鎊買人，主力班底幾乎全換了，但人手配置也踢不到高位逼搶。

相信阿莫林體會到帶曼聯改革有多困難！（Getty Images）

上有政策、下有對策，高層主張逼搶，定為發展方針，接連聘請擅長逼搶的教練，但球員成為了變革的阻力。曼聯聘請阿莫林，證明體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）亦認同前人的方向，希望繼續逆難而上。不過，對葉士域治一戰，阿莫林已充分體會到那份阻力。

如今，阿莫林面對蘭歷克及坦赫格都面對過的困境。蘭歷克選擇擺爛半季而終，坦赫格選擇妥協捱到兩年半。帶隊一場，阿莫林暫時還有一鼓勇往直前的銳氣，主張先落實改革而後適應，透過「先思想、後體能」逐步改變球員，但蘭歷克及坦赫格上任初時何嘗不是雄心萬丈？

對阿莫林最樂觀的期望，已經是審慎樂觀。

始終曼聯領隊這份工，水很深。