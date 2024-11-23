英超｜阿莫林迎上任後首戰　自稱夢想家可率曼聯重奪英超冠軍

曼聯將在周日（24日）深夜作客葉士域治，為新帥阿莫林（Ruben Amorim）上任後首戰。這名葡萄牙教頭在首次記者會上展示信心，認為自己是球會「在對的時間遇上對的人」，他相信能帶領球會重奪失落逾10年的英超冠軍。



自從傳奇教頭費格遜（Sir Alex Ferguson）在2013年5月退休後，阿莫林是曼聯任命的第六名非臨時教頭。莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查及坦赫格這五名前任主帥，在這逾十年間，都未能帶領「紅魔鬼」再奪英超錦標。

阿莫林認為自己是「對的時間對的人」。（Getty Images）

被問到是否覺得這是不可能任務，阿莫林予以否認：「說我天真也好，我真的覺得自己是『對的時間對的人』。我知道你們不相信球員，但我真切地相信他們，我是一名夢想家，會想嘗試新事物。你們覺得這不可能，我則覺得可行，最終看看怎樣吧。」

他與曼聯簽約兩年半，會在2027年夏天約滿，阿莫林指需要兩年時間證明自己：「我不知道（奪冠）需多長時間，在曼聯就是要贏波，所以我不會說我需要很多時間。但當然我們仍需不少時間，因為這是世上最強聯賽，我們需要進步。」

阿莫林表示需兩年時間證明自己。（Getty Images）

「主帥應擁有買賣球員最終決定權」

前任教頭坦赫格，被指經常羅致在阿積士舊部，上任至今豪花逾6.6億歐元買人，新班主之一拉傑夫（Jim Ratcliffe）率英力士集團入主奧脫福後，今年大刀闊斧整頓高層，包括從紐卡素挖角體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）等，夏天時更傳出制定數項轉會方針，似乎不願再讓領隊在買賣球員上面話事。

阿莫林指，作為主帥知道球隊踢法，因此應擁有買賣球員的最終決定權，這是權利也是責任：「我不是說自己（現在）擁有最終決定權，但球會選擇球員時，我也肩負重大責任，做法也應該如此。我是球隊領隊，我必須選擇球員。」

阿莫林指作為領隊，應參與球隊轉會事宜。（Getty Images）

堅稱不會為球員改變踢法

這名39歲的葡萄牙少帥，上任後一舉一動均受傳媒關注，早前球隊操練時已被曝光會繼續採取阿莫林慣用的3-4-3陣式。雖然三中堅加上翼衛踢法未必適合現有球員，但阿莫林表示會「100%」堅持自己風格。

他堅稱不會為球員改變戰術：「我們只會以一種方式去做，當然也會作一定調整，因為球隊正建立不同體系，我們沒有適當人選。不過踢四後衛、五後衛也好，原理其實一樣，只是位置有所不同。」

阿莫林續稱之後或會讓球員踢不同位置：「我們會觀察並了解，並在訓練中看看他們能否勝任不同位置。球員現時只是想上陣比賽，若他們有機會擔任門將，相信他們也願意。現時一切仍待觀察，但他們的位置可能被改變。」

周日深夜對葉士域治一戰，便能看到曼聯在新帥治下表現如何。（Getty Images）

曼聯作客葉士域治一戰，將在香港時間周日深夜12時30分開始。目前曼聯排在積分榜第13位，剛在上輪首錄勝仗的葉士域治則排在第17位。