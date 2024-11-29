網球｜前一姐施安迪藥檢肥佬遭停賽一個月　孫楊曾因同一成份被罰

網球女單世界排名第2的波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）未能通過藥檢，但解釋獲國際網球誠信機構（International Tennis Integrity Agency，簡稱ITIA）接納，輕判停賽一個月。

在2021年舉行的東京奧運前，曾有23名中國泳手藥檢被驗出同一物質，他們最終未有受罰，觸發美國國內禁藥機構及世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）間的爭拗。



23歲的施安迪自2020年起至今5年間，贏得過5座大滿貫錦標，被視為新一代女單最強球手之一，此前也曾登上世界排名第1。然而國際網球誠信組織周四（28日宣布），施安基在8月一次比賽以外的藥檢中，被驗出心臟藥物成份曲美他嗪（trimetazidine），施安迪向ITIA解釋指，被驗出的曲美他嗪成份是來自一種非處方藥物褪黑素（melatonin），褪黑素是一種廣泛用於調節時差、改善睡眠的藥物，相信是她服用的褪黑素遭污染，而不是有意服用禁藥。

ITIA指出，施安迪被驗出的曲美他嗪含量「在（違規）範圍內的最低水平」，不算嚴重犯錯，並接納其解釋，只判處禁賽一個月。

施安迪未能通過藥檢，遭停賽一個月。（Getty Images）

施安迪在個人社交媒體發布影片回應，她在片中以波蘭語發言，帖文中則附上英文翻譯，寫道：「這是我人生至今最艱難的一次經歷，我也受到了很大教訓，往後的日子都會牢記。這處境幾乎令我崩潰，有很多晚我都在哭、也失眠，花了很大力氣才能重新展開操練。」

她坦言最難受的是曾因這起禁藥事件，令生涯前境陷入未知之數，「當時我不知道自己的職業生涯會如何進展，甚至想，會不會從此被禁止打網球？」

值得留意的是，施安迪被驗出的曲美他嗪，是中國游泳名將孫楊在2014年首次因禁藥遭停賽時被驗出的成份，當時他被停賽3個月；在2021年舉行的東京奧運前，也曾在23名中國泳手身上驗出，包括該屆奧運金牌得主張雨霏、汪順、楊浚瑄，亦有名將覃海洋等，不過當時未有公布、中國反禁藥機構也沒有就此處分泳手，事件直至今年初才曝光，中國反禁藥機構稱調查過後，認為是泳手的食物及周遭環境受污染才導致如此結果，因此未有處分相關選手。

張雨霏也曾被驗出體內有曲美他嗪。（Getty Images）

事件引來美國反禁藥機構不滿，認為WADA對事件視而不見，引起兩機構間的衝突，WADA其後更直指美國反禁藥機構「虛偽」，透露在WADA的臥底行動中，發現美國反禁藥機構曾容許3名「嚴重違反反禁藥規定」的運動員繼續作賽。

除施安迪外，男子世界排名第一的意大利球手冼拿（Jannik Sinner）在3月時也在兩次禁藥測試中，被驗出體內有類固醇，雖然他在8月美網展開前獲判無罪，他也贏得美網冠軍，不過世界反禁藥組織已就判決提出上訴，目前仍未知會如何進展。