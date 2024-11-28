桌球熱話｜冰咸全英賽打出「史上最差開波」　奧蘇利雲躺着中槍

英式桌球開波十分重要，稍有不慎便可能留下「餐士」給對手，直接影響該局勝負。因此在頂級比賽經常會看到球手發球時如履薄冰，盡量精準地讓白波回到球枱上方，遠離下方滿佈紅波及黑波的區域。

桌球三大賽（Triple Crown）第一關、全英桌球錦標賽（UK Championship）32強，前世界冠軍冰咸（Stuart Bingham）以6：5擊敗「金左手」馬克威廉斯（Mark Williams），但如此重要賽事上他竟留下一次「史上最差開波」。



冰咸在重要的全英賽上，罕有地出現開波失誤。（World Snooker Tour官網）

冰咸三大賽錦標只差全英賽

48歲的冰咸征戰桌球多年，曾在2015年奪得世界錦標賽冠軍，也在2020的大師賽（The Masters）擊敗卡特（Ali Carter）封王，桌球三大賽之中只欠全英賽冠軍。

全英賽32強採11局6勝制，當時威廉斯領先局數5：4「叫糊」，第10局由冰咸開波，關鍵時刻這位經驗老到的名將卻開出令人意外一球——他意外將黑波撞入尾袋，被罰7度之餘，還將白波留在球枱下方，一大堆紅波就在眼前，為對手留下進攻大好機會。

冰咸開波意外將黑波打入尾袋，白波還留在球枱下方「輸餐士」。（X影片截圖）

英國《太陽報》：「史上最差開波」

英國《太陽報》形容冰咸今次開波為「史上最差」，這罕見一幕連擔任旁述的退役球手麥文紐斯（Alan McManus）也驚嘆不已：「開波打入黑波，我此前從來沒有見過，不可思議。」

不過冰咸重大失誤過後有點運氣，威廉斯打入紅波後，白波位置未如理想，未能延續進攻。冰咸隨後「起Break」82度，以86：9贏下第10局，決勝局以68：1終結比賽，總局數6：5擊敗威廉斯晉級。

冰咸開波留下「餐士」，惟「叫糊」的威廉斯未能把握。（World Snooker Tour官網）

冰咸：失誤與兩球手「chalk粉」有關

冰咸賽後承認今仗給予對手威廉斯不少機會：「早段我們都表現掙扎，不過我知道我能取勝，並嘗試保持耐性。確實有些犯錯令我感到尷尬，今場能贏，我比任何人都感到震驚。」

這次開波失誤他解釋是跟其他球手使用的「chalk粉」有關：「我要歸咎兩名在今次賽事使用Triangle牌『chalk粉』的球手，不過他們都被淘汰了。Triangle牌『chalk粉』會讓球桌變得完全不同。」

冰咸將此次開波失誤歸咎於其他球手使用不同品牌的「chalk粉」。（WST官網）

不過冰咸指比賽至16強階段重新鋪設球桌後，眾球手會在更佳條件下迎來「得分盛宴」，並開名批評奧蘇利雲：「看看世錦賽，球桌條件很好，可若你在奧蘇利雲和比素（Luca Brecel）後作賽，球桌的感覺便會變得不同，不過怎麼做取決他們。」

根據英國GB News報道，現時絕大部分桌球手均已轉用來自芬蘭的Taom牌「chalk粉」，奧蘇利雲是其中一名仍使用傳統品牌Triangle的球手，恰巧今屆全英賽他與比素同在32強被淘汰。Triangle牌「chalk粉」由美國公司Tweeten Fibre Company生產，這間公司製造chalk粉有過百年經驗，Triangle品牌亦有85年歷史，至今依然在位於芝加哥的廠房生產。

獲大多數球手轉用的Taom牌chalk粉在2017年推出市場，這個新品牌由芬蘭人Toni Ursin創立，他自7歲開始打美式桌球，並表示某次看電視直播桌球比賽時，聽到旁述提及「kicks」這問題（即球手打球時，因白波表面沾上chalk粉導致接觸不良，改變擊球軌道），Toni Ursin自此嘗試生產一種可解決這問題的chalk粉，並邀請前世界冠軍梅菲等名將（Shaun Murphy）給予意見，冀持續改良產品。Taom牌大受職業球手歡迎，但售價較Triangle牌貴幾倍，根據同一外國桌球用品網站未計運費價錢，一粒Taom牌chalk粉原價145港元，Triangle牌每粒只需45港元。

冰咸晉級後，將在周四晚上9時在16強面對早前在賽事打出147度的中國球手張安達。