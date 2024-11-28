亞冠二︱東方負悉尼出局　18歲吳宇曦生涯首踢足全場：有成功感

亞洲足協亞冠盃次級聯賽（亞冠二）第五輪，東方主場1：4大敗予澳洲的悉尼FC，焦點落在翼鋒吳宇曦身上。

這位18歲小將職業生涯首度踢足全場，早段雖然射失單刀，但全場盤扭不斷，尾段更搏得十二碼，獲得主教練盧比度的稱讚。



悉尼FC星級主力杜格拉斯哥斯達因傷缺陣，東方亦因留力下周日的高級組銀牌賽，收起入球泉源巴科爾。開賽僅3分鐘，東方中鋒巴杜娒牽制對方守衛，挑傳予吳宇曦單刀推進，但他在敵軍力壓下左腳窄角度勁射被救走。

吳宇曦上半場錯失單刀機會。（袁志浩攝）

3分鐘後東方即失波，奧謙禁區內射彈地波貼柱入網。東方16分鐘後場犯錯，皮球傳至基利馬拉腳下，這位前鋒一控一抽破門，領先至2：0。

戰至中段東方更損兵折將，馬高斯與對方爭頂後倒地，在場內接受醫理近6分鐘，現場氣氛緊張，不論東方或悉尼球員都相當關心其傷勢，他在全場掌聲下由擔架抬離場，賽後主帥盧比度證實他已送院，但有輕微失憶，忘記了自己如何受傷，需接受進一步檢查。

馬高斯在場內接受治理。（袁志浩攝）

完半場前東方再失一球，基利馬拉接應長傳後用身體「撞贏」丹尼爾後橫傳奧謙輕鬆撞入，對手守門員更衝至前場慶祝，而賀爾則大聲自言自語，似乎對隊友有點不滿。

換邊後東方調入巴科爾，49分鐘憑余在言開出左路罰球，巴科爾前柱搶點頭槌輕微改變方向入網追近。不過62分鐘丹尼爾被基利馬拉推過後踢跌對手輸十二碼，悉尼由奧謙操刀得手，再次拋開比數。

東方半場落後三球。（袁志浩攝）

東方之後加強前場壓逼，創造不少威脅，如梁冠聰角球直線中楣，費利蒲薩右路一扭二再抽射也獲球迷歡呼。

補時階段吳宇曦逼搶偷波搏得十二碼，巴科爾主理卻一腳射高，東方最終輸1：4，正式宣告分組賽出局，最後一輪會於12月5日作客日本代表廣島三箭。

巴科爾射失十二碼。（袁志浩攝）

東方今仗上半場控球率只得22％，但換邊後判若兩隊，盧比度直言跟悉尼有明顯實力差距，球員能夠有如此表現，已值得驕傲。「在這種水平的賽事，我們根本不能『比賽』（play），我們只能夠變得有競爭性（be competitive），因為即使我們踢出部署，對手依然能解決各種難題，這些都是香港球隊做不到的。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

他認為球員在大幅落後下，下半場已放開包袱，所以才發揮得更好，「球員變得有勇氣，不怕上前，面對手領先下只想保持控球在腳，但假如我們上半場已壓前，可能半場輸的是0：6。」

他認為球隊雖然輸波，但至少球迷睇得開心，而令他自豪的更是東方做到連悉尼也做不到的事，「（吳）宇曦只得18歲，他今天踢足全場，對方今天也沒有這樣年輕的球員達到這成就。」

18歲吳宇曦職業生涯首度踢足全場。（袁志浩攝）

近月來已多次入選港足大軍的吳宇曦就透露，今仗其實是自己職業生涯首度踢足全場，「有種成功感，知道自己練習是有收穫的，教練想我繼續進步、挑戰自己。」

他認為自己早段單刀時選擇左腳埋門沒有錯，只是可以處理得更成熟，至於各種盤扭突破，更是他擅長之處，「面對實力高得多的對手，我反而夠膽去扭，因為根本無壓力，做好自己就可以了。」