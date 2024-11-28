香港首辦壁球團體世錦賽　港男女子隊挑戰強敵：展示不退縮的精神

「世界壁球團體錦標賽2024」將於2024年12月9日至15日於香港足球會舉行，除了是賽事首度在港上演，更是第一次同時舉辦男、女子團體世錦賽。

今屆賽事吸引共49支球隊、近200名運動員參賽，男、女子組各有7名及9名世界前10球手加入戰陣，挑戰力爭衛冕兩個組別的埃及。



「世界壁球團體錦標賽2024」首度在港上演。（袁志浩攝）

今屆團體世錦賽每次對壘均包括3場單打比賽，每隊則由3名選手及1位後備組成。女子組分6組，男子組分8組，每組打單循環決出淘汰賽席位，即使無法晉級，仍需參與排名賽。比賽一般門票由120港元起；尊貴門票由160港元起，12月8日開幕典禮與12月9日的賽事均免費入場。

香港女子隊派何子樂、李嘉兒、湯芷穎及陳善鈺出戰，球隊被抽入F組，同組對手包括澳洲、南非及芬蘭。第四度參賽的湯芷穎稱對敵軍有一定認識，自己最近與提早到港、世界排名前20的埃及選手一同練習，獲益良多，「習慣她們水平的速度、強度，有助做好判斷及控制比賽節奏」。

香港男、女子壁球隊力爭佳績。（袁志浩攝）

湯芷穎2016年曾夥歐詠芝、陳浩鈴和廖梓苓贏得賽事銅牌，隊友何子樂亦於2018年與師姐同得第三。港隊憑今次人腳於上屆曾奪得第五，但她們今次目標相對保守，認為最重要是打出自己水準，何子樂表示：「前八吧，對手很強，可能需要一點運氣（淘汰賽籤運）。」

湯、何兩人自去年亞運後首度合作參與團體賽，加上今次比賽在主場舉行，湯芷穎認為有優勢：「有男子隊、體院支援人員、教練、朋友為我們一起打氣，感覺不再是自己一個人，想展示出大家無論如何也不會退縮、會一起去面對難關的精神。」

香港隊成員何子樂。（袁志浩攝）

香港男子隊2017年亦憑歐鎮銘、李浩賢、葉梓豐及鄧銘漮奪銅，但今屆陣容只留下鄧銘漮，改為夥拍劉子均、梁子軒及黃祉謙，球隊小組對手為巴基斯坦、秘魯跟意大利，但據了解有望與香港爭小組首名的巴基斯坦，仍在申請來港簽證，最終或無法參賽。

劉子均表示，團隊自亞運後參與不少賽事，逐漸適應高水平比賽節奏，「球隊一年來經歷高低，已清楚彼此習慣，「知道大家緊張時，需要說點什麼去抒發心情」。梁子軒就稱：「我們已建立起信心，但今次無特別去想成績，上屆得第10位，所以今次無壓力，發揮到最好就得。」