最後一日！行山露營裝備葵涌開倉　Salomon鞋/Snow Peak營具平賣

今個星期有兩間戶外運動用品開倉！

行山露營戶外用品連鎖店The Overlander一連3日（11月28日至11月30日）在葵涌工廈開倉，低至3折。記者在開倉大清貨首日直擊，發現未到營業時間已經開門，入面有數十名顧客。這次開倉的貨品繁多，適合喜歡行山、跑山或露營的朋友。

同一個星期，野遊倉庫在新蒲崗工廈地舖開倉，由11月26日起至12月21日，逢周二至周六營業。



The Overlander一連3日在11月28日至30日開倉。

The Overlander由今日（28日）起一連3日開倉，由早上11時開始。記者今日早幾分鐘到場，發現已經中門大開，入面已有幾十名顧客。開倉現場地方很大，右方是鞋區，正中以衫褲為主，而左方則是露營裝備。

在鞋區，約7成都是Salomon的跑步、跑山及行山鞋，款式目測數以百計，包括S/LAB系列的跑鞋，以及Speedcross系列的越野跑鞋，但有的是斷碼款，有的是只此一對，歡迎尋寶。另一個在鞋區常見的品牌是Aku的行山鞋，部分款式還是用上Vibram Megagrip大底。目測普遍鞋的價錢都低於半價。

現場有大量Salomon的行山鞋、跑鞋。（The Overlander Facebook）

+ 3

衫褲方面，以Montbell及Salomon為主，T恤百幾元有一件，部分是只此一件的貨辦。另外，還有Deuter的背囊、帽子、羽絨、風褸等不同裝備。

露營用品佔開倉面積約一半，其中有不同款式的Helinox露營椅，目測四百多元有一張，還有MSR及Snow Peak的營具。

The Overlander在網站介紹，今次是一年一度野外用品開倉日，優質野外服飾及裝備包括行山鞋、背囊、戶外及禦寒服飾、露營用品等各式各樣貨品以開倉價發售。

今個星期突然變成開倉旺季，除了The Overlander外，野遊倉庫在新蒲崗工廈地舖開倉，由11月26日起至12月21日，逢周二至周六營業。詳情可了解：新蒲崗露營跑步裝備開倉低至1折 Montbell行山杖Brooks跑鞋特價

The Overlander開倉資料

日期： 2024年11月28-30日（四至六）

時間：星期四、五（11am -7pm）、星期六（11am -3pm）

地址：葵涌大連排道21-33號宏達工業中心10樓1010室（葵興地鐵站A出口）

*場內設現金、八達通、VISA/ MASTER付款（不設EPS或銀聯）

*場內不設洗手間