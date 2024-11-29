美斯再入圍國際足協最佳球員　有望三連霸　麥巴比等六皇馬兵候選

國際足協周五（29日）公布2024年度最佳男子球員11人候選名單，當中皇家馬德里成為「大戶」，而英超只得兩人入圍。

而美斯這兩季雖然在水平較低的美職聯落班，仍然榜上有名，國際足協在入圍名單中也點出了美斯在評分期內的三大功績。



國際足協公布年度最佳男子球員候選名單。（FIFA）

國際足協公布的名單中，若按球會分，共有6名皇馬球員、2名曼城球員，另外巴塞隆拿、利華古遜和國際邁亞密各有一人。

國際足協2024年度最佳男子球員候選名單：

祖迪比寧咸（皇家馬德里）、丹尼爾卡華積（皇家馬德里）、艾寧夏蘭特（曼城）、卻奧斯（皇家馬德里）、基利安麥巴比（皇家馬德里）、美斯（國際邁亞密）、洛迪卡斯簡迪（曼城）、華維迪（皇家馬德里）、雲尼斯奧斯（皇家馬德里）、科利安華迪斯（利華古遜）、耶馬（巴塞隆拿）

國際足協指，是依據2023年8月21日至2024年8月10日期間的表現選出入圍球員，期間球會及代表隊表現均會獲考慮。

麥巴比憑着上季在巴黎聖日耳門和法國國家隊的表現，入圍候選名單。（Getty Images）

皇家馬德里上季成為西甲及歐聯雙料冠軍，多名球員入選也是意料之內，當中比寧咸在西甲、歐聯都有決定性演出，他也助英格蘭打入今年的歐國盃決賽，表現毋庸置疑；卡華積同時助西班牙奪得歐國盃冠軍、卻奧斯在生涯晚年仍是皇馬核心、華維迪也領阿根廷成功衛冕美洲國家盃，雲尼斯奧斯雖然有不少場外是非，但在皇馬的表現無可挑剔，歐聯決賽入球、在西班牙超級盃更對巴塞隆拿大演帽子戲法。

至於麥巴比今季轉會皇馬後，表現未如預期，他近期也沒有代表法國參加國際賽，但由於評分期主要覆蓋他仍在巴黎聖日耳門時的表現，也不是沒有原因，他上季為PSG在29場法甲射入27球，連續6季成為法甲金靴，同時助PSG打入歐聯4強、也領法國在歐國盃成為最後4強之一。

皇馬上季成為歐聯及西甲「雙冠王」，多名球員入選也是意料中事。（Getty Images）

另外，在2022和2023連續兩屆當選FIFA最佳球員的「球王」美斯也繼續入選，他去年在與夏蘭特同分之下，憑較多國家隊隊長得票勝出，達成兩連霸。雖然美斯已37歲、近兩季也轉戰美職聯，但今年仍然入選，國際足協指他的成就主要有三：以隊長身份領阿根廷再奪美洲國家盃、率國際邁亞密奪得2023聯賽盃及2024聯賽總冠軍，刷新球會最佳成績紀錄；並在世界盃美洲區外圍賽以6球暫領先射手榜。

美斯有機會連續三屆奪FIFA最佳男子球員。（Getty Images）

英超方面只得兩人入選，兩人都來自曼城，分別是洛迪卡斯簡迪和艾寧夏蘭特。同時是金球獎得主的洛迪，今季受傷後對曼城的影響立竿見影；而夏蘭特上季些微之差不敵美斯，失落這個獎項，雖然曼城今季戰績大跌、洛迪更重傷長抖，但兩人上季的表現的確相當出色。

洛迪（中）和夏蘭特（右）上季是曼城奪英超的關鍵人物。（Getty Images）

巴塞隆拿的17歲童耶馬首度入選，FIFA形容他是「新世代中最受期待的球員之一」，這位西班牙國腳今年在歐國盃時，雖然要兼顧學業，但仍然以4次助攻和1個入球助西班牙重奪歐洲冠軍，他在4強對法國的入球更獲選賽事最佳入球，他同時獲選歐國盃最佳年輕球員。

2007年出生的耶馬是新一代球員中最矚目的其中一位。（Getty Images）

利華古遜的21歲進攻中場科利安華迪斯成為德甲唯一代表，利華古遜上季在德甲不敗封王，同時奪得德國盃，華迪斯全季攻入18球、交出20次助攻，是關鍵人物之一。