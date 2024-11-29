新蒲崗露營跑步裝備開倉低至1折　Montbell行山杖Brooks跑鞋特價

又有行山露營跑步用品開倉！野遊倉庫在新蒲崗工廈地舖開倉，由11月26日起至12月21日，逢周二至周六營業。鞋方面，主要有德國品牌Salewa的行山鞋，以及Dynafit的越野跑鞋，尚有少許的Brooks跑鞋，還有個別款式的HOKA跑鞋。背囊方面以Deplacer為主，最便宜的百多元一個，另外還有Ultimate Direction的越野跑背囊。現場有戶外衫褲、羽絨、風褸、行山杖、頭燈、露營椅等不同裝備。



這次開倉在新蒲崗工廈地舖。

臨近年底，來到開倉旺季，野遊倉庫在新蒲崗工廈地舖由本周二（26日）起開倉，直至12月21日，為期約4星期。記者周三下午到開倉現場視察，人流未算太多，顧客大約有十多人。

德國品牌Salewa的行山鞋

去年野遊倉庫開倉有人氣跑鞋品牌On，但今次就沒有了。在鞋方面，目測大部分是德國品牌Salewa的行山鞋，有高筒也有低筒，而Dynafit越野跑鞋亦有不少款式。Brooks跑鞋亦有幾款，最平見到有三百多元，貴的是六百多元。雖然開倉宣傳標明有HOKA，但記者目測只有一兩款HOKA跑鞋，若果是一心想買HOKA的朋友可能會失望。鞋的價錢普遍數百元有交易，比起原本標價過千元有4至5折左右的折扣。

開倉有Brooks跑鞋。

背囊方面以Deplacer為主，最便宜的百多元一個，另外還有Ultimate Direction的越野跑背囊，相信無論行山還是跑山人士，都可以找到適合的背囊。衫褲方面最搶眼的是快乾抗臭T恤，長袖及短袖皆以100元發售。現場有Compressport的襪、2XU的緊身褲，另外還有風褸、羽絨、帽等不同戶外用的衣物。記者亦見到現場有Montbell的行山杖發售。

+ 5

露營裝備不算太多，有少量營帳、露營椅、睡袋及地墊，還有頭燈等照明工具。開倉的宣傳單張稱，每日不斷更新款式，全場貨品低至1折起。這次開倉只收現金，貨物出門恕不退換，不設保養維修，建議自備購物袋，現場買膠袋每個5元。

開倉產品包括行山、露營、跑步用品，例如鞋、背囊、衫褲。

野遊倉庫「一野開倉」資訊

日期：26/11至21/12（逢星期二至六）

時間： 早上11時至晚上7時

地點：新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心地下A舖

交通方法：

巴士路線：2A , 5A , 5D ,14 , 15 , 16 ,16X , 20, 22 , 22m, 24 , 26 , 27 , 28 ,29m , 42, 101 , 108 , 296C，796C, 796X

地鐵：鑽石山 A2 出口步行約10分鐘