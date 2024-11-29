11月連開三間運動舖　DECATHLON蟄伏兩年再擴張　On HOKA開分店

香港零售市道疲弱，運動用品市場卻於11月迎來小陽春，瑞士品牌On、越野品牌HOKA及連鎖運動用品店DECATHLON同於今月擴展業務，其中DECATHLON在太古城開設第9間分店。

啟德零售館預計快將開幕，DECATHLON及另一越野品牌SALOMON將登陸啟德體育園，On亦預告2025年有望再開分店。



DECATHLON太古城分店在11月29日開幕。

DECATHLON太古城開第9分店

太古城商舖大執位，無印良品MUJI由地下搬遷至太古城中心2樓及3樓，原MUJI的地下舖位就由連鎖運動用品店DECATHLON接手。

這間分店面積超過1萬平方呎，最近大門口的是滑雪、遠足及露營專區。秋冬是本地行山露營的旺季，而且不少港人喜歡年底外遊，到外地享受「白色聖誕」滑雪，所以太古店暫時以這幾項運動為主打。

一入門口就是滑雪專區。

此外，太古店是3間DECATHLON港島區分店之中，拍類運動裝備最齊全的一間，包括網球和羽毛球拍，並設置了穿線工作室，提供球拍的穿線服務。太古店還有健身、跑步、游泳、單車及團隊運動的裝備發售。

DECATHLON太古店位於太古城中心一期商場地下066號舖。（由公關提供）

自DECATHLON在2017年攻港以來，太古店是他們的第9間分店。他們在2017年先在兩大購物旺區旺角及銅鑼灣開店，之後2019年在將軍澳尚德廣場的3.6萬呎巨舖開設第3間分店。

疫情期間，本地出現運動熱潮，行山及露營成為港人的熱門活動，DECATHLON亦把握機會逆市擴張，在2020年10月連開中環及九龍灣兩間分店。在2021年，他們更加連開3間分店，分別是沙田、馬鞍山及屯門，由疫情前得3間分店擴張至8間。他們近兩年放慢擴張步伐，直至今年再在太古城開第9間分店。

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DECATHLON亦落實進駐啟德體育園的啟德零售館，相信會是他們的第10間分店。啟德零售館預計今年下旬開幕，但至今未有開幕日期。如果啟德店可在今年開張，DECATHLON將是在兩個月內開兩間新店。

在現場消費不限金額，即可獲贈太古主題鎖匙扣乙個。（由公關提供）

若果消費滿港幣250元，即可獲贈太古主題背包乙個。（由公關提供）

On四個月內開兩店 登陸太古廣場

除了DECATHLON，瑞士品牌On早前亦於太古廣場開幕，是繼今年7月於中環開設首間分店後，再於香港零售市場有動作。

On在太古廣場開設第二分店。（公關提供）

On太古廣場專門店主打跑步及日常健身系列產品，包括專門為跑者而設的Cloudmonster及Cloudsurfer跑鞋系列及高性能且環保的Pace跑步服飾系列，並率先推出Pace秋冬2024跑步服飾系列。系列專為跑者而設，輕薄透氣，而且採用品牌專利的CleanCloud®創新技術，把工廠排放的廢氣再生製成高性能物料，減低生產過程中的碳足跡。

On在太古廣場開設第二間分店。（公關提供）

On在太古廣場開設第二間分店。（公關提供）

On在太古廣場開設第二間分店。（公關提供）

HOKA登陸旺角波鞋街

11月內還有另一個品牌開分店，就是HOKA。新舖位於旺角「波鞋街」，這是繼6月銅鑼灣首間專門店開幕後的第二間HOKA專門店。

HOKA波鞋街分店。（公關提供）

專門店展示HOKA三大類別跑鞋，包括競跑鞋、路跑鞋及越野跑鞋，亦有各種服飾及配件。為慶祝旺角專門店開幕，由11月15日至12月3日，顧客於店內購買任何鞋款且全單消費滿港幣$1500，即可獲贈限量鞋袋，店外期間限定展示區亦有手機小遊戲，換取限量贈品。