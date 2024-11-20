兩大新興跑鞋品牌HOKA及On同步搶攻香港市場　專門店選址大不同

跑鞋品牌HOKA在香港開設了第二間專門店，在11月中開幕，位於旺角「波鞋街」的The Forest地下。這是HOKA半年內在香港連開兩間專門店，他們在6月於銅鑼灣Fashion Walk開設了首間專門店。



比起Nike及adidas兩大老牌子，兩大新興運動鞋品牌HOKA及On在疫情後迅速增長。相比過往透過代理批發貨品予經銷商，HOKA及On最近半年積極透過專門店搶佔香港市場。HOKA及On幾乎同步在今年夏天開設首間專門店，又不約而同地在11月擴大版圖，開設第二間專門店。

今年7月報道：兩大運動品牌On、HOKA香港首設專門店 lululemon進駐太古城

【HOKA在6月開設銅鑼灣專門店】

HOKA在6月於銅鑼灣Fashion Walk地舖開設首間專門店，及後到On在7月於中環黃金地段地舖開設首間專門店。在11月中，HOKA進軍九龍區，在旺角「波鞋街」The Forest地下開設第二間香港專門店。在11月下旬，On的第二間專門店將會在金鐘太古廣場開幕。

On也將開第二專門店：再有運動品牌在港開設專門店 On選址金鐘太古廣場

On在7月於香港首設專門店，位置是中環黃金地段。（公關提供）

+ 2

從店舖選址見到兩個品牌的開店策略有不同，HOKA的兩間分店（銅鑼灣及旺角）皆位於傳統購物區，這兩個地方也是香港戶外用品及運動裝備店的集中地。

On走的路線似乎較高檔，兩間店舖都在港島核心商業區，中環專門店位於皇后大道中H Queen's地下，至於金鐘即將開幕的新店就在太古廣場，該商場的定位也是以中、高級精品為主流。

【HOKA在旺角開設第二間專門店】

此外，HOKA宣布，為慶祝的旺角專門店開幕，由11月15日至12月3日，顧客於店內購買任何鞋款且全單消費滿港幣$1500，即可獲贈限量鞋袋，讓顧客更方便地攜帶跑鞋外出訓練。HOKA更邀請顧客親臨店外期間限定展示區，透過掃描二維碼參加手機小遊戲，換取限量贈品。活動結束時，遊戲排行榜前三名玩家更可贏取HOKA Hike Pack 13L黑色背包一個。

限量鞋袋

HOKA旺角專門店資料

地址：旺角奶路臣街17號The Forest地下

營業時間：上午11時正至下午10時正

期間限定展示區開放日期：11月17日至12月3日