F1｜2024賽程及直播日期時間+車隊排名積分榜　最後一站直路衝刺

F1（Formula 1 一級方程式）2024漫長賽季接近尾聲，史上最長、破紀錄的24站比賽已進入最後一站阿布扎比站。隨着韋斯達賓成功衛冕車手冠軍，剩下唯一焦點落在車隊冠軍爭奪戰之上，到底麥拿侖與法拉利哪一隊能夠掄元？



F1｜最後一站賽程（香港時間）：

阿布札比站｜F1賽程

練習賽1：周五（12月6日）17:30

練習賽2：周五（12月6日）21:00

練習賽3：周六（12月7日）18:30

排位賽：周六（12月7日）22:00

正賽：周日（12月8日）21:00

F1（一級方程式賽車Formula One）2024賽季尚餘1站賽事。（路透社）

F1｜香港電視直播

香港地區的F1轉播權屬於beIN Sports，可以在Now TV的638台beIN Sports觀看賽事，有廣東話評述；另外可以在beIN Sports Connect網頁或App訂閱收看，惟只有英語旁述。

F1（一級方程式賽車Formula One）今屆車手榜爭持激烈，麥拿侖諾里斯一度力迫紅牛韋斯達賓求打破近年壟斷。（路透社）

F1｜2024車手排名（截至12月2日）

1 韋斯達賓（紅牛） 429

2 諾里斯（麥拿侖） 349

3 陸克萊（法拉利） 341

4 皮亞斯特利（麥拿侖） 291

5 辛斯（法拉利） 272

6 羅素（平治） 235

7 咸美頓（平治） 211

8 佩雷斯（紅牛） 152

9 艾朗素（Aston Martin） 68

10 侯根堡（哈斯） 37

11 加斯利（Alpine） 36

12 角田裕毅（RB） 30

13 史杜爾（Aston Martin） 24

14 奧干（Alpine） 23

15 麥奴臣（哈斯） 16

16 艾邦（威廉士） 12

17 列卡度（RB） 12

18 奧利華貝文（哈斯） 7

19 高拿賓度（威廉士） 5

20 周冠宇（Kick Sauber） 4

21 羅臣（RB） 4

22 沙根特（威廉士） 0

23 保達斯（Kick Sauber） 0

F1（一級方程式賽車Formula One）美國站由法拉利陸克萊勝出，在車手榜企穩第三位，續向前兩位韋斯達賓及諾里斯進逼。（路透社）

F1｜2024車隊排名（截至12月2日）

1 麥拿侖 640

2 法拉利 619

3 紅牛 581

4 平治 446

5 Aston Martin 92

6 Alpine 59

7 哈斯 54

8 RB 46

9 威廉士 17

10 Kick Sauber 4

F1（一級方程式賽車Formula One）車隊麥拿侖，已經26年未曾奪取車隊總冠軍。（路透社）

F1｜比賽模式

一站F1大獎賽連續3日舉行，大多由周五到周日，但今季首兩站（巴林及沙地阿拉伯）都由周四至周六舉行。3日間，主要分為合共三節的練習賽（Free Practice）、排位賽（Qualifying）和正賽（Main Race），從2021年部份分站實行衝刺賽（Sprint）。

一連三日的比賽周，會如此構成：

普通比賽周

第一日：第一節及第二節練習賽

第二日：第三節練習賽、排位賽

第三日：正賽

「衝刺賽」比賽周

第一日：練習賽 + 正賽排位賽

第二日：衝刺排位賽 + 衝刺賽

第三日：正賽

F1（一級方程式賽車Formula One）2024賽季尚餘2場衝刺賽，包括巴西站及卡塔爾站。（路透社）

F1｜什麼是排位賽？

練習賽是讓車隊測試、調整戰車，而排位賽顧名思義，是排列周日正賽的起步位，衝刺排位賽則是排衝刺賽起步位。

排位賽分為3節，Q1 18分鐘、Q2 15分鐘，Q3則12分鐘，是決定車手在正賽起跑順序的比賽。Q1時全部20位車手參賽，在限時內造出最快的單圈（Flying Lap），最慢的5位車手就會被淘汰；到Q2，餘下15架車重新再造圈，再一次淘汰最慢的5部車，剩下的10位車手則在Q3爭奪1至10名，到最後單圈最快的車手就會獲得頭位（Pole Position），在週日的正賽從第一位起步。

F1｜如何獲得積分？

週日舉行的正賽是整個比賽週中最重要的時侯，各隊和車手全力爭奪分站冠軍和積分，鑑於每條賽道的長度和設計令圈速每站都不同，因此每站的正賽圈數不一，但FIA會以不多於305公里和不超過2小時為原則而製定各分站圈數（摩納哥除外）。

正賽的前3名都能登上頒獎台，前10名可獲得積分（Championship Points），從冠軍到第10名分別有25、18、15、12、10、8、6、4、2、1分 ，而在正賽造出最快單圈（Fastest Lap）又在前10名完賽的車手可多拿1分。

F1｜衝刺賽是什麼？

衝刺賽周末較特別，周五只有一場練習賽，同日進行正賽排位賽。周六則成為相對獨立的賽程，會先進行衝刺排位賽（Sprint Shootout），比賽方式與正賽排位賽大致相同，同日後便會舉行100公里的衝刺賽，沒有強制換胎，只有前8名能拿到積分，分別為8、7、6、5、4、3、2、1分。