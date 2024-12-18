啟德零售館｜直擊啟德體育園商場試業 運動品牌店/餐廳一覽
啟德體育園的商場啟德零售館於12月18日中午12時開始試業。位於啟德體育園主場館旁的啟德零售館樓面超過70萬呎，主建築分為3座，每座最高有5層，各類零售店及餐廳接近200間。啟德零售館當然以體育運動為主題，集合多個運動品牌專門店，包括adidas、Nike、Asics、Puma、New Balance、Salomon、DECATHLON，其中Salomon、FILA及DECATHLON都位於當眼處的地舖。另外，啟德零售館有佔地3萬呎的JOYPOLIS SPORTS旗艦店、Epicland歷奇王國、Namco遊樂競技場等運動玩樂品牌。
啟德體育園的商場可以暫時分為5部分：啟德體藝館、運動健康中心、啟德零售館1、啟德零售館2及啟德零售館3。
在地理位置，啟德零售館1最近啟德站出口，啟德體藝館則與零售館相連。啟德零售館2位於建築群的中心，與啟德零售館1及體藝館相隔一條有蓋啟德體育大道。啟德零售館1及零售館2有天橋連接。
啟德零售館3位於啟德青年運動場旁，較近宋皇臺站，與零售館2相隔一條露天行人通道。運動健康中心佔地較小，在零售館3後，在青年運動場及零售館2之間。
記者在12月18日直擊啟德零售館試業，逛了一圈後，認為這5部分的商場特點略有不同。
運動健康中心：等於JOYPOLIS SPORTS，整幢建築物5層、佔地近三萬呎也是JOYPOLIS SPORTS。在地下是忍者道場、1樓是售票處及禮品店、2樓是超音鼠競技場、3樓是未來運場館、4樓是「餓虎藏龍」餐廳酒吧。
啟德體藝館：主要功能是室內運動或表演場地，可容納最多1萬名觀眾，所以館內只有地下幾間小食店，包括阿波羅雪糕的Enjoy Appolo、台式茶飲店倆仨杯、啊一檸檬茶、真章魚無雙 x TEA BASARA及尚未開業的吃茶三千。
啟德零售館1：其中一棟主力零售及飲食集中地，DECATHLON、Garmin、FILA等運動品牌位於這棟的地下，佔地兩萬呎的美食廣場「Food Gala」位於2樓，擁有40條世界競技級保齡球道的Top Bowl位於3樓。
啟德零售館2：相信是整個啟德體育園商場群的核心，試業的開張儀式亦在這棟零售館的中庭舉行。地面商舖集結多個著名運動品牌，包括adidas、NIKE、ASICS、PUMA、New Balance、SALOMON、National Geographic及SKECHERS。日式百貨零售AEON STYLE亦開在這棟的地庫。
啟德零售館3：感覺定位貼近社區，較多不同的學習中心，相信未來會有不少小朋友來上興趣班；又較多一些大家在每區見慣見熟的食肆，例如大家樂、肯德基、必勝客、譚仔三哥。24小時健身中心24/7 FITNESS亦開在這一棟的3樓。值得一提的，在這棟地下的幾間食肆有「無敵運動場景」，食客可以望住啟德青年運動場的跑道食飯。
啟德零售館｜運動用品及戶外裝備品牌商舖
🎁adidas Sport Performance（M2-004, G樓, 啟德零售館2）
🎁NIKE（M2-013, G樓, 啟德零售館2）
🎁ASICS（M2-014, G樓, 啟德零售館2）
🎁PUMA（M2-008, G樓, 啟德零售館2）
🎁New Balance（M2-007, G樓, 啟德零售館2）*即將登場
🎁SALOMON（M2-001, G樓, 啟德零售館2）
啟德店將會是Salomon在九龍東首間直營專門店。
🎁DECATHLON（M1-001 & M1-002, G樓, 啟德零售館1）
啟德店將會是DECATHLON在香港的第10間分店。
🎁FILA（M1-003 & M1-004, G樓, 啟德零售館1）
🎁OOFOS（M2-209, 2樓, 啟德零售館2）
🎁National Geographic Apparel（M2-012, G樓, 啟德零售館2）
🎁NEW ERA CAP（M2-002, G樓, 啟德零售館2）
🎁SKECHERS（M2-009, G樓, 啟德零售館2）
🎁Li-Ning（M1-101 & M1-102, 1樓, 啟德零售館1）
🎁Checker Formula（M2-213, 2樓, 啟德零售館2）
🎁MT Sports Wear（M2-120, 1樓, 啟德零售館2）
🎁步‧足‧履（M2-215, 2樓, 啟德零售館2）
🎁Garmin（M1-005, G樓, 啟德零售館1）
🎁FanTown聚星商店（M2-015, G樓, 啟德零售館2）
啟德零售館｜運動玩樂品牌商舖
🏃♂️JOYPOLIS SPORTS
日本JOYPOLIS SPORTS首家海外五層旗艦店，計劃於12月底登陸啟德，樓面約佔3萬呎。JOYPOLIS SPORTS內的重點園區包括超音鼠主題的「SONIC STADIUM」、忍者主題的「NINJA DOJO」及利用混合實境技術的「FUTURE ARENA」，並設有主題餐廳「餓虎藏龍 Hungry Tiger Hidden Dragon」。
🏃♂️Epicland歷奇王國
🏃♂️Namco遊樂競技場
🏃♂️24/7 FITNESS（啟德零售館3, 3樓 M3-305及306號舖）
24小時健身中心24/7 FITNESS將會在啟德零售館開設第88間分店。
🏃♂️香港慶熙跆拳道（啟德零售館3, 3樓303號舖）
慶熙跆拳道是一間專門教導小朋友跆拳道的專業韓國跆拳道館，這裡是根據年齡分班，由3歲至成人班也有提供。慶熙跆拳道第二新分校將於12月開幕。
🏃♂️Flower Pilates（啟德零售館3 L2樓PPR-203號舖）
Flower Pilates 第三間2000多呎分店暫定12月登陸啟德體育園。
啟德零售館｜體育運動設施
🏃♂️有蓋攀石牆
全港最高17.5米高
🏃♂️保齡球場「Top Bowl」
設有40條保齡球道予公眾租用，成人每局45至58元，全日制學生及長者則每局35元至58元
啟德零售館｜餐廳食肆
Bears & Friends（M2-LA211, 2樓, 啟德零售館2）
美珍香（M1-006, G樓, 啟德零售館1）
幸福巷子（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
幸福．羽（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
王家沙·花樣年華（M2-201, 2樓, 啟德零售館2）*即將登場
Bowlbie（M1-301 & M1-302, 3樓, 啟德零售館1）
大家樂（M3-106, 1樓, 啟德零售館3）
CHAOLOGY（M3-003, G樓, 啟德零售館3）
吃茶三千（A-007, G樓, 啟德體藝館）*即將登場
曲奇阿嬸（M2-LA103A, 1樓, 啟德零售館2）
鐵牛（M2-103, 1樓, 啟德零售館2）*即將登場
DONQ（M2-119, 1樓, 啟德零售館2）
Enjoy Appolo（A-005, G樓, 啟德體藝館）
初緣（M2-107A, 1樓, 啟德零售館2）
Food Gala（M1-209, M1-210, M1-211, M1-212, M1-213 & M1-214, 2樓, 啟德零售館1）
花鮮甲（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
GoNuts（M2-016, G樓, 啟德零售館2）
青椰（M2-403, 4樓, 啟德零售館2）
Greyhound Café（M2-112, 1樓, 啟德零售館2）
Grove（M3-004, G樓, 啟德零售館3）
牛角 J（M2-301, 3樓, 啟德零售館2）
HA NOI 越南菜（M3-002, G樓, 啟德零售館3）*即將登場
良茶隅（M2-108, 1樓, 啟德零售館2）
餓虎藏龍（WC-401, 4樓, 運動健康中心）*即將登場
次郎拉麵（M2-201, 2樓, 啟德零售館2）*即將登場
JMT 존맛탱（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
石磨樂豆（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
JOMO（M2-LA104A, 1樓, 啟德零售館2）
KAMO（M2-301, 3樓, 啟德零售館2）
肯德基（M3-104, 1樓, 啟德零售館3）
KOMEDA's coffee（M2-B101, 地庫1樓, 啟德零售館2）
本地薑物（M2-106, 1樓, 啟德零售館2）
Manen Bakery（M2-107, 1樓, 啟德零售館2）
敏華冰廳（M1-215, 2樓, 啟德零售館1）
麵堂（M2-317, 3樓, 啟德零售館2）*即將登場
名果店（M1-205, 2樓, 啟德零售館1）
名苑酒家（M2-310, 3樓, 啟德零售館2）*即將登場
蜜滋麻美（M1-207, 2樓, 啟德零售館1）
N＋ Burger（M2-102, 1樓, 啟德零售館2）
安金稻朝鮮拌飯（M1-215, 2樓, 啟德零售館1）
倆仨杯（A-004A, G樓, 啟德體藝館）
胡椒廚房（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）*即將登場
PHI Coffee & Pancake（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
南洋屋（M2-106A, 1樓, 啟德零售館2）
必勝客（M3-204, 2樓, 啟德零售館3）*即將登場
Pizza Maru（M2-010, G樓, 啟德零售館2）
蝦麵店（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）*即將登場
Sake Z Plus（M2-220, 2樓, 啟德零售館2）
好鍋日子（M1-206, 2樓, 啟德零售館1）
歇脚亭（M2-LA209, 2樓, 啟德零售館2）
麵鮮醬油房周月（M2-316, 3樓, 啟德零售館2）*即將登場
Snack Station（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）*即將登場
蘇哥清湯腩（M3-107, 1樓, 啟德零售館3）
四寶食堂（M3-006, G樓, 啟德零售館3）
譚仔三哥（M3-105, 1樓, 啟德零售館3）*即將登場
陳茶館芋圓甜品專門店（M1-011, G樓, 啟德零售館1）
啊一檸檬茶（A-004, G樓, 啟德體藝館）
The Pantry Club（M3-005, G樓, 啟德零售館3）
蒸廬（M3-205, 2樓, 啟德零售館3）*即將登場
老虎拉麵（Food Gala, 2樓, 啟德零售館1）
真章魚無雙 x TEA BASARA（A-001, G樓, 啟德體藝館）
兩姊妹涼皮 x 株式會社（M1-206, 2樓, 啟德零售館1）
啟德零售館｜其他重點商舖
🎁日式生活超市AEON STYLE
🎁GU及UNIQLO
GU與姊妹品牌UNIQLO首度聯手進駐啟德零售館，新店即將於本年度12月開幕。
🎁InMart（啟德體育園- 零售館1, 1樓 M1-103號舖）
成立兩年多的InMart開設首間門市，提供獨特的印尼食品。
🎁HISSO
服裝品牌HISSO將於12月進駐啟德零售館。
🎁思林教育城（啟德零售館3, 2樓 M3-201號舖）
提供學術課程、體育及藝術等多元化學習機會，涵蓋各個年齡層的教育需求，將於2025年1月開業。
🎁智趣小博士（啟德零售館3, 3樓 M3-302號舖）
幼兒小學教育中心Dr I-Kids 智趣小博士教育中心於2004年成立，對象為3至12歲學童，啟德體育園分校將於12月開幕。
啟德零售館｜交通方法
啟德港鐵站D出口，沿啟德車站廣場步行約7分鐘
宋皇臺港鐵站D出口，往青年運動場方向行約5分鐘