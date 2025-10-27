全運會｜香港隊獎牌全紀錄　李思穎單屆三金　單車隊大贏家

香港運動員拿過多少全運會獎牌？哪個運動員最多全運獎牌？回歸之後，香港於1997年首次角逐全運會，直到2025年將會第八次參賽，港隊累積20金15銀31銅共66面全運會獎牌，其中單車隊是大贏家，由黃金寶摘下香港史上全運首金開始，直到2025有李思穎單屆豪取三金，廿七年來共取13金4銀9銅，威盡香港體壇。



誰是香港首個全運獎牌得主？

香港的全運會史冊由黃金寶揭開序幕，他於1997年上海全運會力壓全國好手，勇奪含金量極高的男子個人公路賽金牌。單車隊此後人才輩出，雄霸整個2000至2010年的除了黃金寶，還有千禧年初嶄露頭角的何兆麟，BMX的王史揚芬亦曾揚威2005年全運會。黃金寶歷來在全運擸走3金2銅，成績斐然。

黃金寶於2009年勇奪全運會男子個人公路賽金牌。（政府新聞處）

哪個項目奪得最多全運獎牌？

2010年後的十年，「牛下女車神」李慧詩取代黃金寶成為領軍人物，她先後於2013及2017的競輪賽和爭先賽封后，另外還取得3銅，分別是2017年爭先賽和競輪賽、以及2021年競輪賽。2025年，李思穎的成就再創單車隊高峰，參加女子個人公路賽、麥迪遜賽（夥拍梁穎儀）及全能賽的她，以100%勝率摘下3金，奠定「女車神」地位。

由2017年至2021年共七屆全運會，香港單車隊累積了13金4銀9銅，威盡香港體壇。

誰人奪得最多全運金牌？

單車隊作為全運獎牌大戶，歷屆「金牌王」當然也來自單車隊，此人就是李思穎。她在2021年陝西全運勇奪女子個人公路賽金牌，成為香港體壇驚喜；她在四年後主場再戰，更是一屆連奪3金，包括衛冕個人公路賽、夥拍梁穎儀在麥迪遜賽封后、以及首度問鼎全能賽。她兩次競逐全運會，累積了4面金牌，不只冠絕單車隊，更是香港體壇之最。

2013年全運會女子競輪賽決賽曾經發生意外，幸未波及李慧詩（紅衫）。（資料圖片；李思詠攝）

2013年，李慧詩首度稱霸全運會。（資料圖片；李思詠攝）

李思穎在2025年單屆取得3金，成就更勝黃金寶和李慧詩。（新華社）

香港隊歷來全運獎牌統計

回顧多年歷史，除了單車、劍擊等傳統強項，港隊過去也不乏驚喜，例如蔣偉洪/鄧漢昇/何君龍/杜韋諾於2001年廣州全運取得男子4X100米接力銀牌，同屆亦有許建業/唐敏聰取得網球男雙銅牌。至於史上成績最好一屆全運會，就是2025年，一眾港將合共取得9金2銀8銅。

統計由1997年至2025年共8屆全運會，香港隊累積20金15銀31銅共66面全運會獎牌，相關數目將隨2029年全運會持續更新。

1997上海全運會

金牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽



2001廣州全運會

金牌 何兆麟（單車） 男子場地記分賽

金牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽

銀牌 蔣偉洪/鄧漢昇/何君龍/杜韋諾（田徑） 男子4X100米接力

銀牌 李麗珊（滑浪風帆） 女子奧運板

銅牌 許建業/唐敏聰（網球） 男子雙打



2005江蘇全運會

金牌 王史提芬（單車） 男子BMX小輪車個人賽

銅牌 黃金寶（單車） 男子場地記分賽

銅牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽

銅牌 鄧亦峻（田徑） 男子200米



2005年全運會，王史提芬勇奪BMX小輪車金牌。（政府新聞處）

2009山東全運會

金牌 黃金寶（單車） 男子公路個人賽

金牌 林立信（馬術） 場地障礙個人賽

銀牌 陳振興（單車） 男子山地車

銅牌 韓理強（單車） 男子BMX越野賽

銅牌 李致和（三項鐵人） 男子個人賽

銅牌 鄭文傑/賴楨敏/林子心/林立信（馬術） 場地障礙團體賽

銅牌 鄭文傑（馬術） 場地障礙個人賽



2013瀋陽全運會

金牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銀牌 賴楨敏（馬術） 場地障礙個人賽

銀牌 黑純一/鄧子鏗/黃煥民/楊慕天（高爾夫球） 男子團體賽

銀牌 香港欖球隊 男子七人欖球

銅牌 崔浩然（劍擊） 男子花劍個人賽

銅牌 陳振興（單車） 男子山地越野賽

銅牌 張敬樂（單車） 男子公路個人計時賽



2013年全運會，崔浩然勇奪男子花劍個人賽銅牌，俊肖外表令他大受歡迎。（資料圖片；李思詠攝）

2017天津全運會

金牌 逄瑤/楊倩玉（單車） 女子場地麥迪遜賽

金牌 梁峻榮（單車） 男子場地全能賽

銀牌 鄭子文（空手道） 男子個人型

銀牌 崔浩然（劍擊） 男子花劍個人賽

銀牌 高肇蔚/梁峻榮（單車） 男子場地麥迪遜賽

銀牌 杜敬謙（游泳） 男子4X100米自由泳接泳

銀牌 蕭穎瑩（馬術） 盛裝舞步個人賽

銀牌 張敬樂（單車） 男子公路個人計時賽

銀牌 孟昭娟（單車） 女子公路個人賽

銅牌 洪皓崴（空手道） 男子個人型

銅牌 劉慕裳（空手道） 女子個人型

銅牌 方凱申（劍擊） 男子重劍個人賽

銅牌 黎嘉怡（馬術） 場地障礙個人賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地爭先賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銅牌 張小倫/陳建雄/崔浩然/張家朗（劍擊） 男子花劍團體賽



2017年全運會，已故「飛魚」杜敬謙（左二）與孫楊（左一）等人組浙港隊，獲得4X100米自由泳接力銀牌。（受訪者提供）

2017年全運會，方凱申勇奪男子重劍個人賽銅牌。（李澤彤攝）

2021陝西全運會

金牌 李慧詩（單車） 女子場地爭先賽

金牌 李思穎（單車） 女子個人公路賽

銅牌 梁嘉儒（單車） 男子場地全能賽

銅牌 李慧詩（單車） 女子場地競輪賽

銅牌 劉知名（空手道） 男子個人形

銅牌 蔡俊彥/張小倫/楊子加（劍擊） 男子花劍團體賽

銅牌 江旻憓（劍擊） 女子重劍個人賽



2021年全運會，劉知名（右）勇奪男子個人形銅牌，與當屆奧運銅牌胞妹劉慕裳（左）相聚。（資料圖片；張倩儀攝）

2025年粵港澳全運會

金牌 李思穎（單車） 女子個人公路賽

金牌 李思穎/梁穎儀（單車） 女子麥迪遜賽

金牌 李思穎（單車） 女子全能賽

金牌 貝俊龍（帆船） 男子ILCA 7

金牌 何詩蓓（游泳） 女子200米自由泳

金牌 何詩蓓（游泳） 女子100米自由泳

金牌 何甄陶（游泳） 男子50米自由泳

金牌 男子隊（七欖） 男子組賽事

金牌 張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘（劍擊） 男子花劍團體

銀牌 何思朗（劍擊） 男子佩劍個人賽

銀牌 奧斯卡/Robin Elg/彭詩雅/韋祺（三鐵） 混合接力賽

銅牌 黃澤林（網球） 男子單打

銅牌 朱鍇泓/王子夫/程銘燦/譚善恆/鄭肇致（網球） 男子團體青年組

銅牌 奧斯卡（三鐵） 男子個人賽

銅牌 佘繕妡（劍擊） 女子重劍

銅牌 張家朗（劍擊） 男子花劍個人賽

銅牌 麥世霆（游泳） 男子200米蛙泳

銅牌 何詩蓓（游泳） 女子50米蛙泳

銅牌 何詩蓓（游泳） 女子50米自由泳

