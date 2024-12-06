世冠盃2025｜分組賽抽籤賽程出爐 美斯抽上籤 麥巴比遇上尼馬
撰文：顏銘輝
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世界冠軍球會盃（簡稱世冠盃）改制，擴充至32隊參加，改制後首屆世冠盃於2025年夏天在美國舉行。世冠盃2025年在12月5日舉行分組賽抽籤，阿根廷球王美斯效力的國際邁亞密以主辦國代表身分參戰，被編入A組，避開了多支歐洲傳統豪門，與彭美拉斯、波圖及艾阿里同組，美斯算是抽中了好籤。
世冠盃2025主辦國：
美國
世冠盃2025舉行日期：
2025年6月15日至7月13日
世冠盃2025分組賽抽籤結果
世冠盃A組：彭美拉斯、波圖、艾阿里、國際邁亞密
世冠盃B組：巴黎聖日耳門、馬德里體育會、保地花高、西雅圖海灣者
世冠盃C組：拜仁慕尼黑、奧克蘭城、小保加、賓菲加
世冠盃D組：法林明高、艾斯柏蘭斯、車路士、利昂
世冠盃E組：河床、浦和紅鑽、蒙特雷、國際米蘭
世冠盃F組：富明尼斯、多蒙特、蔚山HD、馬姆洛迪辛當斯
世冠盃G組：曼城、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、祖雲達斯
世冠盃H組：皇家馬德里、希拉爾、帕丘卡、薩爾斯堡
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