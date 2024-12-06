世冠盃2025｜分組賽抽籤賽程出爐　美斯抽上籤　麥巴比遇上尼馬

世界冠軍球會盃（簡稱世冠盃）改制，擴充至32隊參加，改制後首屆世冠盃於2025年夏天在美國舉行。世冠盃2025年在12月5日舉行分組賽抽籤，阿根廷球王美斯效力的國際邁亞密以主辦國代表身分參戰，被編入A組，避開了多支歐洲傳統豪門，與彭美拉斯、波圖及艾阿里同組，美斯算是抽中了好籤。



世冠盃2025主辦國：

美國

世冠盃2025舉行日期：

2025年6月15日至7月13日

世冠盃2025分組賽抽籤結果

世冠盃A組：彭美拉斯、波圖、艾阿里、國際邁亞密

世冠盃B組：巴黎聖日耳門、馬德里體育會、保地花高、西雅圖海灣者

世冠盃C組：拜仁慕尼黑、奧克蘭城、小保加、賓菲加

世冠盃D組：法林明高、艾斯柏蘭斯、車路士、利昂

世冠盃E組：河床、浦和紅鑽、蒙特雷、國際米蘭

世冠盃F組：富明尼斯、多蒙特、蔚山HD、馬姆洛迪辛當斯

世冠盃G組：曼城、韋達卡薩白蘭卡、艾阿恩、祖雲達斯

世冠盃H組：皇家馬德里、希拉爾、帕丘卡、薩爾斯堡