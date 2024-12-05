亞冠二︱東方負廣島三箭　18歲吳宇曦再成焦點　妙絕金球破門

亞洲足協亞冠盃次級聯賽最後一輪，香港代表東方面對日職J1廣島三箭再度反勝為敗，以1：4不敵對手，但18歲翼鋒吳宇曦的精彩入球值得球迷一再回味。



篤定出局的東方仍派遣強陣，港腳葉鴻輝、余在言、吳宇曦、亞歷斯祖悉數擔正；至於已提早以小組首名出線的廣島三箭，在下周日（8日）J1煞科仍要應付爭冠關鍵戰下，人腳大幅度輪換，但仍派守門員大迫敬介，與葡萄牙籍前鋒柏辛斯亞踢正選；預計以今場作告別戰的前日本國腳青山敏弘則戴上隊長臂章。

東方在今屆亞冠二最後一次亮相。（東方足球隊Facebook）

開賽僅10分鐘，東方驚喜地先開紀錄，18歲小將吳宇曦左路作勢扣大位，騙過兩名守衛推落底線，再窄位左腳勁射近柱破網成1：0。戰至24分鐘，亞歷斯祖右路傳中，吳宇曦於十二碼點附近接應，面對兩名後衛衝前仍果斷起腳，射門省中人出底線。

東方無法維持領先優勢完上半場，36分鐘，志知孝明混戰中遠射，葉鴻輝疑被阻擋視線下把皮球擋出不遠，廣島三箭由青山敏弘「執雞」得手，追至1：1平手。

吳宇曦左腳窄位破門。（東方足球隊Facebook）

換邊後東方由巴杜姆入替余在言，52分鐘一次反擊，吳宇曦盤扭突破再直線傳予巴杜姆，這位前鋒單刀卻選擇橫傳被擋，皮球再彈至其腳下，他面對空門再起腳又遭閂走。

僅1分鐘後，廣島三箭便由柏辛斯亞接應越道草太右路傳中頂入，加上中島洋太朗57分鐘禁區內撞射得手，東方轉眼間落後至1：3。

巴科爾之後一度接應黃皓雋傳送單刀射入，只不過越位在先，73分鐘派路斯蘇迪利奧禁區邊轉身燙射死角，結果東方反勝為敗，以1：4告負，今屆分組賽以1勝5負得3分「畢業」。