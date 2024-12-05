英超︱沙拿閃耀紐卡素再救利物浦　續約進展良好史諾露口風

英超聯賽榜首遙遙領先的利物浦，作客紐卡素遇上重大考驗，雙方開放進攻之下，上半場先落後一球，就算居迪斯鍾斯下半場早段扳平，未幾又再落後。

劇本有點像對修咸頓一仗——利物浦下半場中段落後1：2，球隊陷入危機之時，射手沙拿挺身而出。埃及之王兩個入球幾乎再次領軍反勝，賽後獲主帥史諾大讚，並露口風沙拿勢長留晏菲路。



沙拿對紐卡素兩傳一射，盡顯功架。（Getty Images）

沙拿兩傳一射再救利物浦

下半場5分鐘沙拿為鍾斯送上助攻，利物浦終從伊沙克上半場35分鐘的「世界波」入球扳平。一場精彩對攻戰，雙方入球梅花間竹，哥頓62分鐘領紐卡素再次領前，沙拿68分鐘的入球助利物浦追成2：2，他在83分鐘禁區內轉身抽射再入一球，下半場梅開二度下率利物浦3：2反超前，情況猶如上周對修咸頓一仗。

然而90分鐘利物浦門將基利靴在紐卡素開出罰球時判斷失誤，企錯位置未能拍走皮球下，被伏兵遠柱的紐卡素中堅舒哈（Fabian Schär）撞入，紐卡素3：3迫和利物浦。

沙拿多次抱怨未獲新約，最新終有進展。（Getty Images）

直接參與紅軍英超72%入球

利物浦今季英超第三度失分，14戰11勝2和1負，以35分續居榜首，同晚三大對手車路士、阿仙奴及曼城均贏波，紅軍領先優勢收窄，車路士、阿仙奴追至落後7分，曼城落後9分。

屢次抱怨未獲球會開出新約的沙拿，再次演出身價，他今場貢獻兩射一傳，利物浦3個入球都跟他有關。事實上，利物浦今季在英超攻入29球，當中21球來自沙拿的入球或助攻，換言之沙拿直接參與紅軍的72%入球。今場梅開二度後，沙拿以13球升上英超神射手榜首，8次助攻亦排在助攻榜次席。

史諾冀沙拿長留利物浦。（路透社）

續約進展良好史諾露口風

32歲的沙拿依然是利物浦前線最重要的巨星，季尾便約滿的他，已多次公開抱怨未獲球會新約，然而體育記者David Ornstein最新消息指，利物浦跟沙拿經理人伊沙（Ramy Abbas Issa）的初步談判進展良好，並會在日內正式提出新合約。

利物浦主教練史諾賽後大讚沙拿：「每次我們有需要的時候，沙拿都會取得入球。」即使他早前回應沙拿合約事宜的口吻是「球員合約不是我跟開」，惟他讚揚沙拿時補上一句「我們希望亦預期，他可以持續這樣做一段長時間」，似乎對沙拿留隊露出一點口風。