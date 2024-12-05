英超︱利物浦失分榜首優勢減　車路士悄悄上第二　曼城維拉齊反底

本周英超一周雙賽，周中連場大戰過後，利物浦榜首優勢稍為收窄，而持續有好表現的車路士已悄悄升上第二位，阿仙奴就算擊敗曼聯，仍因得失球差跌落第三。

已連續多場失分的曼城和阿士東維拉，亦終於重返勝軌。今輪白禮頓、熱刺的賽事今晚深夜才踢，前列形勢仍有機會變動。阿莫林首嘗敗績，曼聯賽後繼續排在聯賽榜「下半版」。



車路士5：1大勝修咸頓後升上英超榜第二位。（Getty Images）

英超第14輪賽果



阿仙奴 2：0 曼聯

紐卡素 3：3 利物浦

曼城 3：0 諾定咸森林

修咸頓 1：5 車路士

阿士東維拉 3：1 賓福特

愛華頓 4：0 狼隊

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李斯特城 3：1 韋斯咸

葉士域治 0：1 水晶宮



車路士悄悄上第二

英超今輪焦點，當然是阿仙奴2：0擊敗曼聯，阿迪達領軍繼續追趕榜首的利物浦。紅軍作客紐卡素只得打和，今季第三度失分，榜首優勢由賽前的9分收窄至7分。

不過阿仙奴贏波後排名不升反降，因為同得28分的車路士作客5：1大勝榜尾的修咸頓，得失球差力壓同市宿敵升上第二位，阿仙奴跌落第三。曼城在迪布尼復任正選下3：0挫森林，終結英超4連敗由第五升上第四，原本排第四的白禮頓今晚深夜才踢，如贏波會追至跟曼城同分。

馬列斯卡領車路士愈戰愈勇。（Getty Images）

馬列斯卡：車路士未來5至10年可稱霸英超

車路士在美國班主托德波里2022年入主後，球會管理一度陷入亂局，一季內炒杜慈、炒樸達，找林柏特救亡下只得第12，轉會市場買賣更如亂石投林，天價瘋狂買人、跟球員簽下超長年期合約。上季找來普捷天奴企圖重新出發，只獲令人失望的第六名，連歐霸一席也不保，今季僅獲歐協聯資格，今季易帥找來名氣不及普捷天奴的馬列斯卡（Enzo Maresca），反而有意想不到的好效果。

今季首仗0：2不敵曼城之後，車路士默默耕耘，之後只曾不敵榜首的利物浦，近3仗接連擊敗李斯特城、維拉和修咸頓，馬列斯卡在大勝修咸頓前已豪言：「車路士未來5至10年將主宰英格蘭足球壇」。他指球隊陣容年輕兼實力優厚，一班主力未來數年才進入巔峰，惟球隊今季陣容平均年齡只有23歲多一點，缺乏爭冠經驗，因此就算身處聯賽榜前列，他認定今季車路士仍未有力爭標：「我們不在爭標行列」。