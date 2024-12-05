英超｜迪布尼領曼城重回勝軌　一個擁抱粉碎跟哥迪奧拿不和傳聞

曼城主場3：0大勝諾定咸森林，結束英超4連敗以及各項賽事連續7場不勝頹勢。藍月亮中場大將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）今場復任正選即獻1傳1射助球隊重返勝軌，可見這位季尾約滿的33歲老將對球隊依然重要。

迪布尼9月起因傷缺陣，11月初傷癒至今一直屈居後備，於是有傳聞指他與領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）不和。迪布尼下半場被換走時，與哥帥一個溫馨擁抱粉碎流言。



曼城主場大破諾定咸森林，終結不勝頹勢。（路透社）

迪布尼領曼城走出谷底

自10月26日在聯賽擊敗修咸頓後，「藍月亮」陷入哥迪奧拿領軍下罕見的低潮，各項賽事7場不勝、聯賽4連敗，也是哥帥輝煌教練生涯種種不幸的「第一次」。

扭轉曼城頹勢的關鍵人物，是陣中33歲大將奇雲迪布尼。受傷患影響，迪布尼上一次在聯賽正選披甲，已是9月14日對賓福特一役。之後休戰6場、3場後備，時隔近3個月後，才在對諾定咸森林的這場比賽再次正選上陣。

迪布尼再正選披甲，即獻一傳一射。（路透社）

比賽8分鐘，根度簡在底線傳至遠柱，迪布尼頭槌二傳予貝拿度施華先開紀錄；31分鐘，迪布尼在禁區頂接應謝利美杜古短傳，轉身推入禁區勁射破網。杜古在57分鐘憑反擊破門，助曼城主場以3：0大勝諾定咸森林。

日前作客0：2不敵利物浦一役，迪布尼僅後備上陣11分鐘，轉任球評人的兩大名將加利尼維利及加歷查認為，迪布尼與哥迪奧拿不咬弦：「更衣室裏肯定發生了什麼事。」

哥迪奧拿賽前否認不和傳聞。（路透社）

迪布尼：我跟哥迪奧拿之間從來沒有什麼

賽前哥迪奧拿對傳言感到無奈：「有人說我跟迪布尼不和，你覺得是我不想讓他出場嗎？」他諷刺地說：「不，我不想讓這名世上在對方三閘線內最有威脅的球員上陣。我跟他共事9年後，私人之間出現了問題。」之後他才正色道，迪布尼為曼城帶來球會史上最成功時期，目前只是因傷未回復最佳狀態。

今場哥帥在74分鐘換走迪布尼，兩人在邊線相擁，粉碎外界不和傳聞。這名比利時中場賽後回應：「我跟哥迪奧拿之間從來沒有什麼，他知道我正（為受傷）掙扎，那很痛苦及不適。希望我能重拾狀態，不再感到痛楚。」

迪布尼在第74分鐘版換走時，與哥迪奧拿相擁。（路透社）

近31次英超正選曼城未輸過

應屆金球獎得主洛迪卡斯簡迪（Rodri）在9月尾對阿仙奴一役受傷後提早「收咧」，曼城失去這位中後場核心，表現隨即一落千丈。不過迪布尼較洛迪更早受傷，他的缺陣對曼城同樣影響巨大。

Opta統計今季14輪英超賽事，迪布尼5場正選上陣時曼城全勝，入14球失3球；其餘9場曼城戰績僅得3勝2和4負，入11球失16球。此外迪布尼近31次英超正選，曼城均保持不敗，並以9入球16助攻，直接為球隊貢獻25球。因此曼城早前的持續頹勢，其實不止因為失去洛迪一人，同時失去迪布尼和洛迪這對「中場雙核」，才是對曼城和哥帥的致命打擊。

失去洛迪下，迪布尼對曼城重要性更見顯著。（路透社）

曼城終結頹勢，全取3分後在積分榜重返前4，暫落後榜首的利物浦9分。迪布尼認為現階段談論爭冠言之尚早：「英超變得愈來愈難踢，首先我們要進步並嘗試贏波，數月後再看看情況如何。」

迪布尼季尾便約滿，暫未有曼城跟他續約的消息，市場多次傳出沙特球會有意找他加盟，而迪布尼也對退役前「搵快錢」持開放態度。