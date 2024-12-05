英超｜阿仙奴角球兩破曼聯　阿莫林上任後首敗：死球改變了比賽

英超焦點大戰，阿仙奴在下半場憑兩次角球破門，主場以2：0擊敗曼聯，為「紅魔鬼」新帥阿莫林（Ruben Amorim）送上執教後首場敗仗。

阿莫林承認阿仙奴的死球「改變了比賽」，但認為對手今場表現不算太好，「我們本可以控制比賽」。



阿莫林上任後，各項賽事3戰錄2勝1和保持不敗，不過前三仗對手實力相對較弱，今仗面對近況不俗的阿仙奴，無疑是這名葡萄牙少帥的「考牌」戰。

英超硬碰阿仙奴，阿莫林錄執教曼聯後首場敗仗。（路透社）

比賽早段，阿仙奴由加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）先行破門，但越位在先入球無效。兩軍於上半場互交白卷，至換邊後54分鐘，祖利安添巴（Jurrien Timber）接應迪格蘭賴斯（Declan Rice）角球，以頭槌為阿仙奴打破僵局。

第73分鐘，阿仙奴死球戰術再度奏效，湯馬士柏迪（Thomas Partey）角球斬至遠柱，接應的沙列巴（William Saliba）頂入，助阿仙奴以2：0擊退曼聯。

阿仙奴憑兩次角球破門，主場擊退曼聯。（Getty Images）

阿莫林：死球改變了比賽

「兵工廠」今季已多次憑死球戰術破門，阿莫林指賽前便知道此戰會是一場硬仗：「我認為（對方的）角球改變了比賽。失波後，我們士氣低落，但已作一切嘗試去重新控制比賽。仍有很多地方需要改進，但我們本可以控制比賽。」

阿莫林在場邊狀甚失望。（路透社）

Opta統計，曼聯直至上半場第42分鐘才首次埋門，是他們在今季最慢一次。「紅魔鬼」全場控球率以49%稍微落後，也未能製造出任何黃金機會（Big chances），更是隊史首次在英超面對阿仙奴4連敗。

阿莫林承認對手死球戰術出色：「因為他們用很多時間來訓練死球，特別是他們還有高大的球員參與。我們有嘗試應對，但明白到每支英超球隊都為死球困擾，且我們只有兩星期時間來準備。很遺憾我們表現不是太好，不過阿仙奴也不是踢得很好。」

曼聯落敗中見進步之處

曼聯今場表現不算出色，但已有一定進步。（Getty Images）

雖然曼聯全場只有5次攻門，大幅落後阿仙奴的14次，不過紅魔鬼今場表現仍有一定可取之處。球員逐漸熟悉三中堅體系，上半場雙方只有5次埋門（阿仙奴3次，曼聯2次），是今季英超所有比賽最少一次，另一方面證明有主場之利的阿仙奴難以製造機會，而且前45分鐘，阿仙奴傳球次數及控球率都稍處下風，能看到曼聯今場有進步之處。對比之下，阿莫林上任首戰，即對升班馬葉士域治一仗，對手光是上半場便有7次攻門。

此外，多名傷兵如哈利馬古尼（Harry Maguire）、美臣蒙特（Mason Mount）此仗已能擔任正選，約羅（Leny Yoro）也在下半場入替，上演加盟後首場正式賽事，相信對阿莫林及紅魔球迷都是好消息。

哈利馬古尼今場擔任正選，表現不俗。（路透社）

賽後曼聯以19分排在第11位，全取3分的阿仙奴則排在第三，與次席的車路士同分，落後榜首的利物浦7分。