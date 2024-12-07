C朗拿度賓施馬交手各入一球　艾納斯再吞敗奪冠機會渺茫｜沙特聯

沙特聯賽近年以重金吸納頂級球星，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）便是表表者，周六（7日）對伊蒂哈德一戰，更與當年皇家馬德里多年隊友賓施馬（Karim Benzema）重聚。

這對前皇馬球星今仗各入一球，但排在榜首的伊蒂哈德表現更勝一籌，憑貝雲積（Steven Bergwijn）補時建功，主場以2：1擊敗艾納斯，C朗拿度今季頗大機會無法奪冠。



舊拍檔相遇，C朗拿度與賓施馬成為今場焦點，兩人過去在皇馬共同作戰多年，曾一同奪得大大小小不同賽事冠軍。如今「位置變了，各有隊友」，兩人各自為所屬球隊隊長，賽前仍在球員通道互相致意。

上半場兩支球隊都未能打開紀錄，換邊後10分鐘，賓施馬在左路接應隊友傳中，以撞射為伊蒂哈德打破僵局；僅2分鐘後，C朗拿度亦憑撞射為艾納斯追回一球，為這次「敘舊」更添戲劇性。

然而艾納斯今場各項數據雖然領先，卻遲遲未能改寫比數，至91分鐘，貝雲積扭入禁區起腳破網，助伊蒂哈德在主場以2：1擊退艾納斯。

C朗拿度破門，但未能助艾納斯取勝。（路透社）

C朗拿度自前季加盟艾納斯後，至今未能幫助球隊捧起任何主要錦標，連續兩季均屈居亞軍。今仗賽後，伊蒂哈德賽後續排在榜首，領先第二位的希拉爾5分，艾納斯吞今季聯賽第二場敗仗後，暫排在第4位，落後伊蒂哈德11分，爭冠形勢極為不利。

賓施馬賽後提到兩人球場上再聚：「很高興見到C朗，我們曾在皇馬共事9年，一起入球、奪冠，是一段難以置信經歷。祝福他未來在球會一切安好，繼續作出貢獻。」

賓施馬今場率先破門，勝出後亦祝福C朗拿度一切安好。（路透社）

落敗後，C朗則未有特別提及舊隊友，僅貼出開波前球隊合照：「我們會以更強姿態回歸。」