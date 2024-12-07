謝覺偉以世界第八完結2024年：這一年，是全職以來最大打擊的一年

一席世界第八，謝覺偉（阿歹）令今天的香港長跑界一片喜氣洋洋，社交網站一如所料地洗版。

「今日比賽其實好大壓力。」阿歹形容，2024年是他當上全職運動員三年以來，最大打擊的一年，「忍不住哭了幾次」。

業餘跑，是興趣；全職跑，是工作。在香港當全職長跑運動員，這條路注定不易。阿歹孤獨地一路走來，今年最後一仗IAU世界100公里超馬錦標賽，能以佳績「收爐」，這個結局，叫天道酬勤。



謝覺偉在IAU世界100公里超馬錦標賽排名第8。（田總Facebook）

今年的IAU世界100公里超馬錦標賽，在印度第三大城市邦加羅爾舉行。邦加羅爾位處海拔1000米的高地，是日早上氣溫攝氏27度，濕度78%。由於世錦賽的賽道由世界田聯A級度路員量度，所以所有成績均獲世界田聯（WA）、國際超馬總會（IAU）及印度田聯（AFI）認可。

謝覺偉與另外113名最終完賽的跑手，在GKVK University Stadium外跑了第一個2.696公里的細圈後，須在4.8652公里的大圈繞20次，其中一段1公里是上坡，換言之，要完成100公里，需要在濕熱天氣下上斜20次。

謝覺偉殺入世界前十 再穿香港隊戰衣 列100公里超馬世錦賽第8

謝覺偉說，今場比賽跑得吃力。（田總Facebook）

由於阿歹於11月中要到馬來西亞參加一場UTMB 100公里山賽，待到回港後能夠專心為世錦賽備戰，只剩兩星期。十多天裏，他跑得最多的是速度訓練。

「20圈，即是20次上1公里斜路，加上天氣熱，要保持穩定步速跑足全程，真的好難好難。」阿歹今日賽後回覆《01體育》提問，聲音略帶疲倦，問他是否滿意6小時46分51秒這個完賽時間，他說：「還好吧，教練村尾慎悅希望我在7小時內完賽，算是達到目標，十分幸運。」

今天的冠軍跑手是日本高手山口純平（Jumpei Yamaguchi），時間為6小時12分17秒；西班牙的Antonio Jesus Aguilar及另一日本跑手岡山春紀（Haruki Okyama）分奪銀銅。

「運動員需要大舞台，用好成績證明自己。不能說今次成績好好，冠軍選手的時間快我半個鐘，距離世界級還有好遠好遠的路，但今次的表現也給自己一個肯定吧，對我來說意義重大。」

「今次比賽我極大壓力。一來，第一次有香港選手能夠參加超馬世錦賽；二來，我只得兩星期備戰，賽前就不算很有信心。」

雪上加霜的是，艱苦訓練以外，阿歹更要費心力處理簽證問題。若有追蹤他的Instagram，都知道他為了一紙入境印度的簽證非常奔波，最終能夠如期出發，背後驚險萬分。「我在10月底收到田總參賽通知。我立即申請印度簽證，不過賽會遲遲未發出文件，直到出發前兩星期才收到，但申請簽證要十個工作天，中間卡了星期六、日，我已經打定輸數無法參賽，幸好出發前一天終於收到簽證。」

是次世錦賽征途，香港隊只得謝覺偉和日籍教練村尾慎悅出席。（IAU Facebook）

今次世錦賽是阿歹2024年最後一場賽事。請他總結今年，他緩緩地說：「2024年跑晒了。總結今年，唔……今年是我當上全職運動員三年以來，打擊最大的一年，很多事情不如意，也忍不住哭了幾次。還好，最後一場比賽，令我開始重拾信心。」

前文提到，阿歹聲音略帶疲倦，是100公里的體力消耗，也是全職路上偶爾心很累。當中的心路歷程，相信留待他回港後方能詳談，但這一刻，至少值得沉浸於世界第八的滿足和欣喜——那是他今年能夠以2小時24分27秒完成馬拉松、6小時46分51秒完成100公里，而且路跑和越野賽兼備，還有人到中年夠膽辭工當個全職運動員，從事的更是最孤獨的長跑運動。而他在孤獨的全職路上，堅持了一千個晚上。