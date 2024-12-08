英超｜曼聯不敵森林　門將奧拿拿奇幻失球　對手震驚：以為佢接到

曼聯周日（8日）凌晨在英超主場2：3不敵諾定咸森林，排名跌到下半版之餘，門將奧拿拿（André Onana）的表現更為人詬病，撲救失誤連對手也明言以為他會接得到皮球；而補時階段開死球「偷雞」不成反變拖時間，更貽笑大方。



奧拿拿在曼聯不乏好表現，但也有不少令人深刻的失誤。（路透社）

曼聯在主場對森林一戰中，2分鐘就失球，但凱倫18分鐘已追平比數，紅魔鬼本來帶着1：1進入下半場，仍有希望全取3分，47分鐘，曼聯中場般奴費南迪斯在後場右路位置傳球失誤，皮球最終落在森林的傑斯韋治（Morgan Gibbs-White）腳下，他在峨嵋月頂起腳抽射，射門角度正中，看上去像要直接被奧拿拿沒收。

未料奧拿拿似乎誤判了入球來勢，重心已倒向右邊，雖然他連忙想回到大門中央，卻手忙腳亂地坐倒在地上，皮球就在他身邊入網，場面頗為尷尬。

奧拿拿失重心，令本可沒收的射門變入球。（賽事截圖）

傑斯韋治賽後談起入球時，仍然覺得難以置信：「老實說，我完全沒想過（皮球會入網），不想批評奧拿拿，他是個很出色的門將，當我起腳時，我以為他會接得住……但沒所謂啦，這也是入球，很開心能貢獻球隊。」最終基斯活特在54分鐘為諾定咸森林再入一球，雖然7分鐘後般奴費南迪斯為曼聯追回一球，但紅魔鬼仍以2：3落敗。

傑斯韋治坦言，以為奧拿拿能接得住射門。（Getty Images）

奧拿拿另一引來話題的場面出現在補時階段，在97分鐘補時的95分多鐘，曼聯在後場獲得罰球，全軍已壓上準備最後一擊，只等奧拿拿開出罰球，但這位門將一開始將皮球放得太前，甚至放到中場線前，被主裁判勒令退後，奧拿拿不甘情願地稍稍退後僅幾步，主裁判指出他開球的位置應該要更接近邊線。

到奧拿拿終於明顯地退後，他卻將皮球丟到更前的位置，主裁判遂再露出凌厲眼神叫他後退，四度調整位置後才成功開波，結果這個最後一擊，就這樣浪費了超過半分鐘。

曼聯周中在英超作客0：2不敵阿仙奴，對森林輸波後吞下兩連敗，在積分榜跌到第13名，是自1986/87球季以來，15輪英超過後，曼聯排名最低的一次。不過，曼聯新帥阿莫林強調，奧拿拿過往已多次拯救球隊，「我們要做的是多入兩球去爭勝，輸的責任在全隊身上。」曼聯周中需在歐霸盃作客柏辛域陀尼亞，下周日深夜則會回歸英超，作客近況不佳的同市死敵曼城。