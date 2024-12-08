英超｜曼聯不敵森林　門將奧拿拿奇幻失球　對手震驚：以為佢接到

撰文：威廉神
出版：更新：

曼聯周日（8日）凌晨在英超主場2：3不敵諾定咸森林，排名跌到下半版之餘，門將奧拿拿（André Onana）的表現更為人詬病，撲救失誤連對手也明言以為他會接得到皮球；而補時階段開死球「偷雞」不成反變拖時間，更貽笑大方。

奧拿拿在曼聯不乏好表現，但也有不少令人深刻的失誤。（路透社）

曼聯在主場對森林一戰中，2分鐘就失球，但凱倫18分鐘已追平比數，紅魔鬼本來帶着1：1進入下半場，仍有希望全取3分，47分鐘，曼聯中場般奴費南迪斯在後場右路位置傳球失誤，皮球最終落在森林的傑斯韋治（Morgan Gibbs-White）腳下，他在峨嵋月頂起腳抽射，射門角度正中，看上去像要直接被奧拿拿沒收。

未料奧拿拿似乎誤判了入球來勢，重心已倒向右邊，雖然他連忙想回到大門中央，卻手忙腳亂地坐倒在地上，皮球就在他身邊入網，場面頗為尷尬。

奧拿拿失重心，令本可沒收的射門變入球。（賽事截圖）

傑斯韋治賽後談起入球時，仍然覺得難以置信：「老實說，我完全沒想過（皮球會入網），不想批評奧拿拿，他是個很出色的門將，當我起腳時，我以為他會接得住……但沒所謂啦，這也是入球，很開心能貢獻球隊。」最終基斯活特在54分鐘為諾定咸森林再入一球，雖然7分鐘後般奴費南迪斯為曼聯追回一球，但紅魔鬼仍以2：3落敗。

傑斯韋治坦言，以為奧拿拿能接得住射門。（Getty Images）

奧拿拿另一引來話題的場面出現在補時階段，在97分鐘補時的95分多鐘，曼聯在後場獲得罰球，全軍已壓上準備最後一擊，只等奧拿拿開出罰球，但這位門將一開始將皮球放得太前，甚至放到中場線前，被主裁判勒令退後，奧拿拿不甘情願地稍稍退後僅幾步，主裁判指出他開球的位置應該要更接近邊線。

到奧拿拿終於明顯地退後，他卻將皮球丟到更前的位置，主裁判遂再露出凌厲眼神叫他後退，四度調整位置後才成功開波，結果這個最後一擊，就這樣浪費了超過半分鐘。

曼聯周中在英超作客0：2不敵阿仙奴，對森林輸波後吞下兩連敗，在積分榜跌到第13名，是自1986/87球季以來，15輪英超過後，曼聯排名最低的一次。不過，曼聯新帥阿莫林強調，奧拿拿過往已多次拯救球隊，「我們要做的是多入兩球去爭勝，輸的責任在全隊身上。」曼聯周中需在歐霸盃作客柏辛域陀尼亞，下周日深夜則會回歸英超，作客近況不佳的同市死敵曼城。

英超｜曼城作客2：2賽和水晶宮　曼聯主場2：3不敵諾定咸森林韋斯咸發聲明指前鋒安東尼奧遇車禍　目前情況穩定謝覺偉以世界第八完結2024年：這一年，是全職以來最大打擊的一年C朗拿度賓施馬交手各入一球　艾納斯再吞敗奪冠機會渺茫｜沙特聯英超｜風暴襲英倫　今晚愛華頓對利物浦默西塞德打吡改期挪威十項全能選手獲頒公平競技獎　奧運失手後堅持完賽助隊友奪金英超｜熱刺不敵般尼茅夫近6仗僅1勝　普帥遭球迷狂鬧陷帥位危機羽毛球年終賽｜鄧謝配抽下籤小組惡鬥奧運金牌組合　爭出線添難度
足球
曼聯（Manchester United）
奧拿拿