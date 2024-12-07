挪威十項全能選手獲頒公平競技獎　奧運失手後堅持完賽助隊友奪金

世界田徑總會（World Athletics）宣布，挪威選手史高譚（Sander Skotheim）獲頒國際公平競技獎（International Fair Play Award）。

他在今年巴黎奧運的男子十項全能比賽中，雖因撐竿跳失手而提前失去爭奪獎牌機會，但為幫助同胞魯夫（Markus Rooth）奪金，決定參與餘下項目，幫助後者歷史性封王。



撐竿跳為十項全能第八個項目，當時史高譚三跳均未能得分，一項0分狀態下已無望爭牌，按照慣例應就此退賽。不過為幫助挪威同胞魯夫，他決定繼續參賽。

魯夫在撐竿跳成績為5.3米，與另一名選手並列該項目最高分，總成績排名第2，大有機會爭奪獎牌。第九項的標槍，其成績雖為全場第6，進入最後決戰的1500米時，魯夫總分仍以微弱優勢排第1。

不過1500米為他弱項，可說這正是史高譚繼續比賽的主因。他個人1500米的最佳成績，比魯夫快逾13秒。比賽中史高譚一直跑在魯夫前面幫助配速，最終魯夫在1500米中排第11，但仍比另外兩名主要競爭對手快，如願奪得挪威史上首面男子十項全能奧運金牌。

魯夫（右）賽後與史高譚（左）相擁慶祝。（Getty Images）

世界田徑總會在5名候選人中，選擇將國際公平競技獎頒予史高譚，這名22歲挪威田徑選手表示十分榮幸：「今次奧運讓我獲一次非常有趣的經驗，我撐竿跳未能成功，因而失去爭牌機會，與此同時，魯夫撐竿跳表現出色，讓他有機會問鼎金牌。」

「我喜歡競爭，因此雖然為自己表現失望，我仍想完成十項全能比賽，幫助魯夫為挪威奪金。我們在1500米比賽中訂下計劃，以確保魯夫能勝出，我的職責便是讓他盡可能輕鬆完成1500米。」

史高譚撐竿跳失手後未輕易言棄，以自身長處幫助隊友。（Getty Images）

世界田徑總會主席高爾（Sebastian Coe）稱讚史高譚的強韌及體育精神：「他在遇到挫折後堅強地站起來，這正是一名偉大運動員的標誌。對每個人來說，真正的考驗是在逆境，而不是一切都順利之時。」