F1｜麥拿侖相隔26年再奪車隊冠軍　五項有趣數據預示未來局面？

F1（一級方程式）2024賽季煞科，麥拿侖最終憑着諾里斯（Lando Norris）由頭帶到尾奪冠，擊敗包辦該站亞軍和季軍的法拉利，相隔26年再奪車隊冠軍。

這26年間，無論是麥拿侖或F1都經歷過翻天覆地的變化，偏偏在26年前，麥拿侖的爭冠對手同樣是法拉利、也要鬥到最後一輪，未來會否重演這段歷史？



麥拿侖上一次奪得車隊冠軍是1998年，當年夏健倫（左）是車手冠軍，他和古達（右）合力捧得車隊錦標。（Getty Images）

1. 相隔26年再奪車隊冠軍創紀錄

麥拿侖上一次贏得車隊冠軍，已要追溯至1998年，當年由古達（David Coulthard）和夏健倫（Mika Häkkinen）駕駛，夏健倫同時奪得車手世界冠軍。相隔26年再奪冠，也是F1至今相隔最長時間再奪車隊冠軍的紀錄。

2. 打破近14年紅牛平治壟斷局面

由2010年開始，F1年度車隊世界冠軍，全部由紅牛或平治奪得，當中紅牛贏得6屆（2010至2013、2022、2023）、平治連贏8屆（2014至2021），麥拿侖今季成功打破這局面。

上一支非紅牛或平治的世界冠軍車隊，是2009年的Brawn GP，它正是平治前身——這支車隊只存在了一季就被平治與阿布札比財團合作收購，在2010年開始成為平治車隊。

3. 26年前同是麥拿侖法拉利之爭

有趣的是，1998年的F1車隊世界冠軍，也是麥拿侖也是與法拉利鬥到最後一站，當時的煞科戰日本大獎賽前，麥拿侖有142分、法拉利則有127分，由於當時仍採用舊制得分系統，第一名可獲10分、第二名6分、第3名開始至第6名則由4分開始遞減至1分，第7名開始無分，意味法拉利需包辦冠亞軍、同時麥拿侖無分，法拉利才可奪冠。

最終夏健倫和古達分別獲分站冠軍和季軍，而法拉利的艾雲（Eddie Irvine）獲亞軍，麥拿侖由此鎖定車隊冠軍。該賽季，16個分站中只得比利時站不是由麥拿侖或法拉利贏得冠軍，該站由佐敦車隊贏得。

麥拿侖上次奪冠後，開啟了法拉利和舒密加稱王的年代；今次又會如何發展？（Getty Images）

4. 麥拿侖上次奪冠後 法拉利開啟皇朝

儘管夏健倫在1999年成功衛冕車手冠軍，但法拉利最終以4分之差力壓麥拿侖，奪得車隊冠軍，由該年開始的6季間（1999至2004年），F1都由米高舒密加帶領的法拉利統治，連奪6屆車隊冠軍，米高舒密加也在這段時間連奪5屆車手冠軍。

當年在1999至2001年間，車隊冠、亞軍都由法拉利和麥拿侖奪得，今季的法拉利表現出強大戰力，陸克萊也贏得過3次分站冠軍，下季與七屆冠軍咸美頓合作，會否開啟新時代的「麥拿侖Vs法拉利」局面？平治和紅牛又能否再爭冠軍？令人期待。

諾里斯和皮亞斯特利助麥拿侖重回輝煌。（Getty Images）

5. 麥拿侖上次奪冠時兩名現役車手都還未出生

麥拿侖上一次封王是在1998年，而諾里斯生於1999年、皮亞斯特利則在2001年出生，兩人都未經歷過麥拿侖是F1冠軍車隊的年代，但就助麥拿侖重返輝煌。麥拿侖上一個世界冠軍車手，已是2008年的咸美頓，諾里斯和皮亞斯特利能否令這項錦標重回麥拿侖？