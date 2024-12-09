英超｜安東尼奧車禍下肢骨折　已接受手術　一度被困近45分鐘

韋斯咸前鋒安東尼奧（Michail Antonio）日前發生車禍，韋斯咸周日（8日）晚發表聲明，確認這名前鋒因下肢骨折已接受手術。

英國媒體進一步報道車禍經過，指當地消防確認安東尼奧發生車禍後，被困車內約45分鐘。



韋斯咸確認安東尼奧車禍後下肢骨折，已接受手術治療。（路透社）

安東尼奧（Michail Antonio）周六（7日）在英國埃塞克斯發生車禍，韋斯咸隨後發聲明證實，隨後第二度發聲明確認他情況穩定，且神智清醒能與人溝通，在倫敦市中心一間醫院接受治療。

網上流傳一張車禍照片，照片中的跑車嚴重損毁，韋斯咸未有回應該照片是否屬實，並在8日晚上再發表聲明，指安東尼奧因下肢骨折接受手術，感謝外界支持以及醫護人員的幫助，會在適當時候更新該名球員狀況。

多間英媒報道，埃塞克斯消防局以聲明確認，在7日即意外當日的當地時間下午1時02分接報發生車禍，到場後發現一名男子被困車內，於下午1時45分前將其救出，傷者由救護車送院治理。即安東尼奧當時被困車內約45分鐘。

英國《太陽報》引述一名車禍目擊者Samuel Woods表示，當時他駕駛經過，看到一輛車猶如「廢棄在路邊」，隨即停車前往查看，才發現車內有一名男子，似乎傷勢嚴重。

網上流傳的車禍現場照片。（X）

「我跟他打招呼，確認他是否生還。當時他神智不清，問我：『我在哪裏？發生什麼事？我在什麼車內？』」報道指Samuel Woods不關注足球，因此不認識安東尼奧。「醫護人員非常快便到場，那輛車充滿汽油味。」

Samuel Woods續稱，當時他告訴安東尼奧，他遇上了車禍後，對方沒有回答他：「他四處張望以確認我的說法，並坐在乘客座位上。」網上流傳據稱是安東尼奧車禍的照片顯示，車輛的司機位已撞至完全變形，《太陽報》推測撞擊後，安東尼奧被拋至後排的乘客座位。