公關災難？車路士罪人遭波砵跣兩鑊　出醜後處決「黑手」疑遭滅聲

車路士在周日（8日）晚英超作客以4：3反勝熱刺，左閘古古列拿（Marc Cucurella）差點做輸波罪人，因為他的兩次跣腳，導致車路士早段連失兩球，幸好隊友爭氣及後連入4球。

古古列拿亦知道波砵出事，落後0：2後出場外換砵，到賽後更將那對「跣佢兩鑊」的PUMA新波砵扔落垃圾桶，並放相到Instagram的限時動態，證明自己已將真正的「失球罪人」扔了，並附上「對不起，藍軍」的字眼。也許是贊助商施壓，古古列拿的Instagram上再找不到這則限時動態。



古古列拿賽後在限時動態分享，已將那對波砵扔入垃圾桶。也許是贊助商施壓，他不久就刪了這則動態。（Instagram）

熱刺在開波11分鐘內連失球，真的要多謝古古列拿兩度「送禮」。5分鐘，古古列拿在後場接應利維高維爾的橫傳，突然滑倒在地上，熱刺的比蘭莊臣笑納大禮，在邊路長驅直進，傳中予蘇蘭基射成1：0。6分鐘後，古古列拿再次滑倒「孭鑊」，車路士在後場控球，安素費南迪斯回傳，古古列拿右腳一控，打算左腳斬上前，但滑倒在地上，再次被比蘭莊臣搶到控球權，熱刺馬上組織進攻，由古路施夫斯基射成2：0。

古古列拿一再跣低。（x）

古古列拿需要到場邊換砵。（x）

兩次滑倒「送禮」後，古古列拿認為是腳下的一對PUMA新波砵出問題，馬上到場邊換鞋，換上另一對PUMA波砵，及後再沒有「出事」。車路士的一班隊友亦爭氣，查頓辛祖及安素費南迪斯各入一球，加上高爾彭馬射入兩球十二碼，一度拉開到4：2。雖然孫興慜補時追近，但車路士仍守住勝局4：3完場，有驚無險地全取3分。靠隊友幫到手，古古列拿不用做「輸波罪人」，只是做了「失波罪人」。

古古列拿（右）兩次滑倒，差點做輸波罪人。（路透社）

26歲的古古列拿相信十分不滿那對PUMA新波砵的表現，賽後發了Instagram的限時動態，見到那對波砵被扔到垃圾桶中，圖片附上「對不起，藍軍」的字眼。或者是贊助商施壓，目前在古古列拿的Instagram再找不到這則動態，但網民已經「cap低」，有圖有真相。真的不知這場是PUMA的公關災難，還是古古列拿的公關災難？

古古列拿亦在Instagram發帖表示：「差點跣走了……但全隊的努力改寫這一切，我感到自豪。倫敦是藍色的。」為車路士射入遠射追近至1：2的查頓辛祖證實，古古列拿真的有扔鞋，他賽後說：「它們（波砵）賽後被扔進垃圾桶。在犯錯後，我覺得他（古古列拿）踢得好好，我們都信任古古的。」

幸好車路士反勝贏波，古古列拿（中）總算笑得出。（路透社）

根據網上資料，這對波砵是next-gen Puma Future，古古列拿近日也穿過這對新砵訓練。見到古古列拿這樣的實測結果後，可能PUMA都要改進一下這對新鞋。

車路士目前15戰得31分，排聯賽榜次席，但領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）表示車路士還未有爭標水平，並用古古列拿滑倒來開玩笑，他說：「阿仙奴、曼城及利物浦應該不會滑倒……像古古列拿那樣。認真說，我們未準備好，跟這些球隊仍有距離。我們專注好每日的工作，盡力令球隊進步。」