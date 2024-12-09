曼聯炒體育總監內幕　力保坦赫格被問責　阿莫林上位象徵權力架空

曼聯周日（8日）宣布體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）離任。丹安斯禾夫被視為曼聯改革的重要成員，但上任短短5個月就下台，各大傳媒紛紛探究背後原因。綜合各方消息，今夏力保坦赫格為導火線，挑選坦赫格接任人一事則為下台的主因，令班主拉傑夫不滿其選帥能力，丹安斯禾夫幾乎沒有參與新帥阿莫林的任命。



丹安斯禾夫出任曼聯體育總監5個月，日前下台。（路透社）

上周六（7日），曼聯主場不敵諾定咸森林。賽後20分鐘，丹安斯禾夫離開包廂，與營運總監洛絲（Collette Roche）路過記者會室，記者們正在等候阿莫林出席賽後記者會。洛絲與現場記者打招呼，而丹安斯禾夫就低下頭，刻意避開眾人的目光走過。他的目的地是行政總裁貝拉達（Omar Berrada）的辦公室，等待他的是「大信封」。

曼聯在周日發表簡短聲明，指在雙方協議下，丹安斯禾夫卸任體育總監，答謝對方在球會過渡期間的努力及支持。不過，多間傳媒透露，這是從上而下的決定，班主拉傑夫、祖爾格拉沙、行政總裁貝拉達、英力士體育總監卑斯福（Dave Brailsford）共同決定，而主導的是拉傑夫。

拉傑夫（前排左二）當初大讚丹安斯禾夫（前排右二）。（Getty Images）

曼聯炒體育總監｜丹安斯禾夫夏天支持坦赫格留任

今年初，拉傑夫才盛讚丹安斯禾夫是10分滿分的體育總監，又願意等丹安斯禾夫離開紐卡素後過冷河，最後還向紐卡素賠償了300萬鎊。當初重金禮聘，7月上任，到如今黯然離場，丹安斯禾夫與拉傑夫發生了什麼事？

丹安斯禾夫履新後首個任務，就是決定時任領隊坦赫格的去留。《BBC》的消息稱，拉傑夫認為坦赫格要在今夏下台，並引入另一位可以在這套陣容基礎上發展的替代者。當時丹安斯禾夫選擇信任坦赫格，與他續約，並與貝拉達一起說服拉傑夫。故此，《BBC》的消息稱，丹安斯禾夫因為在夏天力保坦赫格而備受指責。

丹安斯禾夫（右）參與了夏天所有轉會。（Getty Images）

曼聯炒體育總監｜丹安斯禾夫屬意英超主帥接坦赫格

丹安斯禾夫參與了曼聯夏天的所有轉會，當中馬菲斯迪歷特及馬沙拉奧是坦赫格主張引入的，而約羅、文路爾烏加迪、約舒亞舒克斯則來自丹安斯禾夫轄下部門的建議。為表對主帥支持，丹安斯禾夫也同意引入迪歷特及馬沙拉奧。在這些球員的加盟聲明中，也有丹安斯禾夫的歡迎辭。

最大問題出現在坦赫格下台後，究竟選擇誰人為新帥？《The Athletic》報道，拉傑夫要求丹安斯禾夫建議接任人選，但後者未能交出一個清晰的答案以及令人信服的觀點。丹安斯禾夫認為英超經驗重要，列出一份名單，包括賀維、馬高施華、法蘭克，另外他提到樸達可以擔任看守領隊。其他傳媒的版本略有不同，當中《每日郵報》稱他傾向修夫基、樸達這樣的英國本土領隊，而《曼徹斯特晚報》更稱他推薦了修夫基。

有傳丹安斯禾夫屬意修夫基接掌曼聯。（Getty Images）

曼聯炒體育總監｜拉傑夫不滿丹安斯禾夫選帥能力

《The Athletic》稱，拉傑夫認為曼聯需要更果斷的任命，新帥要有魅力；拉傑夫認為丹安斯禾夫要更有自信地去尋找新帥的替代人選，不應只選那些他本身認識的人。丹安斯禾夫曾建議外聘數據公司去評估坦赫格的接任人，但拉傑夫拒絕，認為這是丹安斯禾夫工作的一部分，不應外判，質詢他管理曼聯的能力。

幾乎各間傳媒都指出，丹安斯禾夫在挑選及任命阿莫林的工作中，貢獻甚少，甚至是幾乎沒有參與。阿莫林是貝拉達屬意的人選。《曼徹斯特晚報》表示，貝拉達在夏天已經與阿莫林接觸。坦赫格被炒後，貝拉達親自到葡萄牙與士砵亭談判。

《衛報》表示，丹安斯禾夫覺得自己的權力被架空，未能參與一些他視為關鍵重要的程序，而且丹安斯禾夫亦對阿莫林改用3-4-3陣式有保留，他希望無論是誰執教，都能保持一致風格，以助球隊維持長遠的組軍策略，而這個正是關係緊張的來源。

丹安斯禾夫在上周六接到被炒的消息，結束約5個月任期。（Getty Images）

《ESPN》稱拉傑夫不滿丹安斯禾夫的表現，認為他缺乏做好這份工的能力；拉傑夫及丹安斯禾夫近幾周的關係很不穩定，但分道揚鑣的決定亦令球會中很多人感到驚訝。《曼徹斯特晚報》亦以「不樂觀」形容丹安斯禾夫近幾周在球會的狀況。

曼聯炒體育總監｜丹安斯禾夫未有在加盟聲明歡迎阿莫林

在曼聯宣布阿莫林執教的聲明中，丹安斯禾夫並沒有發歡迎辭。如今「馬後炮」看來，這是丹安斯禾夫對阿莫林任命有異議的象徵，亦代表丹安斯禾夫的權力遭到架空，不在最高決策層之內。《The Athletic》稱，貝拉達伸手參與更多足球事務。《BBC》亦提到，丹安斯禾夫並非貝拉達提議所請之人，貝拉達更喜歡與跟他同樣在曼城工作過的技術總監韋確斯合作。

丹安斯禾夫（右）與韋確斯。（Getty Images）

《BBC》其中一個消息稱，丹安斯禾夫所有事情都表現得非常專業，但最終沒有發揮作用。雙方不想得過且過，所以快速地作出這個艱難的決定。《天空體育》亦有一個消息來源持相近看法，稱稱，雙方沒有發生大爭執，但一致認為目前運行欠佳；有人認為丹安斯禾夫的角色很被動，對球會的參與程度不如正常的體育總監。

另一個《天空體育》消息源表示，丹安斯禾夫要處理管理層變動、球會架構重組及卡靈頓訓練基地的重建，未有時間去處理其他方面，例如球探系統。《The Athletic》表示，卡靈頓訓練基地的人對丹安斯禾夫印象好，認為他一位誠懇及聰明的領袖。

跟丹安斯禾夫合作過的人都認為，他更像是一位營運主管，協助好各方專業部門工作，而非一位轉會專家。丹安斯禾夫形容自己是輪子間的軸芯，但拉傑夫希望在體育總監上得到更多。《The Athletic》還表示，拉傑夫打算炒人節流時，丹安斯禾夫不希望減少足球部門人手，亦令前者感到不滿。

綜合各方消息，丹安斯禾夫短短5個月下台，首要原因是跟老闆拉傑夫一而再意見不合，其次是跟上司貝拉達並非同路人，結果他未能盡展所長。暫時未有曼聯聘請新體育總監的消息，預計貝拉達、韋確斯及全球人才總監衛維爾（Christopher Vivell）會分擔丹安斯禾夫的原有工作；若不考慮外聘，後兩者有力競爭成為新的曼聯體育總監。

誰人在管理曼聯？

拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe/班主）

這位英國富商去年底入股曼聯25%，獲得球會話事權，現在是球會內最大權力之人。

祖爾格拉沙（Joel Glazer/班主）

格拉沙家族仍然是曼聯大股東，但在拉傑夫的英力士集團入股後，格拉沙就退後一步，較少管理球會日常事務。

卑斯福（Dave Brailsford/英力士體育董事）

拉傑夫身邊最得信任的體育事務專家，主管單車隊成名，負責英力士體育事務。據講他跟丹安斯禾夫有交情。

白蘭斯（Jean-Claude Blanc/英力士體育行政總裁）

不是以前踢中堅那位法國球壇名宿，白蘭斯曾任祖雲達斯行政總裁，為拉傑夫在體育事務的左右手，而在貝拉達上任前曾暫代曼聯行政總裁

比拉達（Omar Berrada/曼聯行政總裁）

本身是曼城的首席足球營運總監，今年從過檔曼聯任CEO，負責曼聯的足球及商業事務。

韋確斯（Jason Wilcox/曼聯技術總監）

今年4月從修咸頓來投，在足球部門中聽命於體育總監。他在上季尾負責考核坦赫格的表現，目前會觀察訓練、支援主教練、參與轉會。

衛維爾（Christopher Vivell/全球人才總監）

這位前車路士技術總監，本身跟曼聯簽短期合約，但在丹安斯禾夫下台後，相信他要承擔更多工作。