游泳短池世錦賽︱何詩蓓領港將出戰再次挑戰世界紀錄　附直播連結

何詩蓓3年前在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽大熱封后，同時打破世界紀錄，

香港不單首次有泳手成為世界冠軍，也是這個彈丸之地史上首個游泳世界紀錄，再次改寫歷史新一頁。

新一屆賽事今夜展開，何詩蓓挾200自兩屆冠軍銜頭與一班港將一起出戰，力爭三連冠，她的教練有信心「香港飛魚」能再次推前個人保持的世界紀錄。



何詩蓓。（Getty Images）

何詩蓓力爭200自三連霸

2021年何詩蓓在短池世錦賽200米自由泳決賽游出1分50.31秒封后，打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。那一屆她在100自亦同時摘金，400自獲銅牌。疫情打亂了世錦賽周期，短池世錦賽2022年再度上演，何詩蓓在200自順利衛冕，100自則獲銀牌，金牌由早前宣布退役的澳洲名將艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）奪得。

今屆賽事在匈牙利布達佩斯上演，27歲的何詩蓓今屆再次集中火力專攻100自和200自兩大強項。她先會在明晚出戰100自初賽，200自初賽則在周日晚上舉行，她的教練Tom Rushton接受《南華早報》訪問時稱，相信何詩蓓仍可游得更快，有力在布達佩斯再創世界紀錄，甚至不止本身已擁有世界紀錄的200自，在100自亦可突破個人最佳成績。

HOY TV 77台及HOY YouTube會由今晚深夜12時05分起一起6日直播世界短池游泳錦標賽，香港觀眾可以免費收看何詩蓓及港隊泳將的賽事。

世界短池游泳錦標賽直播：

12月11日-12月16日 00:15 ｜ HOY 77 、HOY YouTube



直播連結｜HOY TV 77台：https://hoy.tv/live?channel_no=77

直播連結｜HOY YouTube：https://www.youtube.com/@hkhoy/streams

何詩蓓。（Getty Images）

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