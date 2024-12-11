東亞外︱韋特領中華台北挫蒙古迎倒戈戰　評港隊易教、球迷識波

東亞足球錦標賽外圍賽，中華台北4：0擊敗蒙古，同組的港隊下仗面對中華台北，必須贏波才能確保晉級決賽的資格。

曾執掌港足的現中華台北主帥加利韋特表示，有信心球隊可以擊敗香港，也有信心不被香港球迷喝倒采。



港隊同組對手中華台北及蒙古今日碰頭，由於中華台北被視為港隊出線最大對手，本地觀眾不禁高呼「Mongolia」為蒙古打氣。

中華台北球迷為球隊打氣。（袁志浩攝）

在安以恩與班奇兩位入籍兵前鋒，跟曾在港落班的36歲隊長陳柏良率領下，中華台北半場雖然浪費多次機會，42分鐘仍憑安以恩禁區內左腳窩利抽入，領先1：0。

安以恩（右）今場梅開二度。（袁志浩攝）

下半場中華台北再由班奇、游耀興及安以恩建功，最終贏4：0。中華台北今周六（14日）會跟港足交鋒爭奪決賽席位，由於賽制下若兩隊同分，會先計算得失球差，在日前港隊僅淨勝蒙古三球下，港隊若要晉級，對中華台北許勝不許和。

中華台北大勝蒙古4球。（袁志浩攝）

這仗另一焦點，是現正執教中華台北的前港足主教練加利韋特。今次是加利韋特第二度執掌中華台北，他2017年首度領軍，但一年後便成為港足主帥。

加利韋特帶領港隊雖僅3個月，但最大功績正是助港足在外圍賽力壓朝鮮、晉身東亞錦決賽周。這位英格蘭籍教練2023年再成為中華台北主教練，今終「倒戈」香港。

加利韋特將帶領中華台北倒戈香港。（袁志浩攝）

加利韋特認為，自己當年確實令港隊變得更好，也成功晉級東亞錦決賽周，即使今天香港球迷為蒙古打氣，他也不擔心周六「倒戈」時被「招待」，「（為蒙古打氣）這證明他們真的懂得足球吧，我相信大家會感激我在香港的付出。」

「我愛香港，很高興重遇不少球迷，他們賽前會跟我討論戰術，在台灣足球不是太受歡迎，比較少發生這種情況，所以我很想念這些時刻。」

加利韋特有信心可擊敗香港。（袁志浩攝）

加利韋特正是於6年的今天向足總請辭，翻查資料，當年他領軍出戰東亞外的港隊名單之中，僅剩葉鴻輝與黃威仍留在今次大軍，「我認識很多球員，港隊有資深的，也有年輕的球員，是一個不錯的組合，這球隊很有質素，我認為是很容易帶領與執教的。」

「香港打入亞洲盃是很好的成就，但如果一直由我執教，我相信會進步得更快。」

加利韋特樂見中華台北在得失球差上取得優勢，完成今場目標，他認為港隊艾華頓與祖連奴極具威脅，但質疑對方體力能否維持全場，「比賽可能會膠著，但我們是來贏波的，因為我們知道若果取勝，就一定可以晉級。」