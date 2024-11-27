港足獲百萬贊助　下月推球員特別版充電器　足總讚新帥：成績不錯

香港足球代表隊獲共享充電器品牌CHARGESPOT贊助，將推出球員特別版充電器予市民租借，下月在東亞足球錦標賽外圍賽有望第100次為港隊上陣的葉鴻輝，會現身其中一款特別設計。

朝鮮早前退出東亞外，港隊成員均表示不會理會太多，因不論有什麼球隊參賽，港隊都必須先做好自己。



足總今日（27日）舉辦新聞發布會，公布港隊獲共享充電器品牌CHARGESPOT贊助，於2024/25年度成為足總「能量夥伴」。足總透露，今次總贊助額達100萬港元，除了資金贊助，充電器租借站及應用程式上亦會宣傳港隊比賽，而且CHARGESPOT下月會推出港隊球員特別版充電器予球迷租借。

港隊獲共享充電器品牌CHARGESPOT贊助。（袁志浩攝）

席上簡報顯示的特別版充電器起用了如艾華頓、陳肇鈞、安永佳、顏卓彬、鐘樂安等球員的設計，據了解大部份曾穿上港足新戰衣比賽的球員都會成為設計之一，限量充電器數目暫定為四位數。

足總表示，會為即將迎來港隊第100場上陣的隊長葉鴻輝推出紀念版充電器，之後又會再推出香港女子隊成員的特別版。

港隊成員圖片將成為特別版充電器的設計。（袁志浩攝）

球迷可以「盲盒」方式租借特別版充電器。（袁志浩攝）

港隊下月會出戰東亞足球錦標賽外圍賽，足總昨公布朝鮮退賽，主席霍啟山稱沒有與對方直接溝通，因此不了解其退出原因。

他認為港隊最近友賽取得三連勝，讓新帥韋斯活與球員好好磨合，「新教練成績不錯，主場氣氛也好，獲球迷認同。足總給港隊最大支援，目標是出線決賽周。」

陳肇鈞（左）認為東亞錦標賽外圍賽不論有什麼球隊參賽，港隊都應該先做好自己。（袁志浩攝）

出席活動的顏卓彬認為，朝鮮退出令比賽少一隊強隊，若港隊順利打入決賽，有機會比預期中更容易達成出線目標。他與陳肇鈞雙雙指出，港隊必須先做好自己，後者表示港隊跟中華台北同組，對方實力不能忽視。

「有沒有哪一隊不是重點，重點是我們要踢出精彩及球迷喜歡的足球。近三場取勝是很好的基礎，這階段不希望有差錯，否則近月儲下來的一切都會被遺忘。」

香港足球代表隊。（資料圖片）

在港足助教賀蘭特（Matt Holland）轉投理文擔任主帥，另一助教盧斯爾亦離隊加盟中超升班馬雲南玉昆下，港隊同時失去兩位教練團成員。

足總總幹事張炎有認為，足球界離離合合是常態，球員才是球隊重心。他表示足總將根據韋斯活意願，考慮讓賀蘭特在東亞外暫時「歸隊」助陣，「我們會跟理文協商，但所有手續必須清楚。」