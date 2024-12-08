葉鴻輝代表港足十五載　專業態度始終如一　寄語後輩對勝利有慾望

香港足球代表隊成員葉鴻輝第100次於國際A級賽中代表香港上陣，創下歷史。

15年來，這位守門員保持對勝利的執著，對足球的專業，才能成就廣為香港人熟悉的「英雄輝」。



2010年2月於日本東京舉行的東亞足球錦標賽決賽周，葉鴻輝在鬥日本時正選把關，是他首度代表香港參與國際A級賽，獲得第一頂「喼帽」，即使已經歷過東亞運金牌的洗禮，當時的他依然一臉稚氣。

2010年乘東亞運金牌之勢，葉鴻輝（後排右三）在東亞錦決賽周獲港隊首頂喼帽，那時的他仍一臉稚氣。（香港足總）

「死𡃁仔，初生之犢不畏虎。」重溫昔日相片中的自己，葉鴻輝如是說。轉眼間，他已第100次站在港隊大門前，記者們大都比他年輕，會以「輝哥」稱呼他，「15年，真的很快過去......年輕時就算面對實力很強的對手，依然可以享受比賽；但時間愈長，大家便對你有期望，壓力自然大。」

即使僅與葉鴻輝合作數個月的港足教練韋斯活，也深深感受到這位隊長的底蘊，他坦言對正選門將的位置根本不必猶豫，「阿輝有領導能力，最重要是他的行為都很有專業操守，十分可靠。」

葉鴻輝第100次代表香港上陣。（夏家朗攝）

這正是葉鴻輝能夠一路走來，始終穩坐港隊門神的真正原因。他拒絕在賽前談及百場里程碑的事，只因害怕會分心。縱然今日港隊主導球賽，需要葉鴻輝撲救的埋門有限，但他仍是不斷地提醒隊友、指揮球員要控制節奏。

港隊入球時他會興奮得緊握雙拳；艾華頓被踢跌、尼高拉斯抽筋，他又會上前慰問、協助拉筋；領先3：0時對手有空位遠射，他依然毫不留情地責罵隊友。

港隊入球後葉鴻輝興奮得緊握雙拳。（袁志浩攝）

「每場都要做到最好，貢獻球隊。」在葉鴻輝心中，百場里程碑算不上一件特別的事，他寧願有更多後輩追趕自己的紀錄，「有人做到，有球員能穩定地表現、維持高水平，對港隊是好事。」

場上會激動爆粗的他，私下也想好好寄語一眾後輩，「若然要踢到100場，除了要身體健康，也要有對勝利的慾望，切勿認為落場是必然的事，我依然當每場比賽是最後一場，因為不知道何時會有後起之秀，要有危機感。」

葉鴻輝賽後留在場內約半小時，與球迷簽名、自拍。（夏家朗攝）

葉鴻輝以隊長身份拿起大聲公，感激球迷們一直支持自己與港隊。（夏家朗攝）

香港隊為葉鴻輝帶來名氣，「英雄輝」稱號街知巷聞，說他是現役最廣為人知的香港球員也不為過。葉鴻輝賽後親自答謝球迷，留在場內簽名、自拍了超過半小時，直至職員催促才返回更衣室。

他感恩香港隊帶給自己的一切——東亞運金牌、廣州與仁川亞運打入十六強、2015年世界盃外圍賽、亞洲盃決賽周，「香港隊給予我大大小小的美好回憶，豐富了我的人生。」其實香港球迷也感謝葉鴻輝，是他的熱情與專業，讓我們也能擁有這些共同回憶。