亞洲盃外圍賽︱港足第三圈再與印度同組　首仗明年3月作客新加坡

亞洲盃外圍賽第三圈周一(9日)抽籤,作為第二檔次的香港足球代表隊最終與印度、新加坡及孟加拉同組,爭取小組首名晉級決賽周的資格。



香港足球代表隊正出戰東亞足球錦標賽外圍賽,力爭連續三屆打入決賽周;而在這項賽事過後,從明年首個國際賽期開始,球隊最重要任務便是爭取再躋身亞洲盃決賽周。

港隊正出戰東亞足球錦標賽外圍賽,周日首場分組賽擊敗蒙古。(資料圖片/夏家朗攝)

港隊今年年初於時任主教練安達臣帶領下,相隔56年後再亮相亞洲盃決賽周。新一屆亞洲盃決賽周2027年於沙特阿拉伯舉行,賽事即將上演第三圈外圍賽。

24支球隊先按今年11月的世界排名分成4個檔次,然後經抽籤分成6組,踢主客制雙循環聯賽。在今屆賽制下,只有小組首名可以晉身決賽周。6支小組首名球隊,會與早前已晉級的18支球隊一同出戰決賽周。

港足今年初於亞洲盃決賽周由陳肇鈞取得今屆唯一入球。(資料圖片/袁志浩攝)

獲編入第二檔次的香港,結果與印度(世界排名第127位)、新加坡(世界排名第161位)及孟加拉(世界排名第185位)同組,當中港隊是繼上屆第三圈外圍賽後再遇印度,當時港隊輸0:3。

而港隊對上一次鬥新加坡,是在去年3月於主場友賽對方,當時兩隊踢成1:1;港隊史上4次對孟加拉,則取得3勝1和佳績。

亞洲盃外圍賽第三圈分組:(括號內為世界排名)



A組:塔吉克(104)、菲律賓(149)、馬爾代夫(162)、東帝汶(196)

B組:黎巴嫩(112)、也門(158)、不丹(182)、汶萊(184)

C組:印度(127)、香港(156)、新加坡(161)、孟加拉(185)

D組:泰國(97)、土庫曼(143)、中華台北(165)、斯里蘭卡(200)

E組:敍利亞(95)、阿富汗(155)、緬甸(167)、巴基斯坦(198)

F組:越南(116)、馬來西亞(132)、尼泊爾(175)、老撾(186)



港隊首場亞洲盃外圍賽第三圈比賽,將於明年3月25日作客新加坡,以下為比賽賽程。

港隊亞洲盃外圍賽第三圈賽程:



2025年3月25日

新加坡 Vs 香港



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港