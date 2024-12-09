亞洲盃外圍賽︱港足第三圈再與印度同組　首仗明年3月作客新加坡

亞洲盃外圍賽第三圈周一（9日）抽籤，作為第二檔次的香港足球代表隊最終與印度、新加坡及孟加拉同組，爭取小組首名晉級決賽周的資格。



香港足球代表隊正出戰東亞足球錦標賽外圍賽，力爭連續三屆打入決賽周；而在這項賽事過後，從明年首個國際賽期開始，球隊最重要任務便是爭取再躋身亞洲盃決賽周。

港隊正出戰東亞足球錦標賽外圍賽，周日首場分組賽擊敗蒙古。（資料圖片／夏家朗攝）

港隊今年年初於時任主教練安達臣帶領下，相隔56年後再亮相亞洲盃決賽周。新一屆亞洲盃決賽周2027年於沙特阿拉伯舉行，賽事即將上演第三圈外圍賽。

24支球隊先按今年11月的世界排名分成4個檔次，然後經抽籤分成6組，踢主客制雙循環聯賽。在今屆賽制下，只有小組首名可以晉身決賽周。6支小組首名球隊，會與早前已晉級的18支球隊一同出戰決賽周。

港足今年初於亞洲盃決賽周由陳肇鈞取得今屆唯一入球。（資料圖片／袁志浩攝）

獲編入第二檔次的香港，結果與印度（世界排名第127位）、新加坡（世界排名第161位）及孟加拉（世界排名第185位）同組，當中港隊是繼上屆第三圈外圍賽後再遇印度，當時港隊輸0：3。

而港隊對上一次鬥新加坡，是在去年3月於主場友賽對方，當時兩隊踢成1：1；港隊史上4次對孟加拉，則取得3勝1和佳績。

亞洲盃外圍賽第三圈分組：（括號內為世界排名）



A組：塔吉克（104）、菲律賓（149）、馬爾代夫（162）、東帝汶（196）

B組：黎巴嫩（112）、也門（158）、不丹（182）、汶萊（184）

C組：印度（127）、香港（156）、新加坡（161）、孟加拉（185）

D組：泰國（97）、土庫曼（143）、中華台北（165）、斯里蘭卡（200）

E組：敍利亞（95）、阿富汗（155）、緬甸（167）、巴基斯坦（198）

F組：越南（116）、馬來西亞（132）、尼泊爾（175）、老撾（186）



港隊首場亞洲盃外圍賽第三圈比賽，將於明年3月25日作客新加坡，以下為比賽賽程。

港隊亞洲盃外圍賽第三圈賽程：



2025年3月25日

新加坡 Vs 香港



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港

