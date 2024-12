東亞足球錦標賽｜賽程+名單　香港Vs中華台北足免費直播

東亞足球錦標賽周日(8日)在香港主場展開,由五支球隊包括香港、蒙古、關島、澳門和中華台北,競逐一個決賽周的資格。

賽事分成兩組,每組首名進入12月17日的決賽,最終勝者將在明年7月出戰在韓國舉行的決賽周,與中國、日本、韓國爭冠軍。本文列出賽程、賽果、轉播資訊及球員名單。12月14日晚上8時,香港主場鬥中華台北,港台32免費直播。



東亞足球錦標賽|賽程

A組

12月14日 下午2:00 啟德青年運動場 澳門 Vs 關島

B組

12月8日 傍晚6:00 旺角大球場 蒙古 Vs 香港

12月11日 晚上8:00 旺角大球場 中華台北 Vs 蒙古

12月14日 晚上8:00 旺角大球場 香港 Vs 中華台北

決賽

12月17日 晚上8:00 香港大球場 A組首名 Vs B組首名

港足此前友賽三連勝。(資料圖片/盧翊銘攝)

東亞足球錦標賽|轉播

港台電視32

12月8日 晚上9:30(錄播) 蒙古 Vs 香港

12月14日 晚上8:00(直播) 旺角大球場 香港 Vs 中華台北

12月17日 晚上8:00(直播) 香港大球場 A組首名 Vs B組首名

以電視台公布為準

東亞足球錦標賽|門票資訊

港隊賽事:正價票200港元、特惠票60港元

已在Ticketflap公開發售

非港隊賽事(澳門 Vs 關島、中華台北 Vs 蒙古):免費入場

取票方法:門票於開賽前2小時起於比賽場地公眾入口派發,每人限取一張,先到先得,派完即止

決賽:詳情足總稍後公布

東亞足球錦標賽|球員名單

A組(關島、澳門)

B組(香港、蒙古、中華台北)