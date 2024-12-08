東亞外︱港足艾華頓只踢半場仍大勝蒙古　葉鴻輝達百場上陣里程碑

東亞足球錦標賽外圍賽今（8日）開鑼，坐擁主場之利的香港足球代表隊於旺角大球場與蒙古展開首場分組賽，力爭連續三屆打入決賽周。

結果港足憑艾華頓只踢半場仍貢獻一入球一助攻下，輕鬆贏蒙古3：0；隊長葉鴻輝亦達成上陣100場的里程碑。



港足今次大軍有多名外流球員缺陣，包括在新帥韋斯活麾下擔任常規後衛的陳晉一，其位置被徐宏傑取代，尼高拉斯則踢左翼，是這位入籍兵首度為港隊正選上陣。

港隊防線繼續起用鐘樂安、周緣德及費蘭度；中場分別是黃威與顏卓彬，配合前線「鐵三角」——祖連奴、艾華頓與安永佳。

足總賽前向葉鴻輝頒發第100次上陣的紀念品，葉鴻輝與妻子及愛兒一同合照。（袁志浩攝）

港隊出戰東亞足球錦標賽外圍賽。（夏家朗攝）

至於港隊首席門將葉鴻輝，則迎來第100次為港足於國際A級賽披甲的里程碑，繼續刷新自己所保持的港隊上陣紀錄；比賽踏入1分鐘起，現場球迷亦高呼「葉鴻輝」，向這位隊長致敬。

港足整個上半場主導大局，4分鐘艾華頓左路角球傳中腰波至近柱，祖連奴撞射高出；9分鐘費蘭度左邊禁區崎角位斬中，安永佳插水式飛頂卻柱邊出界。

艾華頓為港隊先開紀錄。（夏家朗攝）

港隊戰至24分鐘終於打破僵局，尼高拉斯直線傳予祖連奴落底「cut back」，艾華頓衝前勁射破網，連續4場國際賽取得進帳。

蒙古直至33分鐘才錄得取記攻門，但射門毫無威脅，港隊兩分鐘後再下一城，艾華頓中路妙傳黃威殺入禁區，右路拗腰射遠柱得手，港隊半場領先2：0。

黃威為港足擴大比分。（夏家朗攝）

今仗有4426名球迷入場。（夏家朗攝）

港隊為留力周六（14日）鬥中華台北的另一場分組賽，換邊後收起上半場頻被踢跌的艾華頓與鐘樂安，由杜度及艾華入替，當中杜度是取得特區護照後首次代表港足。艾華後備登場後7分鐘即獲機會，乘一次反擊快速推入禁區單刀，但他起腳被守門員擋走。

然而艾華之後將功補過，這位翼鋒60分鐘傳中助攻尼高拉斯尾柱頂入，這位僅得兩頂「喼帽」的球員興奮得跪地鏟草慶祝。

+ 15

港隊之後再大幅度輪換，最終仍以3：0擊敗蒙古，贏下首場分組賽，亦是連續第四場國際賽贏波。港足下仗會於周六（14日）鬥中華台北，力爭以小組首名晉級決賽，與澳門或關島爭奪明年在韓國舉行的決賽周席位。而同組另一場賽事——中華台北對蒙古，將於周三（11日）舉行。