問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的慢跑鞋，合共101對。ASICS成為最受歡迎品牌，最受歡迎型號則是adidas ADIZERO BOSTON 12。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「Sub 3跑手」的分享。

是次調查中，100名跑友同時分享了快跑鞋及比賽鞋，稍後陸續推出。



紀嘉文

跑齡：20+

全馬PB：2:19

家中現役跑鞋：20+

喜愛慢跑鞋：adidas ULTRABOOST

ULTRABOOST相對其他同類鞋款較重，但其保護性和穩定性俱佳。鞋底採用Continental物料，上下坡或是雨天練習，抓地表現優秀。

張耀樑

跑齡：12

全馬PB：2:22

家中現役跑鞋：20

喜愛慢跑鞋：NIKE Infinity Run 3

有齊慢跑鞋的優點：穩定，舒適、緩震，落大斜路的首選，有時慢跑想跑「4分披」都冇問題。

慢跑鞋｜NIKE Infinity Run 3。（網上圖片）

謝覺偉

跑齡：10

全馬PB：2:24

家中現役跑鞋：20

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

一來Rebel沒有碳板，可以好好感受小腿肌力；二來跑鞋非常舒服，而且耐用，基本上每對可以應付接近1000K。

慢跑鞋｜New Balance FuelCell Rebel v4。（網上圖片）

徐志堅

跑齡：20+

全馬PB：2:24

家中現役跑鞋：4

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

現時練習沒有真正慢跑，最慢我會定義為輕鬆跑，想要有一定步速，所以輕鬆跑都用比賽鞋款練習，腳感輕一點，較易做好跑步時腳的動作。特別一提，PRO 3有折扣時，比其他比賽鞋更便宜。

黃啟樂

跑齡：13

全馬PB：2:25

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：adidas ADISTAR 3

厚度適中，保護性能佳，又不覺笨重。

HL

跑齡：6+

全馬PB：2:2X

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 41

用於日常有氧跑或輕鬆慢跑都很舒適，跑鞋輕巧又夠穩定，而且十分包腳。跑鞋亦耐穿，足以應付較高的慢跑訓練量。

註：這名精英跑手透過教練作為中間人傳話，表示自己不欲以真名受訪，故化名HL，亦有感自己跑得未夠快，不欲透露全馬PB。

溫耀昌

跑齡：20+

全馬PB：2:30

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：adidas ULTRABOOST 1.0

穩定、緩震佳，外表美觀，行街著亦可，即使站立太久亦不覺累，而且耐用，慢跑佔跑步訓練最多，耐用對我來說非常重要。

姚潔貞

跑齡：20+

全馬PB：2:31

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：NIKE React系列

落地平穩舒適，避震好，鞋內外透氣，但相對有少許重。

康仔

跑齡：10

全馬PB：2:32

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：topo ATMOS

topo ATMOS鞋楦非常闊，適合慢跑時讓腳趾伸展。中底厚得來不會太軟，慢跑時有足夠承托力。

慢跑鞋｜topo ATMOS。（網上圖片）

陳家豪

跑齡：10

全馬PB：2:32

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：NIKE Invincible 3

如跑步里數高，我會選擇避震好的跑鞋，減低雙落力時的壓力。第一次著Invincible上腳時，感覺非常舒服，落地軟腍腍，避震好又迅速回彈，加上Flyknit網面比其他鞋舒服，我會用來慢跑及跑長課。

謝俊賢

跑齡：10

全馬PB：2:34

家中現役跑鞋：50+

喜愛慢跑鞋：NIKE Vomero 17

Vomero 17是我的私心推介，跑鞋不算重身（303克），但保護功能非常好，我平時慢跑都著Vomero。

Evan Siu

跑齡：10+

全馬PB：2:40

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：NIKE INVICIBLE 3

緩震相當出色，回彈亦比其他慢跑鞋好。簡單說，要慢時很舒服，要稍快亦很有反應。

黃芷銦

跑齡：10+

全馬PB：2:41

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 4

足感舒適，鞋頭有足夠寬度讓腳趾舒展。鞋底偏厚，但未至於過厚，軟硬適中，尤其跑在瀝青路上，具充足緩震能力。鞋底回彈力適中，穩定性高。

慢跑鞋｜ASICS NOVABLAST 4。（公關提供）

衡仔

跑齡：7

全馬PB：2:44

家中現役跑鞋：20+

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X More v5

由第4代著到第5代，包覆力和穩定性是More的賣點，第5代的包覆力更勝從前。對於LSD，整對鞋的軟熟度和中底厚度，都令我著起來非常舒適。

呂偉強

跑齡：12

全馬PB：2:44

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 40

平時慢步喜歡穿Pegasus，無論跑任何路面、任何距離、任何速度都適合。鞋底坑紋抓地效果好，落地亦都有足夠支撐，性價比高。

羅映潮

跑齡：10

全馬PB：2:45

家中現役跑鞋：20

喜愛慢跑鞋：adidas SUPERNOVA RISE

選擇慢跑鞋，保護性能是我的首選條件，SUPERNOVA RISE厚薄適中，而且不會過硬，為雙腳提供最佳保護。

慢跑鞋｜adidas SUPERNOVA RISE。（公關提供）

Jeremy Yeung

跑齡：11

全馬PB：2:45

家中現役跑鞋：26

喜愛慢跑鞋：ALTRA VIA OLYMPUS 2

第2代保護性極強，鞋底厚33毫米，跑上去感覺踏實，可以更舒適落地。若從練習角度，VO2可助跑友慢慢修正跑步發力和落地姿勢，我會於賽後恢復跑或周末長課使用。

楊肇麟

跑齡：24

全馬PB：2:47

家中現役跑鞋：冇數（多到冇人信）

喜愛慢跑鞋：adidas SUPERNOVA RISE

作為慢跑鞋，用上特殊配方supercritical foam，毋須極厚但具充足緩震，足以應付一切duration所需。中底另外有一層密度略高的support rod稍稍加強穩定性，我認為恰到好處。正正因為腳感不覺笨重，用作日常慢跑訓練，可以防止雙腳經常依賴碳板鞋而導致的肌力流失。鞋面不窄，著厚襪依然舒服。鞋底有細碎橫紋，在大部分路面抓地性都令我很安心。

權哥

跑齡：10+

全馬PB：2:47

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

我通常穿BOSTON 12慢跑和長課。這對鞋沒有碳纖元素，回彈不會太明顯，但每一步都有輕鬆地慢慢去的感覺，加上前掌比較闊，比較適合我。

慢跑鞋｜adidas ADIZERO BOSTON 12。（公關提供）

Darren

跑齡：30+

全馬PB：2:48

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：PUMA Velocity NITRO 3

從不建議穿碳板鞋慢跑。Velocity NITRO 3的定位是慢跑鞋，沒有碳板，但中底加入氮氣科技，跑步時更穩定，而且非常適合前一天速度課後的練習，雙腳可以放鬆感受慢跑的樂趣。

文少杰

跑齡：23

全馬PB：2:49

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus Plus

一對定位應在Easy與Tempo之間的跑鞋，中底不會很硬，亦不會過份柔軟，導致太舒服而失去支撐性。回彈與靈活度我覺得剛好，是日常慢跑的理想選擇。

Ken

跑齡：20

全馬PB：2:50

家中現役跑鞋：20

喜愛慢跑鞋：ASICS SUPERBLAST 1

中底緩震足夠，不會過份柔軟，而且有適量回彈，以這樣厚度的鞋，鞋身算輕，而且穩定性十足，可助跑友更輕鬆舒適地完成長課。最近出了第二代，聽聞改善了耐用度，可惜缺貨，未曾嘗試。

Wong Kinyu

跑齡：18

全馬PB：2:51

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 40

Pegasus系列大家都不陌生了，一對全天候跑鞋，有足夠保護，也可以配合慢跑至節奏跑等不同要求，靈活且耐磨。雖然已經出到Pegasus 41，但我的一雙Pegasus還未需要更換。

Jeff

跑齡：8+

全馬PB：2:52

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：PUMA Deviate NITRO 3

雖然有碳板，但感覺未到比賽鞋那麼進取，一般慢跑或長課都感覺好好，既抓地又穩定，加速都遊刃有餘，以之跑Tempo亦可。

Jeffrey Choy

跑齡：10+

全馬PB：2:52

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

BOSTON輕便，但對腳底的保護性和緩震技術表現出色。前掌設計寬闊，適合許多香港人的腳型形，無論是短途還是長途訓練，穿著時都很舒適。

阿賢

跑齡：15

全馬PB：2:53

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：HOKA Clifton系列

厚底、保護性足夠，使用任何跑姿落地都能保護全掌。跑鞋不重又耐穿，慢長課必備。

慢跑鞋｜HOKA Clifton。（網上圖片）

Ivan Chan

跑齡：13

全馬PB：2:54

家中現役跑鞋：唔敢數

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X More v4

這是一對只能慢跑的慢跑鞋。中底超厚，想快都不行。雖然靈活性欠奉，不過其穩定性非常好，而且十分耐穿，我跑到800K，鞋底依然充滿彈性。

Steven Fung

跑齡：14

全馬PB：2:54

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：Xtep 260X 2.0

碳板硬度適中，前後掌落差亦適合我，練習不會受傷，沒增加小腿負荷。

Jeff Wong

跑齡：8

全馬PB：2:55

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS SUPERBLAST 2

慢跑和長課一流，跑鞋非常穩定，而且夠「包腳」，之前試過不少鞋款，跑20K以上就開始有反應（少少痛）. 但著SUPERBLAST 2，每次20K以上都沒問題。

王黃汪

跑齡：14

全馬PB：2:55

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：SKECHERS GO RUN MAX ROAD 6

夠腍，應付慢跑與不追求速度的練習一流，鞋底耐磨耐用，又夠透氣。之前未著過SKECHERS跑步，估不到有驚喜。

Joyce Wong

跑齡：10

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080 v14

1080來到第14代，緩震功能強勁，著地和推進都感覺輕鬆舒適，而且其透氣度和支撐度全面提升，因此我特別喜歡以之慢跑。外型方面，顏色和設計都好時款，適合日常穿搭行街。

慢跑鞋｜New Balance Fresh Foam X 1080 v14。（網上圖片）

KS

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：約6

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 3

外型有點笨重，但其實十分輕巧，鞋底雖厚但回彈尚可，而且鞋頭闊，長課穿得久也沒有不舒服。

Kalson Ho

跑齡：10

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 3

鞋底後踭位置較厚，承托力足夠，跑步時亦較穩定，鞋底物料回彈力不錯。此鞋沒有碳板，我認為較適合大眾跑者，因為碳板鞋過分追求速度，長時間穿著有機會增加受傷風險，此鞋正好作為練跑鞋與慢跑鞋之間的平衡，適合日常恢復跑或慢跑。

Chrono

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080 v13

中底十分柔軟，緩震甚強，十分適合重課後的恢復跑，或馬拉松訓練中高里數的輕鬆課節。

Nelson Chan

跑齡：4+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：2

喜愛慢跑鞋：Li-Ning赤兔 7 PRO

每月練習里數約300K，需要一對性價比高的跑鞋，由6 PRO去到7 PRO，差不多穿了5對。沒有碳板，但中底物料回彈適中，保護性能亦好，適合馬拉松節奏跑和長課練習。

慢跑鞋｜Li-Ning赤兔7 PRO。（網上圖片）

Michael Chan

跑齡：9

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：NIKE ZOOM FLY 5

價錢化算（而且NIKE經常做特價），作為訓練鞋也有碳板，外底足以應付1500至2000K才蝕。

Gabriel Poon

跑齡：10+

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：HOKA Mach 5

Mach 5定位應是Tempo，但我偏好其慢跑時的穏定感覺，緩震不錯，落街跑磚地甚至家樂徑的梯級，同樣應付自如。

鄺嘉仕

跑齡：約15

全馬PB：2:56

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

穿得舒服，平買平著，崇尚訓練時功能不用太高，這樣才「練到嘢」。

Kevin Tang

跑齡：12

全馬PB：2:57

家中現役跑鞋：15

喜愛慢跑鞋：BROOKS Hyperion Max

絕對是慢跑長課之選，能夠提供中前掌的穩定性，又有厚底泡棉作回彈避震，整體十分輕盈。

Ryan Yu

跑齡：4+

全馬PB：2:58

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：THE NORTH FACE VECTIV Eminus

個人喜歡慢跑以舒服為主，偏向無碳板款式。VECTIV Eminus鞋底比較軟，適合強度課之後讓雙腳恢復。

Ken

跑齡：8+

全馬PB：2:58

家中現役跑鞋：8+

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-KAYANO 29

我有扁平足，已經著了KAYANO好幾代，喜歡其穩定性高、夠「包腳」。不少跑友認為KAYANO太重，反正都是慢跑，當加練體能😝。我已著了四對， 見東涌outlet大減價，可能多買幾雙做後備。

Carman Tam

跑齡：11

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-NIMBUS系列

慢跑鞋最重要夠舒服，讓雙腳放鬆，GEL-NIMBUS鞋底又厚又柔軟，緩震很好，雙腳毫無負擔，適合重課或比賽後恢復跑用。

Johnson

跑齡：10

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 41

喜歡Pegasus沒有任何膠板或碳板，可以輕鬆跑，腳掌無負擔，沒有反作用力帶來一定程度的傷害。由於有雙重air氣囊與react物料做中底，彈力更勝前幾代，日常練習或恢復跑都十分舒服，彈吓彈吓！

Yoyo

跑齡：8

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：12

喜愛慢跑鞋：MIZUNO WAVE RIDER 27

慢跑一般會跑街/行人路，需要一雙緩衝功能和穩定性較強的跑鞋保護，鞋的重量適中，即使慢長課也適合。

慢跑鞋｜MIZUNO WAVE RIDER 27。（網上圖片）

Vincent Chan

跑齡：8

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：15

喜愛慢跑鞋：SALOMON SPECTUR 2

對於慢跑鞋的要求，相對於速度及回彈，我更考慮緩震功能，以舒適度及穩定度為主。Spectur 2正正做到這一點。肌肉疲勞時，著Spectur 2放鬆慢跑，每一步的緩震都減少肌肉所受壓力，幫我加快恢復。鞋面採用透氣網布，通風效果不錯，適合大汗怕熱的我。鞋重約250 克，慢跑鞋來說算輕，Contagrip底及其獨特的抓地設計，確保在各種路面都保持穩定，適合日常慢跑。

林聲偉

跑齡：24

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：5

選擇跑鞋，最重要是跑鞋的支撐位置對正跑手足弓，與跑手雙腳結構吻合，令到天然用來跑步和步行的肌肉得到支持。

如果跑鞋結構與跑手雙腳結構有衝突，最主要是足弓支撐位與跑手足弓不配合，跑起來就不舒服。

比賽應該著平時練習跑得最好、最舒服的鞋，不要選擇未著過、未開過的鞋，這是基本常識。練習著碳板鞋其實也沒問題，因為碳板只是一種輔助，就是一種跑步裝備而已。說到底，跑鞋是否跟足弓位置配合都是最重要的。

註：請Sing師兄推介跑鞋型號，他選擇分享揀鞋心得，跑友們不妨一讀，選對適合自己的跑鞋，安心訓練。

Kobe Lau

跑齡：10

全馬PB：2:59

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：NIKE Invincible 3

最喜歡ZoomX中底，吸震一流，跑起來彈吓彈吓。另外因為沒有任何膠板或碳板，慢跑時雙腳沒有額外負擔。鞋底夠闊，落地穩陣，不用擔心「拗柴」。這對鞋不只是慢跑首選，今代也容易襯衫，放工可以立即跑，毋須換鞋。（而家都有3對）

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（01美術製圖）