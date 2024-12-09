問100個香港跑步人推介跑鞋1｜人均跑鞋數／最多人著型號及品牌

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

100人，說多不多，說少也不算少。首先感謝伸出援手的跑友們，相關「問卷」在整個11月流傳於不少跑步群組之中，今次調查絕對是一眾跑步人一起努力的成果。

是次調查方向，要說的並非選擇跑鞋的正確方法和技巧。100位跑友根據自己的經驗和喜好，分享了慢跑鞋、快跑鞋和比賽鞋各一對（部份跑友推介了兩對），附以選擇該個系列的原因，哪些品牌和型號最受跑友歡迎，一目了然。

不難預料的是，四大品牌NIKE、adidas、New Balance和ASICS雄霸調查結果，常見型號包括Pegasus 41、Alphafly 3、PRO 3、BOSTON 12、FuelCell 1080 v14、FuelCell Rebel v4、METASPEED SKY/EDGE等，但亦有跑友推介內地品牌如Xtep、Li-Ning，山系品牌Salomon、HOKA、ALTRA的路跑鞋，亦是部份跑友的心頭好。其中有跑友推介ASICS的Tartherzeal 3作為快跑鞋，這是一雙筆者以前經常寫到的型號，但自從科技突破力量回饋這道難題之後，厚底快跑鞋大行其道，Tartherzeal漸漸遠離跑友視線，我們都笑說，當年大行其道的Tartherzeal，如今已是「古董」。

除了對於大家喜歡穿哪些跑鞋感到好奇，另一個筆者想探究的問題是：大家有多少對跑鞋？

跑鞋「入境」從來不易。有人回覆家中的現役跑鞋是「2」，亦有跑友告訴我「50+」，當中有3人沒有透露，本身從事跑鞋行業的楊肇麟說「多到冇人信」合情合理，另外兩人坦承「唔敢數」、「不好說，怕老公睇到報道」，果真是跑步人心底話。

「跑鞋：百人挑戰」分了幾個篇章，這一篇主要適解調查背景和結果總匯，有關慢跑鞋、快跑鞋和比賽鞋的數據，以及100位跑友的分享，之後陸續推出。



跑鞋調查｜慢跑鞋／快跑鞋／比賽鞋

男女比例及全馬PB

是次調查由筆者向相熟的跑步人「埋手」開始，再經他們伸手援手，將相關問題流傳於各大跑步群組，一傳十、十傳百，最終有超過100人回覆。

由於筆者設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中，在此先致歉。

由於調查以「搭上搭」方式完成，故當中有大量跑步人非由筆者親自接觸。由於部份跑友不欲透露中文全文，故筆者容許大家以暱稱、英文名甚至化名回覆。

100人之中，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內，全是男跑手，包括紀嘉文、剛於世界超馬錦標賽跑入前八的「阿歹」謝覺偉、由素人跑入港隊的張耀樑等，都是香港精英跑手。6名Sub 3女跑手，包括姚潔貞、黃芷銦、羅映潮等。

（01美術製圖）

跑鞋調查｜慢跑鞋／快跑鞋／比賽鞋

家中有多少跑鞋

來到筆者最好奇的問題：大家有多少對現役跑鞋？

先說明一下，100名受訪跑友中，97人回答了這條問題，當中23人非以整數作答，例如「20+」、「約7」、「15-20」，筆者將之統一為整數，即20、7、20。

97人合共有974對現役跑鞋，每人平均為10.04對。

有3人沒有透露現役跑鞋數字，答案可圈可點：

楊肇麟：「冇數，多到冇人信。」（楊肇麟從事跑鞋行業，跑鞋數目肯定多到冇人信。）

Ivan：「唔敢數。」

KK（化名）：「不好說（我怕老公會睇到呢個報道）😂（平時好多鞋收埋喺公司）。」

一個課表，有Easy有Interval有Tempo有LSD，當中又有不同步速分配，加上跑鞋壽命有限，所以多入手幾對，也是正常的。筆者在此祝各位跑友，跑得多時買得多，「入境」跑鞋順順利利。

（01美術製圖）

跑鞋調查｜慢跑鞋／快跑鞋／比賽鞋

哪個品牌最受歡迎

是次調查需要100名跑友推介慢跑鞋、快跑鞋及比賽鞋各一對，有一名跑友未有推介型號，卻分享了一些選擇跑鞋的理論和心得，部份跑友則推介多於一對，所以最終收到317個跑鞋型號或系列。

NIKE是最受歡迎的品牌，317對跑鞋中佔了84對；其次是adidas，共69對；ASICS排名第3，共63對；New Balance位列第4，共53對。

第5位是PUMA，共11對；緊隨其後的有MIZUNO（6對）、Xtep（6對）、HOKA（5對）、Li-Ning（5對）、SALOMON（3對）、ALTRA（3對）、SKECHERS（3對）、BROOKS（2對）、Saucony（2對）、The North Face（1對）和topo（1對）。

（01美術製圖）

跑鞋調查｜慢跑鞋／快跑鞋／比賽鞋

哪個型號最受歡迎

是次調查收到317個跑鞋型號或系列。由於有跑友推介多於一對慢跑鞋、快跑鞋或比賽鞋，當中分佈為101對慢跑鞋、107對快跑鞋和109對比賽鞋。

何謂慢跑鞋、快跑鞋和比賽鞋，因應跑友自身水平來決定，並無劃一規條。比如說New Balance的FuelCell Rebel v4，有人以之作為慢跑鞋，有人以之快跑；Vaporfly是不少跑友的比賽鞋之選，亦有跑友用作快跑，比賽時穿上更高級別的Alphafly。

最極端例子首推高手徐志堅。他以最多人推介的比賽鞋adidas ADIZERO ADIOS PRO 3慢跑，他表示：「現時練習沒有真正慢跑，最慢我會定義為輕鬆跑，想要有一定步速，所以輕鬆跑都用比賽鞋款練習，腳感輕一點，較易做好跑步時腳的動作。特別一提，PRO 3有折扣時，比其他比賽鞋更便宜。」

最多人推介的慢跑鞋、快跑鞋和比賽鞋型號，可參考下圖。在此補充，這個數字以指明型號及代數作準，部份跑友只提供跑鞋系列，如METASPEED系列、Vaporfly系列，則未列入「最多人推介型號」統計，但《01體育》稍後將刊出100名跑手全推介，以及慢跑鞋、快跑鞋和比賽鞋的相關數據，屆時可逐一查看跑友們的心頭好。