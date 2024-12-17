問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．BOSTON 12最受歡迎

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】「跑鞋：百人挑戰」需要跑友根據自身經驗或喜好，分享最喜愛或最常穿著的慢跑鞋、快跑鞋和比賽鞋各一對。由於有跑友分享多於一對跑鞋，所以最後收到101對慢跑鞋、107對快跑鞋和109對比賽鞋。

在101對慢跑鞋中，ASICS以24個型號或系列勝出，成為最受100名跑友歡迎的品牌，不過當中涉及10個型號（即包括代數）及4個系列（沒指定代數），導致「分薄票數」，因此最受歡迎的型號由adidas的ADIZERO BOSTON 12勝出。



問100個香港跑步人推介跑鞋1｜人均跑鞋數／最多人著型號及品牌

跑鞋調查｜慢跑鞋／快跑鞋／比賽鞋

最受歡迎型號

關於最受歡迎型號，筆者只計算列明「系列+代數」的跑鞋，有跑友只提供跑鞋系列名稱，未有明確表示系列的第幾代，這些均未被列入最受歡迎計算之列。

最終adidas的ADIZERO BOSTON 12以11票成為今次調查中最受歡迎的慢跑鞋型號。

輕便舒適、耐用、前掌闊、價錢相宜，都是跑友對BOSTON 12的評價；當中亦有跑友認為BOSTON 12亦有一定推進力，有跑友甚至使用BOSTON 12作為快跑鞋。

慢跑鞋｜adidas ADIZERO BOSTON 12成為是次調查中最受歡迎慢跑鞋。早前機場三跑十公里，周潤發也穿著這個型號。（梁鵬威、高詩琦攝）

比較特別的是徐志堅，他選擇最受歡迎的比賽鞋adidas ADIZERO ADIOS PRO 3作為慢跑鞋，他解釋：「現時練習沒有真正慢跑，最慢我會定義為輕鬆跑，想要有一定步速，所以輕鬆跑都用比賽鞋款練習，腳感輕一點，較易做好跑步時腳的動作。特別一提，PRO 3有折扣時，比其他比賽鞋更便宜。」香港競步紀錄保持者錢文傑，則選擇ASICS的薄底競賽鞋HYPER SPEED 3作為慢跑鞋，他認為這對鞋適合他與三五知己「打卡」慢跑或者超低心率跑步課。

所以，跑鞋定位從來都以跑友自身水平和體重而定，只要適合自己便可。

（01美術製圖）

跑鞋調查｜慢跑鞋／快跑鞋／比賽鞋

最受歡迎品牌

四大品牌adidas、ASICS、New Balance和NIKE雄踞前四，可說是預料之中，其中ASICS以24票成為最受歡迎品牌，緊隨其後是New Balance（21）、adidas（20）和NIKE（19）。

熱愛ASICS的跑友們，分別推介了SUPERBLAST 1、SUPERBLAST 2、NOVABLAST 3、NOVABLAST 4、GEL-KAYANO 29、GEL-KAYANO 31、GEL-NIMBUS 26、S4、HYPER SPEED 3和GEL-CULUMUS 25，沒有指定代數的系列則是兩大旗艦級型號GEL-KAYANO和GEL-NIMBUS，以及SUPERBLAST與NOVABLAST。

近年在本地長跑市場大力推廣的New Balance，在慢跑鞋界別中力壓adidas和NIKE成為最受歡迎品牌第二位，第13和14代Fresh Foam X 1080和FuelCell Rebel v4，都是不少NB用家的心頭好。

（01美術製圖）

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



（01美術製圖）

（01美術製圖）

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．全馬跑手全紀錄