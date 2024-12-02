英超︱車路士大勝維拉艾馬利陷危機　熱刺對富咸失分繼續飄忽

周日英超賽事，除曼聯4：0大勝愛華頓，相信較令人意外的是車路士3：0擊敗艾馬利領軍的阿士東維拉。而上周作客4：0大勝曼城的熱刺，回到主場竟只能跟尾段十人應戰的富咸踢成1：1。



艾馬利作客車路士再敗一場。（Getty Images）

車路士3：0大勝維拉 艾馬利陷危機？

阿士東維拉在艾馬利領軍下，英超、歐聯雙線作戰季初持續強勢，可是球隊主力班底始終較細，仗多兵疲下踏入十月中終見回落，今場面對車路士前，已經在英超4戰未勝，連同各項賽事更是7場未贏過。

今場作客車路士也未能回勇，尼高拉斯積遜7分鐘已為藍軍開紀錄，36分鐘高爾彭馬助攻安素費南迪斯射成2：0。83分鐘彭馬錦上添花為車路士奠定3：0勝果，取得重要勝仗。全取3分後，車路士13仗累積25分，在利物浦對曼城開賽前續排第三位。

車路士在英超主場發揮不錯。（Getty Images）

反觀維拉再輸一場，艾馬利任內首次英超連續5戰未勝，雖與曼聯同得19分，但因得失球較差跌至第12位（曼聯4：0大勝愛華頓後升上第9）。維拉最令人憂慮的是，阿根廷門神馬天尼斯勇戰受傷，半場時傷出，十二月英超賽程更頻密，正陷頹勢的維拉假如失去馬天尼斯，後果難以想像。

相對愈踢愈頹的維拉，熱刺近期的表現相當飄忽，月初在英超4：1大勝維拉後，隨即在下一輪1：2不敵「升班馬」葉士域治；上周英超4：0作客大勝曼城，今周重返主場作賽面對同屬倫敦球會的富咸，又只能踢成1：1。

熱刺上周贏完曼城，今周在富咸身上失分。（Getty Images）

飄忽的熱刺再度失分

當然富咸是支不易應付的球隊，近期在「倫敦打吡」戰績更是奇佳，今場作客熱刺反客為主，14次攻門6次中框，均遠勝熱刺。就算熱刺54分鐘由班蘭莊臣先開紀錄，67分鐘便被富咸隊長佳尼（Tom Cairney）妙射扳平，當時佳尼才剛剛後備入替5分鐘。

佳尼之後幾乎由英雄變罪人——82分鐘踢跌古路施夫斯基，球證最初僅判罰黃牌，VAR介入後改判紅牌，富咸尾段十人應戰。熱刺未能把握多打一人優勢，只能跟富咸踢成1：1再度失分，富咸近8場倫敦打吡竟錄得4勝4和保持不敗。熱刺失分下13戰累積20分排第7，重返前四仍需努力，富咸則以19分排第10。