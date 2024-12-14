亞洲盃外圍賽︱港足再遇印度　惡劣作客環境成焦點：拒未踢先認輸

港隊晉身東亞足球錦標賽外圍賽決賽，下周二（17日）會與關島爭奪決賽周入場券，力爭連續三屆亮相這項大賽。

然而另一邊廂，球隊也要開始為亞洲盃外圍賽做準備，因為從明年首個國際賽期開始，港隊最重要任務便是爭取再躋身亞洲盃決賽周。港隊分組抽籤結果早前已出爐，主教練與球員如何回應？



港隊仍在出戰東亞足球錦標賽外圍賽，但明年便要為亞洲盃外圍賽做好準備。（夏家朗攝）

新一屆亞洲盃決賽周2027年於沙特阿拉伯舉行，賽事即將上演第三圈外圍賽，早前港隊經抽籤後，落實與印度（世界排名第127位）、新加坡（世界排名第161位）及孟加拉（世界排名第185位）同組。4隊將踢主客制雙循環聯賽，只有小組首名可以晉身決賽周。

港足主帥韋斯活形容球隊所屬小組「有趣」，因新加坡雖在抽籤屬第三檔次，但實力與港隊所在的第二檔次接近。「我很了解印度，以前教阿富汗時有對過、我也在印度工作過，有幾個球員我十分了解。孟加拉的話，作客環境總是十分難應付，但要出線不是沒可能的。」

港足主教練韋斯活。（袁志浩攝）

港隊繼上屆第三圈外圍賽後再遇印度，當地衛生情況在今次抽籤後成為焦點。皆因當屆比賽以賽會制形式於印度舉行全部分組賽，歷時至少一周，港隊先擊敗阿富汗與柬埔寨、鞏固出線優勢下，最後一仗以0：3不敵印度後依然晉級，但大部份球員均水土不服，有人染病及肚屙。

港足中場黃威。（袁志浩攝）

翻查資料，港隊現大軍名單之中，黃威、安永佳、葉鴻輝、陳肇鈞與余在言上屆都有隨隊作客印度，黃威對今次抽籤結果不太滿意，「印度的實力是第一檔次最差，但作客環境好差，幸今次不用逗留當地太耐，只有3至4日，盡量自己多帶食物隨行。」

他認為球隊今次有機會「復仇」擊敗印度，拿下唯一出線席位，「上次踢到最後一場，好多人病，也不是派最好人腳，現在港隊五連勝，氣勢很強，不能未踢先認輸，我們絕對有機會贏，有信心再連續兩屆出席亞洲盃決賽周。」