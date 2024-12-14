東亞錦標賽︱港足徐宏傑頭槌絕殺　曾落選卻不自棄　強項終被看見

東亞足球錦標賽外圍賽，香港足球代表隊憑徐宏傑頭槌絕殺中華台北晉級決賽，是他職業生涯首個國際賽入球。



2018年東亞足球錦標賽外圍賽，港隊首戰遇上中華台北，82分鐘時兩隊仍踢成1：1，結果由奇兵鍾偉強入波絕殺，成功出線該屆決賽周。

6年後同一個賽事，當時港隊主帥加利韋特今已重新執掌中華台北，港足換上韋斯活帶隊，但比賽來到尾段同樣是陷入1：1僵局，結果由徐宏傑做英雄，此子於87分鐘頭槌頂入絕殺，帶港隊晉級決賽，距離決賽周只差一步。

徐宏傑騰空比對方入籍中鋒安以恩還高，為港隊頂入絕殺頭槌。（夏家朗攝）

入球後的徐宏傑用雙手指向地下，在隊友相擁下放聲高呼，只因球隊背負着非勝不可的壓力。

「頂頭槌前沒有想太多，盡力而為，始終我在港超入好多頭槌，這是我強項，所以隨感覺走到空位，幸好正中皮球落點。」徐宏傑這記頭槌含金量十足，不止為港隊帶來勝利，更是他生涯首個國際賽入球；也許大家忘記了，在韋斯活上任後，他曾經連續兩次落選港隊，上月國際賽期也只因隊友退隊獲補選入伍。

徐宏傑入球後激動得用雙手指向地下。（夏家朗攝）

「之前無入選，仍會留意港隊踢法，去想自己萬一入選可以如何做。」徐宏傑在韋斯活麾下在左閘與左中堅的位置間遊走，但左腳並非其慣用踢，他依然想辦法去克服，「想方法帶出空位用右腳，其實這陣式在防守方面很適合我。」

他相信只要做好自己能力範圍內的事，始終會被看見，「其實我不嬲強項都係呢一瓣（頭槌），終於可以令大家留下印象。」

徐宏傑向球迷展示了自己的強項——頭槌。（夏家朗攝）

韋斯活賽後也對徐宏傑讚不絕口，「他作為後衛還能在最後階段入球，且防守出色、贏得了5至6個關鍵防守頭槌。他既強壯、也很快，能踢右閘，給我們更高靈活度，真的十分全面。」

然而港隊仍有下周二（17日）對關島的決賽，徐宏傑表示球隊不會掉以輕心，現階段會好好恢復，準備這場定奪決賽周入場券的關鍵一戰。