英超｜車路士2：1勝賓福特　熱刺作客5：0輕取修咸頓

英超周日（12月15日）賽事，車路士以2：1擊敗賓福特。賽後車路士累計16戰積34分排第2，與少踢一場、榜首的利物浦差距縮至2分，領先第3位的阿仙奴4分；賓福特以16場23分排第11。同時間作賽的熱刺作客對陣修咸頓，上半場已連入5球，最終以5：0輕取對手。



車路士對賓福特的賽事，上半場43分鐘，古古列拿（Marc Cucurella）接應馬度基（Noni Madueke）傳中，頭槌頂入先開紀錄。下半場80分鐘，尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）接應安素費南迪斯（Enzo Fernandez）傳球，為車路士擴大領先。至臨完場90分鐘，安保姆（Bryan Mbeumo）為賓福特追回一球，但未能扭轉敗局。

熱刺作客對修咸頓的賽事，開場僅36秒，占士麥迪臣（James Maddison）已在史賓斯（Djed Spence）助攻下打開紀錄。於12及14分鐘，孫興慜及古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）分別入球，助熱刺火速取得3球領先。

至45分鐘，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）在孫興慜助攻下破網。於上半場補時階段，占士麥迪臣（James Maddison）也在孫興慜妙傳下梅開二度，令熱刺半場已領先5：0。兩軍於下半場未有改寫比數。

賽後熱刺以累計16場23分升上第10位；修咸頓以16場5分續排榜末，與安全區有9分距離。