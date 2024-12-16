英超｜曼城1：2曼聯　末段連失兩球反勝為敗　哥迪奧拿：我不夠好

曼徹斯特打吡，曼城主場以1：2不敵曼聯，近11場輸掉了8仗，主帥哥迪奧拿絞盡腦汁仍難挽頽勢，他賽後直言：「我就是不夠好」。「藍月亮」現時以16戰27分排第5，落後榜首少賽一場的利物浦達9分，衛冕路途愈趨嚴峻。



自金球獎得主洛迪因傷長唞，替代他的高華錫亦告受傷，曼城近仗以不同人員代替其位置，今使則以老將根度簡踢防中，然後起用中場馬菲奧斯紐尼斯擔任後防，進攻時則移前，協助根度簡控制中場，然而此舉不單未有改善曼城的進攻，紐尼斯更成為防線的漏洞。

加華度爾的入球，為曼城球迷帶來大半場的喜悅。（路透社）

加華度爾於36分鐘接應迪布尼的傳中頂入，為曼城先拔頭籌，但曼聯沒有自亂陣腳，保持緊密防守，也令「藍月亮」之後沒有太多機會，陣中射手夏蘭特全場觸球僅21次，射門更只得1次。

夏蘭特。（路透社）

曼聯沒有多失，卒之捱到臨完場平反敗局。先是迪亞路查奧爾（Amad Diallo）截得紐尼斯的回傳殺入禁區，再博得紐尼斯踢跌獲得12碼，並由般奴費南迪斯主射中鵠；繼而到補時階段，迪亞路查奧爾接應後場長傳，趁紐尼斯沒有追貼、門將艾達臣又未有出迎下，先挑過艾達臣再射入空門。結果曼城以1：2飲恨，近7場聯賽只得1勝1和5負。相反曼聯則以16戰22分排第13位，但其實他們也只是落後曼城5分。

（路透社）

賽後哥迪奧拿難掩失望，他說：「我就是不夠好。我是老闆、我是領隊，我需要找到辦法，但到目前為卻沒有，這就是現實。我無話可說，無法抗辯。曼聯今場有難以置信的堅持。我們過去兩季都沒有輸掉8場，我們確實責無旁貸。」曼城在各項賽事近11場已輸掉了8場，這是哥帥執教生涯以來最黑暗的時期。

哥迪奧拿。（Getty Images）

曼聯主帥阿莫林今仗沒有將拉舒福特及加拿祖放進比賽名單，惹人疑問，阿莫林強調這不是紀律處分，而是狀態調整，他說：「下周、下場，新的開始。」他補充：「對我來說最重要的是，（球員）在訓練時的表現、在比賽時的表現、穿著如何、飲食如何、跟隊友的交流怎樣，以及如何推動隊友等」，他認為今仗的表現，證明無論誰上陣也好，只要團結一致，便有可能取勝。