皇馬對巴塞傳奇｜香港表演賽門票＋球星名單詳情｜附購票連結

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星12月訪港，於香港大球場踢表演賽，賽會在10月17日公布比賽詳情。

摩連迪斯（左）與路爾斯加西亞（右）今日出席記者會。（盧翊銘攝）

皇馬球星 對 巴塞傳奇表演賽詳情

繼今年初美斯率國際邁亞密訪港，賀歲盃亦邀多位名宿獻技後，多位曾效力西甲勁旅皇家馬德里或巴塞隆拿的傳奇球星，將於今年12月20日晚上8時再於香港大球場踢表演賽。立即購買門票

皇馬球星隊｜球星名單

在大會列出的皇馬球星隊中，包括亦曾效力巴塞的費高（Luis Figo）、巴西重炮羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、西班牙門神卡斯拿斯（Iker Casillas）、英格蘭金童奧雲（Michael Owen）、摩連迪斯（Fernando Morientes）﹑卡林保（Christian Karembeu）、簡拿華路（Fabio Cannavaro）、甘比亞素（Esteban Cambiasso）、阿方素佩雷斯（Alfonso Perez）、艾雲甘保（Ivan Campo）、柏度干查拉斯（Perdo Contreras）、魯爾巴禾（Raul Bravo）、柏雲（Francisco Pavon）、迪拿列特（Ruben de la Red Gutierrez）、艾馬維斯卡（Jose Emilio Amavisca）。

大衛韋拿今年賀歲盃曾訪港。（資料圖片）

巴塞傳奇隊｜球星名單

至於巴塞傳奇隊就有沙維（Xavi Hernandez）、大衛韋拿（David Villa）、佩奧爾（Carles Puyol）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）、史岱哲哥夫（Hristov Stoichkov）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）、文迪達（Gaizka Mendieta）、古利（Ludovic Giuly）、域陀拜亞（Vitor Bahia）、沙治（Sergi Barjuan）、沙維奧拿（Javier Saviola）、古華特（Patrick Kluivert）、迪胡（Frederic Dehu）、高高（Francesco Coco）、艾美臣（Edmilson）、馬迪奧（Jofre Mateu）、丹尼（Dani Tortolero）。立即購買門票

佩奧斯今年賀歲盃也有份在大球場獻技。（資料圖片）

大會指表演賽已獲得「皇家馬德里經典（Real Madrid Leyendas）」正式授權，而為確保球迷能目睹支持的球星落場，大會特別與一眾主要球星簽署落場協議，承諾他們定必來港並落場參與賽事。大會亦透露屆時會舉辦不同活動，讓球迷有機會近距離與球星互動。

香港女團COLLAR成員Ivy So獲得兩位名宿的簽名球衣。（盧翊銘攝）

皇馬巴塞表演賽門票購買方式

門票10月21日早上11點起將在Klook.com開售，票價分為2480港元﹑1980港元﹑1680港元﹑1180港元及680港元。另外，今次賽事另設兩項套票，價值6880港元的套票，包括一張2480的門票，再自己選擇與皇馬或巴塞名宿見面，以及一套15張的皇馬或巴塞球員卡﹑海報及其他精品。至於價值2880的套票，沒有與球星見面的機會，只得球員卡及海報等紀念品。立即購買門票

大會認為今仗作為大球場重建前的重要賽事之一，特意為今仗製作實體門票，而實體門票上會貼有特製防偽貼紙，及印有可讓官方授權人士追溯購票資料的二維碼以證真偽。

皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇



日期：2024年12月20日（星期五）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：2480港元﹑1980港元﹑1680港元﹑1180港元及680港元。另設6880港元、2880港元兩項套票。

購票方法：Klook.com

