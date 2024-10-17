皇馬巴塞名宿與Ivy So互動　加西亞睇馬變失聲　費高只為這隊上陣

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星12月訪港踢表演賽，大會今公布詳情，當中路爾斯加西亞及摩連迪斯今現身活動，與COLLAR成員Ivy So互動。



兩隊成員路爾斯加西亞及摩連迪斯今率先現身記招，大會邀來最近跟隨前港足成員陳偉豪學踢波的女團COLLAR成員Ivy So蘇雅琳，即場與兩位名宿鬥剔波。

摩連迪斯與Ivy So鬥剔波。（盧翊銘攝）

「名宿隊」派摩連迪斯「上陣」，在台上輕鬆地「剔」波，但故意「放水」只「剔」了10次。Ivy So則獲大會「款待」——讓其剔波次數乘三，初時她沒有成功，但之後在摩連迪斯指導下終用大腿「剔」了數下，完成這次「較量」。兩位名宿之後向Ivy So贈送簽名球迷，路爾斯加西亞更一度借其背脊簽波衫。

路爾斯加西亞在Ivy So背脊上簽波衫。（盧翊銘攝）

兩位名宿今年初賀歲盃都曾來港獻技，短時間內再訪港，同樣感到興奮，路爾斯加西亞稱：「我們感受到香港球迷的熱情的溫暖，大家聽到有機會來港，反應都十分踴躍。」

這次訪港名宿陣容星光熠熠，部份球星是退役後首度來港獻技，摩連迪斯稱渴望跟費高同場，「因為他仍年輕」，但表示相信自己跟球迷一樣，最想看到門神卡斯拿斯上場，「他是史上最佳守門員之一，不只是在皇馬，在西班牙國家隊亦一樣。」

路爾斯加西亞睇馬時叫到失聲。（盧翊銘攝）

路爾斯加西亞亦同意，「跟卡斯拿斯對壘總是很艱難，退役後才發現，能跟昔日宿敵或隊友同場比拼是多美好的事。」這位昨日到訪馬場的球星雖沒有贏得太多獎金，卻嗌到失聲，他用沙啞的聲音補充，「我們近距離看馬匹行沙圈、比賽，CEO也跟我們分享及介紹，感覺很好，我會再帶我家人來。」

至於有球迷關心曾先後效力巴塞跟皇馬的費高，會否分別為兩隊上陣，大會稱費高只會為皇馬球星隊披甲。