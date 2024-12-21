本地老字號見證內地客消費力變化　看好一簽多行有利戶外用品生意

疫情期間，香港出現行山露營熱潮，經營戶外運動用品生意是否一定賺個盆滿缽滿？

戶外運動零售及批發商Protrek保捷行創辦人梁偉倫（Whelan）表示，他們賣旅行服裝為主，一些冬季衣物在封關期間幾乎零生意，就算行山及露營用品銷量急增，也無法彌補羽絨等服裝的滯銷。梁偉倫表示開關有正面影響，但亦留意到內地客不如疫情前豪爽。因為頂級戶外用品在內地的價錢普遍較香港昂貴，內地客仍有來港購買的誘因，所以他認為深圳居民「一簽多行」會對生意有幫助。



保捷行創辦人梁偉倫接受訪問。（顏銘輝攝）

本地戶外運動零售及批發商Protrek保捷行在灣仔合和商場開設分店，創辦人兼行政總裁梁偉倫出席開幕儀式，談到疫情期間的生意，並沒有外界想像中盆滿缽滿，他說：「很多人有誤解，以為賣戶外用品的，疫情那幾年一定好生意。賣行山及露營用品的就好生意，但我們的客人以出外旅遊為主。我們主要靠賣衫，銀碼最多是賣衫，客人去一些寒冷的地方滑雪、旅遊、看極光。」

疫情期間羽絨銷量近乎停滯

梁偉倫嘆：「如果你講買一件靚羽絨，或者買一件我們所謂很技術型的衣服去滑雪，差不多接近零了，絕無僅有。」他透露疫情期間的衣服生意比正常下跌了兩至三成，只靠賣香港用得着的衣服，他續說：「香港冬天有幾凍！要不要一件很厚的羽絨？要不要又Gore-Tex防水透氣？基本上薄風褸都很足夠。」他承認露營用品的批發生意量在疫情急升，但未能抵銷戶外衣服的滯銷。

梁偉倫表示疫情期間羽絨等衣服滯銷。（顏銘輝攝）

內地客消費力下降 「一簽多行」有利生意

疫情過去，他表示開關對保捷行的生意有正面影響。他說：「按價錢分，戶外用品可以分為平價，例如你上網去淘寶有很多，另一種是世界頂級的大品牌，是大家都認識的靚牌子。對於我們賣靚牌子，開關的影響較細。你上深圳看看，國際頂級品牌的戶外用品店是很少的。此外，香港人可以飛出去，對我們是好事。」

梁偉倫表示生意仍未回復至疫情前，並留意到內地客消費力下降，未如以前一擲千金。他說：「以前有內地人特地來香港，買我們其中一個瑞典品牌Haglöfs的產品。他們買的時候是不看價錢的，買得很爽手，但大家都知內地經濟，令這班人的消費力差了。我問前線同事，他覺得如果以前有10個客人入來購買，可以個個都不看價錢買東西，但現在只剩下一兩個。」

由12月1日起，當局恢復深圳居民赴港「一簽多行」，梁偉倫相信對保捷行亦有利。他解釋：「我覺得對我們是好事。在內地，普遍頂級戶外用品的價錢都跟香港看齊，甚至更高，很少是比香港便宜，因為他們有一個進口稅。」他相信在香港出售的國際知名品牌戶外用品，在價錢上對內地客仍有吸引力。

梁偉倫與出席開幕的賓客寒暄。（顏銘輝攝）

「開倉太多……客人就開始麻木」

梁偉倫留意到近兩年愈來愈多行山露營用品開倉，相信與疫情時的供應鏈問題有關。他說：「我們有做批發的，你行過香港的戶外用品店，幾乎有賣露營用品的都是我們的客人。（疫情期間）個個都話不夠貨，很多人要爐又要煲。不只是香港，同時間世界每個地方的需求大增，品牌也始料不及。」

疫情時供不應求，但疫情一過，供求逆轉，行山露營用品店大多出現存貨過多的問題，只好不斷減價清貨，好讓資金回籠。梁偉倫談到行業生態：「你買100件貨回來賣，可以賣到50件已經很開心了，之後就要減價賣，甚至我們最近開倉，有些是索性送給客人的。」

他透露近兩年沒有增加開倉次數，維持每年6次，保捷行、Black Diamond及Haglöfs分別每年各開倉兩次。Black Diamond及Haglöfs是保捷行代理的著名戶外品牌。他說：「開倉太多沒有意思，周圍都開倉，客人就開始麻木。」

梁偉倫創辦了保捷行32年。（顏銘輝攝）

1992年創業 油麻地樓上舖起家

梁偉倫還解釋其他開倉原因，他說：「比起歐美、中國北方，香港有另一問題，就是天氣太潮濕，貨品放得耐很易有事，例如發霉、防水貼會甩。」他續道：「加上環保條例。我們有很多來自歐洲的品牌，他們那邊的環保條例愈來愈嚴格，所用的物料不如以前那些化學物質那麼強韌。」

梁偉倫表示在香港用的露營用品，必須好好保養，才能耐用。他嘆：「多一些客人明白，少一些退貨，我們的存貨壓力就沒那麼大。如果客人都是要退，我們都會照換或者退錢，始終做零售，你不能不做。」

梁偉倫白手興家，二十出頭時，在1992年與兩名友人在油麻地租了間樓上舖創業，成立保捷行。他說：「我們都是屋邨出身，沒有資金，沒有背景，很天真地行出來創業。我們3個都是行山的導師，帶愛丁堡公爵獎勵計劃，現在叫香港青年獎勵計劃。我是從零開始，由看舖、執貨、送貨，所有東西從頭到尾，都落手落腳做過，直至有第一個員工、第二個員工，慢慢做上來。」

梁偉倫在90年代與朋友創業，白手興家。（顏銘輝攝）

把握天蠶衣熱潮擴張業務

他仍十分難忘創業初期的日子，憶述：「收舖還留在店內，開張地席，開個酒精爐，就在店內煮飯，因為要省錢、要捱。多年來，爆屎渠，被偷東西。有道友偷了東西，我追出去，反而被那個道友咬返轉頭……我都記得很清楚。」

在樓上舖捱了五六年，保捷行搬到地舖，但梁偉倫表示是被逼的，他解釋：「業主加租，加得好厲害，結果找了間地舖，租金也是差不多。」千禧年初，梁偉倫與拍擋迎來一次難能可貴的機遇，令到保捷行可以變成連鎖店。

「當年有一種產品令我們突飛猛進，叫做天蠶衣。賣到瘋了！」他說：「我們引入了一隻新西蘭的牌子，客人搶得很厲害，一到冬天一凍，客人就搶，因為當年沒什麼競爭，很少人賣，所以從那時候開始，生意上得很厲害。就是這個機遇令我們可以開第二間、第三間。」

梁偉倫表示不少戶外用品零售商行家喜歡開樓上舖，很多戶外愛好者都習慣上樓尋寶的感覺，但他主力開街舖及商場舖，因為「街客」的市場大得多。他說：「我們大部分貨品都是賣給街客。當一個品牌定位去到最頂級的時候，街客都有很大信心去購買。」

在灣仔店開幕當日，梁偉倫與其他嘉賓、朋友聊天。（顏銘輝攝）

他表示另一個機遇是以約12年前，為Haglöfs開設品牌專門店。在32年創業生涯，他認為2017年至2018年最好景，分店有15間，「可以在IFC（國際金融中心商場）開Haglöfs的專門店，入到最頂級的大商場」，「同事不需要一日做100單10元的生意，做到一單1萬元就夠」。

後來疫情來襲，保捷行的生意至今仍未重回當年的巔峰，但梁偉倫對戶外運動用品行業的未來樂觀。他說：「愈來愈人喜歡戶外、喜歡做運動，知道投資身體健康是很重要的，所以我們這一行會慢慢上的，但不會突然間爆炸性地上。」

「沒有人覺得戶外是夕陽行業，這是一個健康行業。」