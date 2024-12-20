國足年終世界排名創近10年新低　港足憑東亞錦外圍賽微升一位

國際足協公布2024年男足年終世界排名，當中，中國排在第90名，是近10年最低的年終排名。另外，在今個計分周期中，因其他屬會國際賽不多，港足成為得分最多的一隊。



國際足協的2024年12月世界排名，也是今年最後一次更新世界排名，男子足球方面，中國國家隊因12月未有任何比賽，與11月一樣繼續排在第90名，但也是國足近10年來最低的年終排名。國足去年的年終排名是第79名，意味一年間下滑11名。

不過，這名次暫未到史上最低，國足曾在2013年3月跌到第109名的低位，而歷史高位則是1998年12月的第37名。

國足今年在世界盃外圍賽曾遭大敗，對排名有一定打擊。（Getty Images）

港足方面，年終排名是第155名，比上月微升1位、也比去年的年終排名下跌5位。港足憑着11至12月積分周期中的兩場東亞錦標賽外圍賽（3:0贏蒙古、2:1贏中華台北，決賽5:0勝關島不在計分期內）獲得4.18分排名積分，由於12月有出戰國際賽的屬會不多，主要得東亞錦標賽外圍賽及東南亞錦標賽，這分數足以令港足成為同窗口內獲最高分的屬會。

港足排名微升1位。（資料圖片／夏家朗攝）

由於12月多數歐洲和美洲隊伍都沒有安排國際賽事，年終世界排名比上月變動不大，阿根廷繼續做年終世界第一，這個第一位已保持超過年半；亞洲區方面，日本續以第15名成為「亞洲一哥」，伊朗排第18居次席，韓國第23位排第3，澳洲在第26位緊隨；年初奪亞洲盃的卡塔爾則排第48，位列亞洲第5。